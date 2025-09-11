ناشط يميني وداعم بارز لترامب وإسرائيل.. من هو تشارلي كيرك الذي هزّ اغتياله الداخل الأميركي؟

وقال الرئيس في مقطع فيديو نُشر مساء الأربعاء: "أنا غارق في الحزن والغضب من الاغتيال الشنيع لتشارلي كيرك في إحدى الجامعات بولاية يوتا. لقد ألهم تشارلي الملايين، واليوم يتحد جميع من عرفوه وأحبوه في حالة من الصدمة والرعب."وأضاف أن كيرك أصبح "شهيدًا للحقيقة والحرية"، متوجهًا بالدعاء والتعزية لعائلته.

وربط ترامب مقتل كيرك بمحاولة اغتياله في باتلر بولاية بنسلفانيا، إضافة إلى حوادث عنف بارزة أخرى، من بينها مقتل أحد مديري شركة UnitedHealthcare في نيويورك في ديسمبر الماضي، وحادثة إطلاق النار على زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليس عام 2017.

ترامب يتحدث في أعقاب مقتل كيرك

وعزا الرئيس هذه الحوادث إلى "خطاب مسؤول بشكل مباشر عن الإرهاب الذي نراه اليوم في بلادنا"، مضيفًا أن على الأميركيين ووسائل الإعلام أن "يواجهوا حقيقة أن العنف والقتل هما النتيجة المأساوية لتجريم من يختلفون معهم في الرأي."

واختتم كلمته متعهدًا بمواجهة العنف السياسي بخطة أوسع، قائلاً: "إدارتي ستعثر على كل من ساهم في هذه الجريمة وفي أي أعمال عنف سياسي أخرى، بما في ذلك المنظمات التي تمولها وتدعمها، وكذلك أولئك الذين يستهدفون القضاة وضباط إنفاذ القانون وكل من يعمل على فرض النظام في بلدنا".

كيف وقعت الحادثة؟

كان كيرك قد أطلق جولة ثقافية بعنوان "جولة العودة الأميركية"، تضم 15 فعالية في جامعات مختلفة في أنحاء البلاد، وكانت ولاية يوتا محطته الأولى.

وأظهرت مقاطع فيديو لحظة مقتله، حيث كان جالسًا على منصة يخاطب حشدًا كبيرًا في الهواء الطلق، على بُعد نحو 64 كيلومترًا جنوب مدينة سولت ليك، عند الساعة 12:20 ظهرًا بالتوقيت المحلي، عندما دوّى صوت رصاصة واحدة.

في تلك اللحظة، كان كيرك يحاول الإجابة عن سؤال من أحد الحاضرين حول عنف السلاح، وفقًا لمقاطع مصورة نُشرت على الإنترنت. فقد سأله أحد الحضور: "هل تعرف عدد منفذي عمليات القتل الجماعي في أميركا خلال السنوات العشر الماضية؟" فأجاب كيرك مبتسمًا: "هل تحتسب عنف العصابات أم لا؟" وبعد لحظات دوّت الرصاصة التي أردته قتيلًا.

وظهر كيرك وهو يضع يده على رقبته قبل أن يسقط عن مقعده، ما أثار حالة هلع بين الحاضرين. وفي مقطع آخر، شوهد الدم يتدفق بغزارة من رقبته بعد إصابته مباشرة.

لحظة مقتل شارلي كيرك

البحث عن المنفذ

في أعقاب الحادثة، أعلنت شرطة الولاية في بيان أنها احتجزت رجلين واستجوبت أحدهما، لكنها أفرجت عنهما لاحقًا بعد التأكد من عدم وجود صلة لهما بحادثة إطلاق النار، مشيرة إلى أن التحقيق والمطاردة ما زالا مستمرين.

وقال بو ماسون، مفوّض دائرة السلامة العامة في يوتا، خلال مؤتمر صحفي، إن المنفذ المشتبه به أطلق رصاصة واحدة من موقع مرتفع على سطح أحد المباني، ما أدى إلى مقتل كيرك، البالغ من العمر 31 عامًا.

أما جيف لونغ، رئيس شرطة الجامعة، فأوضح أنه كان هناك ستة عناصر أمنية، إلى جانب فريق الحماية الخاص بكيرك عندما وقعت الحادثة

من هو كيرك؟

كيرك هو المؤسس المشارك لمنظمة Turning Point USA، وهي أكبر منظمة شبابية محافظة في الولايات المتحدة، لعب دورًا محوريًا في تعبئة الشباب لصالح ترامب خلال الانتخابات الأخيرة. وقد أشاد الزعيم الجمهوري بدوره بعد فوزه بالرئاسة الثانية، مثنيًا على جهوده لجعل "أمريكا عظيمة" مرة أخرى.

يتابع كيرك نحو 5.3 مليون شخص على منصة "إكس"، وكان يقدّم بودكاست وبرنامجًا إذاعيًا شهيرًا بعنوان "ذا تشارلي كيرك شو"، وشارك مؤخرًا كمضيف مشارك في برنامج Fox & Friends على قناة "فوكس نيوز".

وكان جزءًا من شبكة مؤثرين محافظين مؤيدين لترامب، مثل جاك بوسوبيك ولورا لومر وكانديس أوينز، الذين ساعدوا في تعزيز أجندة الرئيس.

وقد عُرف بأسلوبه الاستفزازي في مناقشة قضايا حساسة تتعلق بالعرق والنوع الاجتماعي والهجرة، وبدعمه لإسرائيل، إلى جانب هجماته المستمرة على وسائل الإعلام التقليدية.

فوضى في مجلس النواب

في واشنطن، فشل مجلس النواب في الالتزام بلحظة صمت حدادًا على كيرك، بعد أن تحولت الجلسة إلى تبادل للصراخ والاتهامات.

وقد عبّر سياسيون جمهوريون وديمقراطيون عن صدمتهم من الحادث، وقال هاكيم جيفريز، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، إن: "العنف السياسي غير مقبول بأي شكل من الأشكال وضد أي فرد ويتعارض تمامًا مع القيم الأميركية. نصلي لعائلته في هذه المأساة."

تصاعد العنف على خلفية سياسية في أمريكا

تشهد الولايات المتحدة حاليًا فترة غير مسبوقة من العنف السياسي منذ سبعينيات القرن الماضي، إذ وثّقت وكالة "رويترز" أكثر من 300 حادثة عنف سياسي منذ هجوم أنصار ترامب على مبنى الكونغرس في 6 يناير 2021.