منزل مصنوع من خبز الزنجبيل
No Comment

فيديو. مدينة كاينان تسجل رقماً قياسياً في تزيين بيوت خبز الزنجبيل الجماعية

آخر تحديث:

أكدت موسوعة غينيس للأرقام القياسية يوم الأحد أن مدينة كاينان في غرب اليابان حققت رقماً قياسياً جديداً لأكبر عدد من الأشخاص الذين يقومون بتزيين بيوت الزنجبيل في نفس الوقت.

أقيم الحدث في كاينان بمحافظة واكاياما، وجمع مئات المشاركين من جميع الأعمار.

وفقًا للأسطورة المحلية، تعتبر كاينان مسقط رأس الحلويات اليابانية، حيث كانت أول منطقة في البلاد تُزرع فيها شجرة التاشيبانا، التي يُعتقد أنها سلف برتقال الميكان. شارك ما مجموعه ٢٨٢ شخصًا في محاولة تحطيم الرقم القياسي، حيث تم تزويد كل منهم ببيت صغير من خبز الزنجبيل ليزينه في غضون ١٥ دقيقة باستخدام الشوكولاتة وميكان المجفف والزينة لتكوين أسطح وجدران مغطاة بالثلوج.

ومن بين جميع المشاركين، تم الاعتراف رسميًا بـ ٢٧٩ مشاركًا كمنجزين لتزييناتهم، مما ضمن الرقم القياسي للمدينة. وقال المنظمون إن الحدث لم يهدف فقط إلى الاحتفال بثقافة الحلويات، بل أيضًا إلى تعزيز سمعة كاينان كـ "مدينة الحلويات" في اليابان. وانضم إلى الأجواء المرحة العائلات والتلاميذ والمتطوعون، مما أضفى إنجازًا فخورًا واحتفاليًا على المجتمع المحلي.

