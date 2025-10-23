Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

بعد استهداف مطار الخرطوم.. هجوم بطائرات مسيرة على مطار نيالا بجنوب دارفور يتسبب بتدمير طائرة شحن

دخان يتصاعد في الخرطوم، السودان، السبت 22 أبريل/نيسان 2023.
دخان يتصاعد في الخرطوم، السودان، السبت 22 أبريل/نيسان 2023. حقوق النشر  Marwan Ali/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
حقوق النشر Marwan Ali/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

شهد مطار الخرطوم الدولي في الأيام الأخيرة هجمات متكررة بطائرات مسيّرة نُفذت بواسطة قوات الدعم السريع، بينما تصدت لها المضادات الأرضية التابعة للجيش السوداني.

شهد مطار نيالا في ولاية جنوب دارفور فجر الخميس انفجارات وحرائق واسعة، بعد استهداف يُعتقد أنه نُفذ باستخدام طائرات مسيّرة، داخل المطار الخاضع لسيطرة قوات الدعم السريع، في أحدث حلقة من التصعيد مع الجيش السوداني.

وتُظهر تحليلات صور الأقمار الصناعية الحديثة علامات دمار واضحة داخل المطار، مع انتشار آثار احتراق في إحدى الساحات على مساحة تقارب 217 مترا مربعا. كما رصدت البيانات الحرارية التابعة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) عبر نظام مراقبة الحرائق (FIRMS) نشاطا ناريا قويا في المنطقة نفسها في التوقيت ذاته، ما يشير إلى وقوع انفجار كبير أو قصف جوي.

ووفق روايات ميدانية، أدى الهجوم إلى تدمير طائرة شحن كانت متوقفة داخل المطار، فيما يُرجَّح أن الطائرات المسيّرة التي نفذت الضربة تابعة للقوات المسلحة السودانية. ولم يصدر أي توضيح رسمي من الجيش السوداني أو من قوات الدعم السريع بشأن تفاصيل الحادث أو حجم الأضرار حتى الآن.

الهجوم على مطار نيالا ليس الأول من نوعه في الإقليم، إذ سبقه خلال الأيام الماضية قصف لمناطق في سرف عمرة والجنينة، ضمن سلسلة عمليات جوية متبادلة بين الطرفين في دارفور التي تشهد تصاعدا مستمرا في وتيرة القتال.

Related

تصعيد متزامن في العاصمة

بالتوازي مع ذلك، تجددت الهجمات بالطائرات المسيرة على مطار الخرطوم الدولي لليوم الثالث على التوالي، بينما أكد شهود سماع انفجارات متفرقة في مناطق جنوب العاصمة مع إطلاق مكثف للمضادات الأرضية.

وتزامن هذا التطور مع إعلان شركة مطارات السودان نيتها إعادة تشغيل مطار الخرطوم بعد أكثر من عامين على توقفه بسبب الحرب المستمرة منذ نيسان/أبريل 2023. غير أن سلسلة القصف الأخيرة أعادت المخاوف من إمكانية استئناف عمل المطار في ظل الوضع الأمني الهش.

في المقابل، كان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) قد صعّد لهجته قبل أيام، ملوّحا باستهداف أي مطار تستخدمه القوات المسلحة السودانية، معتبرا ذلك "هدفا مشروعا" وفق تعبيره.

تستمر الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف نيسان/أبريل 2023، وأسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص وتشريد نحو 15 مليون مدني داخل السودان وخارجه، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

كوريا الشمالية تختبر صواريخ تفوق سرعة الصوت لتعزيز ترسانتها النووية

أندية قتال فاشية في مرمى الاستخبارات.. تقرير يرصد تمدّد حركة نازية جديدة حول العالم

الاغتصاب كـ"سلاح حرب" في السودان.. نساء بين عنف ممنهج وتفكك المجتمع بأكمله