إنذار مزدوج في بومبي الإيطالية: سائحان أجنبيان حاولا سرقة قطع أثرية تاريخية

شهدت مدينة بومبي الأثرية في جنوب إيطاليا إنذارًا مزدوجًا خلال أيام قليلة، بعد ضبط سائحين أجنبيين في حادثتين منفصلتين أثناء محاولتهما مغادرة الموقع ومعهما قطع أثرية مأخوذة من بين أطلال المدينة التي دفنتها الحمم قبل نحو ألفي عام.

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الحادثة الأولى طالت سائحًا بولنديًا في الأربعين من عمره، أوقفه عناصر الأمن عند مخرج ساحة إيزيدرا بعدما عُثر في حقيبته على شظايا وقطع جمعها من قرب المدرج الروماني. وبرر الرجل تصرفه بالقول إنه لم يكن يعلم أن ما فعله يُعد مخالفًا للقانون.

بعد أربعة أيام فقط، تكرر المشهد مع سائح أميركي في شارع "فيا ديلي جينيستري"، حين رصده أحد الزوار وهو يجمع الحجارة من بين الأنقاض. أبلغ الزائر الحارس الأمني الذي اتصل بدوره بالدرك الإيطالي. وعند توقيفه، حاول السائح الدفاع عن نفسه قائلاً: "أردت أن آخذها معي كتذكار... إنها من أجل مجموعتي الخاصة".

في الحالتين، تمت استعادة القطع وإعادتها إلى إدارة الحديقة الأثرية. وأشاد الدرك الإيطالي في بيان بـ"التعاون الوثيق بين إدارة الموقع، وفرق الأمن، والدرك"، الذي مكّن من إحباط محاولات سرقة مواد تاريخية قيّمة.

وفي آب الماضي، شهد الموقع حادثة مشابهة حين أُوقف رجل اسكتلندي يبلغ 51 عامًا ومعه حقيبة تحتوي على ست شظايا حجرية وطوبة مأخوذة من الموقع القديم.

وبحسب القانون الجنائي الإيطالي، فإن من يسرق مواد أثرية يواجه عقوبة السجن من سنتين إلى ست سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى 1500 يورو.

أسطورة اللعنة التي تلاحق سارقي بومبي

ورغم القوانين الصارمة، تبقى أسطورة "لعنة بومبي" الأكثر حضورًا في ذاكرة الزوار. إذ يؤمن كثيرون بأن من يسرق قطعة من المدينة المدمرة يُصاب بسوء حظ دائم.

على مرّ السنوات، تلقّت إدارة الموقع عشرات الطرود من حول العالم تحتوي على قطع أثرية أعيدت مع رسائل اعتذار مؤثرة من أشخاص قالوا إنهم "دفعوا ثمن اللعنة".

عام 2020، أعادت سائحة كندية قطعًا كانت قد أخذتها قبل 15 عامًا، تضم جزءًا من فسيفساء وشظية فخارية وجزءًا من جرة، موضحة أن حياتها تحولت إلى سلسلة من المصائب الصحية والمالية منذ سرقتها.

في بومبي، لا تقتصر الحكايات على التاريخ وحده، بل تمتزج بين الأسطورة والواقع، لتبقى المدينة شاهدًا حيًا على هشاشة البشر أمام عبق الماضي وسحره.