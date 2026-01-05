ترامب وماسك على مأدبة عشاء.. هل عادت المياه إلى مجاريها؟

شارك إيلون ماسك صورةً من حفل عشاء جمعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب على منصته "إكس"، وعلّق عليها بأن الأمسية كانت "دافئة"، متوقعًا أن يكون عام 2026 "مذهلًا".

وأثارت الصورة تساؤلات حول ما إذا كانت تشي بنهاية الخلاف بين الرجلين، والذي تصاعد بعد مغادرة ماسك منصبه في البيت الأبيض.

وتُظهر الصورة الثلاثة جالسين حول مأدبة، تقول قناة "فوكس نيوز" إنها أقيمت مساء السبت في منتجع "مار-إيه-لاغو" بولاية فلوريدا.

ويأتي هذا اللقاء بعد مشاركة الملياردير في عشاء سابق أُقيم في البيت الأبيض على شرف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وكان ذلك أول ظهور له منذ خلافه مع ترامب في يونيو/حزيران، وقد ضمّ العشاء عددًا من كبار الشركات التنفيذيين.

وعقب ذلك، نشر ماسك صورًا على "إكس" جمعته بولي العهد السعودي، والرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جنسن هوانغ، وترامب، وكتب: "أود أن أشكر الرئيس ترامب على كل ما فعله من أجل أميركا والعالم".

كما سبق وأن شوهد ترامب وماسك يتصافحان خلال مراسم تأبين الناشط السياسي تشارلي كيرك في سبتمبر/أيلول الماضي، في أول تفاعل علني بينهما منذ انهيار الصداقة.

وكانت علاقة ترامب بأغنى رجل في العالم قد شهدت تدهورًا مفاجئًا بعد فترة وجيزة من استقالة ماسك من منصبه كرئيس لمكتب "DOGE" في البيت الأبيض.

وكان يُنظر لمالك منصة "إكس"، بوصفه أحد أبرز حلفاء ترامب وأكثرهم تأثيرًا، إذ سبق أن وصف نفسه بـ"الصديق الأول" للرئيس بعد فوزه في الانتخابات، ولعب دورًا محوريًا في جهود الإدارة لخفض الإنفاق الحكومي قبل مغادرته منصبه في مايو/أيار.

إيلون ماسك يحضر مؤتمرًا صحفيًا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، 30 مايو/أيار 2025، في واشنطن. Evan Vucci/ AP

إلا أن التوتر بين الطرفين اشتعل عقب انتقاد ماسك لمشروع ترامب المعروف باسم "القانون الجميل الكبير"، ووصلت الأمور إلى تبادل الاتهامات، إذ قال ماسك إن ترامب مدين له بفوزه الانتخابي، فيما هدّد ترامب بسحب العقود الحكومية من شركات ماسك.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن ماسك عزمه إطلاق حزب سياسي جديد تحت اسم "حزب أميركا"، وكتب على منصته: "اليوم يتشكل حزب أميركا ليعيد إليكم حريتكم". وردّ ترامب عبر منصته "تروث سوشيال" قائلًا إن ماسك "خرج تمامًا عن المسار".

يُذكر أن مجلة "فوربس" أفادت بأن ماسك، اختتم عام 2025 بثروة صافية تُقدَّر بنحو 726.3 مليار دولار، وهي قيمة لا تتفوق فقط على القيم السوقية لكبرى الشركات العالمية، بل تتجاوز أيضًا الناتج المحلي الإجمالي لعدد من الاقتصادات الدولية المتقدمة.