كريستيانو رونالدو: المليار دولار كان هدفي منذ زمن ولم يفاجئني الوصول إليه

كشف كريستيانو رونالدو، أول لاعب كرة قدم في التاريخ تُسجَّل ثروته رسمياً عند عتبة المليار دولار، أنه لم يفاجأ بالإنجاز المالي، قائلاً خلال مقابلته مع المذيع البريطاني بيرس مورغان، التي بُثّ جزؤها الأول على قناة مورغان على يوتيوب يوم الثلاثاء: "لقد كنتُ مليونيراً منذ فترة طويلة".

وأضاف النجم البرتغالي، صاحب القميص رقم 7: "كان هذا أحد أهدافي، إلى جانب كل الأهداف الرياضية، هدفاً شخصياً وضعتُه لنفسي". ورغم إقراره بأهمية هذا الانجاز، شدّد رونالدو على أن "المال لا يهمني كثيراً، فثمة أشياء أكثر أهمية"، قبل أن يختم: "أعرف جيداً كم أملك، وأراقب وضعي المالي باستمرار".

في سياق حديثه عن المال، كشف كريستيانو رونالدو لمذيعه بيرس مورغان عن شغفه بمجموعته من السيارات الفارهة النادرة، ومن بينها طرازات بوغاتي التي وصفها بأنها "استثمار"، معلّقاً: "بصراحة، لا أعرف كم عدد السيارات التي أمتلكها".

ورغم حرصه على جمع هذه السيارات، اعترف صاروخ ماديرا، المعروف اختصاراً بـCR7، بأنه "لا يقودها أبداً"، وكشف أنه "كان مؤخراً في مدريد ولم يذهب حتى إلى المرآب".

"كل شيء له بداية ونهاية"

وعندما أشار بتهكّم بيرس مورغان من كونه لم يلعب لآرسنال ــ النادي الذي يشجّعه ويتربّع حاليًّا على صدارة الدوري الإنجليزي ــ انتقل كريستيانو رونالدو إلى الحديث عن مانشستر يونايتد، حيث يسعى المدرب البرتغالي روبن أموريم لاستعادة مسار النادي بعد موسمه الكارثي في 2024/2025.

وقال CR7: "لا يمكن لأموريم أن يصنع المعجزات. المعجزات لا تحدث إلا في فاطيما" ــ بلدة برتغالية صغيرةــ . وعبّر عن شكوكه في قدرة النادي على حسم لقب الدوري هذا العام، "رغم وجود مدرب جيد وتشكيلة جيدة"، مضيفاً أن "هناك حاجة إلى المزيد"، وأن بعض اللاعبين "لم يستوعبوا بعد روح النادي".

وبخصوص مستقبله الكروي، أقرّ النجم البرتغالي، الأكثر تتويجاً في تاريخ اللعبة، بأنه يدرك أن مسيرته تقترب من خواتيمها بعد بلوغه الأربعين، قائلاً: "كل شيء له بداية ونهاية. لطالما كنت أدرك ذلك. لحظة اعتزالي الملاعب هي أمر كنت أستعد له وأستوعبه منذ وقتٍ بعيد ــ على الأقل منذ أن كنت في الخامسة والعشرين من عمري".

ولم يكشف رونالدو عن موعد محدّد لاعتزاله، مكتفياً بالإشارة إلى أن القرار لا يزال قيد التأمل.

"لا يوجد موعد زفاف حتى الآن"

وعلى الرغم من أنه لم يُعلن موعد اعتزاله، أكّد اللاعب الدولي البرتغالي، الذي يلعب حاليّاً مع نادي النصر السعودي، أن قراره لن يأتي قبل نهائيات كأس العالم 2026، المقرّر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا صيف العام المقبل.

وربط رونالدو ذلك الحدث الشخصي بخطوته العائلية القادمة، مشيراً إلى أن زواجه من جورجينا رودريغيز لن يتم قبل البطولة.

أثار طلب الزواج، الذي قدّمه رونالدو في أغسطس/آب، اهتماماً واسعاً، لا سيما بسبب خاتمه المبهرج ــ الذي يُعتقد أنه باهظ الثمن ــ الذي حصَلَت صورته على إنستغرام على نحو 19 مليون إعجاب.

وقال رونالدو في المقابلة: "كنت قد اشتريت الخاتم، لكنّ أحد أصدقائي أهداه لي رمزياً. شاهدته ابنتانا، ثم سألتاني إن كنت سأتقدّم لخطبة أمّهما، فشعرت حينها أن الوقت مناسب".

ورداً على سؤال من مورغان عمّا إذا كان جثا على ركبتيه عند طلب يدها، نفى رونالدو ذلك، موضحاً: "لست من النوع الرومانسي، ولا من يُهدي الزهور أسبوعياً". وأضاف أن جورجينا "وافقت دون تردّد"، و"لم تُعطِ الخاتم أهمية كبيرة؛ كان ما يهمّها أن تتأكّد من أنني أقول الحقيقة".

في المقطع الدعائي للجزء الثاني من المقابلة ــ الذي لم يُبث بعد ــ تسرّبت مقاطع قصيرة تشير إلى إجابات حول مواضيع حسّاسة، أبرزها وفاة ديوجو جوتا وغياب رونالدو عن جنازته التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، إلى جانب أسئلة عن القميص الذي أهداه لدونالد ترامب، أو لقائه المؤثر مع المرأة التي كانت تُعدّ له الهامبرغر حين كان تلميذاً صغيراً في أكاديمية سبورتنج.