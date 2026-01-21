Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

أول حصيلة رسمية.. التلفزيون الإيراني يعلن مقتل 3117 شخصًا في الاحتجاجات الأخيرة

متظاهر يحمل ملصقاً لولي العهد الإيراني المنفي رضا بهلوي (يمين الصورة)، وملصقاً مشوهاً للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، خلال مسيرة دعماً للاحتجاجات المناهضة للحكومة
متظاهر يحمل ملصقاً لولي العهد الإيراني المنفي رضا بهلوي (يمين الصورة)، وملصقاً مشوهاً للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، خلال مسيرة دعماً للاحتجاجات المناهضة للحكومة حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة تابع يورونيوز على جوجل
شارك Close Button

جاء الإعلان الرسمي بالتزامن مع مقال رأي نشره وزير الخارجية الإيراني في صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال فيه إن "المرحلة العنيفة من الاضطرابات لم تستمر أكثر من 72 ساعة".

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، للمرة الأولى، حصيلة رسمية لضحايا الاحتجاجات الأخيرة، مشيرًا إلى مقتل 3117 شخصًا، في وقت صعّد فيه وزير الخارجية عباس عراقجي لهجته تجاه الولايات المتحدة، محذرًا من رد عسكري واسع في حال تعرّضت إيران لهجوم جديد.

اعلان
اعلان

وأفاد بيان صادر عن "مؤسسة الشهداء"، بثّه التلفزيون مساء الأربعاء، بأن 2427 من القتلى كانوا من المدنيين وقوات الأمن خلال الاحتجاجات التي اندلعت في 28 ديسمبر/كانون الأول، من دون توضيح وضع بقية الضحايا.

في المقابل، قدّرت "وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان" ومقرها الولايات المتحدة عدد القتلى بـ 4560 شخصًا.

وتعتمد الوكالة في تقاريرها على شبكة من النشطاء داخل إيران، وتتحقق لاحقا من جميع حالات الوفاة المبلّغ عنها خلال الاحتجاجات.

وجاء الإعلان الرسمي بالتزامن مع مقال رأي نشره وزير الخارجية الإيراني في صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال فيه إن "المرحلة العنيفة من الاضطرابات لم تستمر أكثر من 72 ساعة"، محمّلًا "متظاهرين مسلحين" مسؤولية العنف، ومؤكدًا أن إيران "سترد بكل ما لديها" إذا تعرّضت لهجوم جديد.

وأضاف عراقجي أن أي مواجهة شاملة "ستكون طويلة وشرسة"، ولن تقتصر تداعياتها على المنطقة فحسب، بل ستمتد آثارها إلى العالم بأسره.

Related

وتزامنت تصريحات عراقجي، الذي أُلغيَت دعوته إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس على خلفية القمع في إيران، مع تحركات عسكرية أميركية، شملت تقدّم مجموعة حاملة طائرات باتجاه الشرق الأوسط ووصول مقاتلات ومعدات عسكرية إضافية إلى المنطقة، في ظل تصاعد التوتر عقب الحملة الأمنية الإيرانية ضد الاحتجاجات.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن"، التي كانت في بحر الصين الجنوبي خلال الأيام الماضية، عبرت مضيق ملقا، عبرت مضيق ملقا البحري الذي يربط بين بحر الصين والمحيط الهندي، بحلول الثلاثاء.

وتُعد حصيلة القتلى المعلنة الأعلى منذ عقود في إيران، وتعيد إلى الأذهان أحداث الثورة الإيرانية عام 1979.

ورغم انحسار الاحتجاجات، لا تزال المخاوف قائمة من ارتفاع عدد الضحايا مع استمرار القيود المفروضة على الإنترنت وتدفّق المعلومات.

وكان المرشد الأعلى علي خامنئي قد أشار، في وقت سابق، إلى سقوط "عدة آلاف" من القتلى، متهمًا الولايات المتحدة بالوقوف وراء الاضطرابات.

وبحسب منظمات حقوقية، اعتُقل نحو 26,500 شخص منذ بدء الاحتجاجات، وسط مخاوف من تنفيذ أحكام إعدام بحق بعض المعتقلين، في بلد يُعد من بين الأكثر تنفيذًا لعقوبة الإعدام عالميًا.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة تابع يورونيوز على جوجل

مواضيع إضافية

بالتزامن مع خطاب ترامب في دافوس.. غوتيريش ينتقد قادة "يزدرون" القانون الدولي

في تصعيد جديد.. غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف قرى لبنانية شمال الليطاني

تقرير إسرائيلي يرسم سيناريو ضربة مشتركة لإيران وحزب الله.. شلل محتمل يهدد منشآت الطاقة