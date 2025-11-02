روسيا تقتل 6 أشخاص على الأقل في أوكرانيا.. وكييف ترد بضرب منشآت النفط

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم في هجمات روسية ليلية على أوكرانيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الأحد، في وقت شنت فيه كييف هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت نفطية في ميناء على البحر الأسود.

ورغم دعوات الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، واصلت موسكو هجماتها البرية، وأطلقت في الأسابيع الأخيرة حملة قصف جديدة استهدفت شبكة الطاقة الأوكرانية.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأن روسيا أطلقت بين ليل السبت وصباح الأحد 79 طائرة مسيّرة وصاروخين بالستيين، تمكّن الدفاع الجوي من إسقاط 67 طائرة.

وأكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن القصف طال خمس مناطق هي: دنيبروبتروفسك، زابوريجيا، خاركيف، تشيرنيغيف، وأوديسا، متهمًا موسكو بمحاولة استهداف المدنيين وإرهاقهم، فيما تقول روسيا إن ضرباتها تقتصر على الأهداف العسكرية.

رد كييف: هجوم على ميناء نفطي روسي

ردًا على القصف، شنت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت نفطية وغازية في روسيا بهدف تقويض عائداتها.

وفي وقت مبكر الأحد، استهدفت خمس غارات بطائرات مسيّرة ميناء توابسي الروسي على البحر الأسود، متسببة بأضرار لسفينتين والبنية التحتية لمحطة نفطية، فيما تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على حرائق اندلعت جراء الهجوم.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 164 طائرة مسيّرة أوكرانية في عدة مناطق داخل روسيا خلال الليل.

المعارك على جبهة دونيتسك

على الجبهة الشرقية، يواصل الجيش الروسي هجماته منذ أشهر، محققًا تقدمًا بطيئًا رغم الخسائر الكبيرة.

وفي إقليم دونيتسك، كثف الجيش الروسي ضغوطه على مدينة بوكروفسك، التي تعتبر محورًا مهمًا في الاستراتيجية العسكرية لموسكو.

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن السبت تنفيذ عملية خاصة لدحر مجموعات روسية تسللت إلى المدينة وسط خشية من تطويق منطقة بوكروفسك ميرنوغراد التي كان عدد سكانها قبل الغزو 100 ألف نسمة، ووقوعها تحت السيطرة الروسية.

ويستهدف الجيش الروسي شبكة الكهرباء الأوكرانية كل شتاء منذ عام 2022، ما يجبر كييف على تقييد الإمدادات واستيراد الطاقة من الخارج.

ومنذ 2023، سيطرت موسكو على العديد من المدن الشرقية بعد معارك عنيفة، بينها باخموت، أفدييفكا، وفوغليدار، ما حولها إلى أنقاض نتيجة الحرب المستمرة.