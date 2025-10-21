فانس في إسرائيل وسط قلق أميركي: ترامب يمنح حماس "فرصة صغيرة".. والحية يؤكد الالتزام بالاتفاق

اعلان

تشهد المنطقة حركة دبلوماسية كثيفة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لضمان استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إذ نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب قولهم إنّ البيت الأبيض يبذل جهودًا مكثفة لئلا تُجدَّد الحرب، وإنّ هناك قلقًا متزايدًا من أن ينسحب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الاتفاق أو يسعى إلى تقويضه.

فانس يصل إسرائيل

في غضون ذلك، ينضم اليوم إلى المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في تل أبيب، نائب ترامب، جي دي فانس، لمتابعة الهدنة في غزة وتثبيتها، وفقًا لما أعلنه البيت الأبيض.

وكانت "القناة 12" العبرية قد نقلت مصادر أنّ ويتكوف وكوشنر أكدا لنتنياهو ضرورة عدم القيام بأي شيء قد يعرّض اتفاق غزة للخطر، وأنهما لوّحا بأنّ أي خطوة كهذه ستكون "مرفوضة".

ترامب يعطي حماس "فرصة صغيرة"

وفي تصريحات جديدة، قال ترامب إنّه منح حركة حماس "فرصة صغيرة" لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة و"التصرف بشكل لطيف"، لكنه أكد في الوقت ذاته أنّ هناك "إمكانية للقضاء عليها" إذا لم تلتزم.

وبحسب "نيويورك تايمز" فإنّ الزعيم الجمهوري يؤمن بأنّ قيادة الحركة مستعدة لمواصلة المفاوضات بحسن نية، وأنّ ما حصل من اشتباكات في جنوب إسرائيل قبل يومين ما هو إلا "جماعات متمردة خرجت عن إطار تعليمات القيادة".

الحية: ليس لدينا رغبة بإبقاء الرهائن

بدوره، أكد القيادي في حركة حماس، خليل الحية، في مقابلة أجرتها معه قناة "القاهرة الإخبارية" في العاصمة المصرية، أنّ هناك تصميمًا على المضي حتى النهاية في وقف إطلاق النار، وأنّ الحركة تعمل بجد لاستخراج جميع جثث الأسرى، لكنّ العملية تواجه صعوبات بسبب "حجم الدمار الهائل".

خليل الحية، أحد كبار مسؤولي حركة حماس يتحدث خلال مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس في إسطنبول، تركيا، يوم الأربعاء 24 نيسان/أبريل 2024. AP Photo/Khalil Hamra, File

وأضاف الحية عن الرهائن: "ليس لنا أي مطمح أو رغبة في أن يبقى أحد؛ ليعود جثامينهم إلى ذويهم، وتعود جثامين شهدائنا إلى ذويهم أيضًا، ويُدفنوا بكرامة".

وأوضح القيادي أنّه يثمّن جهود الوسطاء في كلٍّ من مصر وقطر وتركيا، وتابع بأنّ "الإرادة الدولية والتظاهرة الكبرى التي رعتها مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هي الضمانة لأنّ الحرب في غزة قد انتهت".

الوضع الميداني

ميدانيًا، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بتعرض المناطق الشرقية من مدينتَي خان يونس وغزة، فجر الثلاثاء، لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف باتجاه الحدود، ووصفت ذلك بأنه "خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار".

كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه تم التعرف على جثة الجندي الأسير تال حيمي، الذي سلمته حركة حماس إلى الصليب الأحمر الدولي أمس الاثنين. وقالت القناة 12 إنّه تبقّى في قطاع غزة 15 جثة رهينة.