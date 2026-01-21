اختبار دافوس.. ترامب يصل إلى سويسرا وسط عاصفة غرينلاند

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس بعد تبديل طائرته على إثر تعرض الطائرة الرئاسية لعطل كهربائي.

اعلان اعلان

من المقرر أن يتوجه ترامب إلى دافوس على متن مروحية لإلقاء خطاب وعقد لقاءات مع قادة عالميين، في ظل تصاعد التوترات على خلفية قضية غرينلاند.

ومن المرجح أن يواجه ترامب خلال المنتدى أسئلة وضغوطاً من قادة دول ورؤساء شركات بشأن محاولته ممارسة ضغوط اقتصادية على أوروبا لدفعها إلى القبول ببيع غرينلاند.

"لن أرضخ"

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمام البرلمان، الأربعاء، إنه لن يرضخ لضغوط الرئيس الأميركي بشأن مستقبل إقليم غرينلاند الدنماركي المتمتع بحكم ذاتي.

وأضاف ستارمر: "لن أرضخ، ولن تتنازل بريطانيا عن مبادئها وقيمها بشأن مستقبل غرينلاند تحت تهديدات الرسوم الجمركية، وهذا هو موقفي الواضح"، مشيرا إلى أنه سيستضيف نظيرته الدنماركية ميتي فريدريكسن في لندن الخميس.

وكان عدد من القادة الذين تعاقبوا على منصة المنتدى، يوم الثلاثاء، قد دعوا إلى الصمود في مواجهة ما وصفوه بـ "النزعات الإمبريالية الأميركية".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يفضّل "الاحترام على البلطجة"، فيما حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين من أن البيت الأبيض قد يدفع العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى "دوامة سلبية"، بينما صرّح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني: "على القوى المتوسطة أن تتحرك معًا، لأننا إذا لم نكن على طاولة النقاش، سنكون على قائمة الطعام".

ومن المتوقع أن يحضر معظم قادة مجموعة السبع، إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إضافة إلى 65 رئيس دولة وحكومة، ونحو 850 من كبار الرؤساء التنفيذيين في العالم، فضلاً عن عشرات روّاد التكنولوجيا.

وقبل السفر إلى سويسرا، أعلن دونالد ترامب أنه لن يشارك في اجتماع مجموعة الدول السبع الذي اقترح نظيره الفرنسي ماكرون عقده غدا الخميس في العاصمة باريس.

وقال ترامب إنه لن يشارك في الاجتماع الذي اقترحه ماكرون لدول مجموعة السبع في باريس، مضيفا: "لأنكم تعلمون أن إيمانويل لن يبقى هناك (رئيسا) لفترة طويلة، ولا يوجد وضع طويل الأمد هناك".

والاثنين، نشر ترامب رسالة على منصة "تروث سوشيال" قال إنه تلقاها من ماكرون، جاء فيها أن الأخير لا يفهم ما يفعله الأول بخصوص نيته ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة.

كما اقترح ماكرون عقد قمة لمجموعة الدول السبع بالعاصمة باريس في 22 يناير/ كانون الثاني الجاري، عقب قمة دافوس، وأنه يمكنه أن يدعو إليها أوكرانيا وسوريا والدنمارك وروسيا.

واضطر الرئيس ترامب ومرافقوه إلى استبدال طائرتهم في قاعدة أندروز الجوية المشتركة، ثم أقلعوا مجددا بُعيد منتصف الليل (الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش)، أي بعد نحو ساعتين ونصف ساعة من الإقلاع الأول.

وقبل مغادرته إلى المنتدى الاقتصادي العالمي، سخر ترامب بشدة من الأوروبيين بشأن جزيرة غرينلاند الدنماركية الشاسعة ذات الحكم الذاتي التي يرغب في ضمها.

وعندما سُئل عن الحد الأقصى الذي يمكن أن يصل إليه في مسعاه للاستيلاء على الجزيرة من الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي، أجاب ترامب "ستكتشفون ذلك".

إلا أنه أقرّ لدى مغادرته البيت الأبيض للتوجه إلى المطار الثلاثاء بأن ليس لديه "أي فكرة" عما ستؤول إليه مشاركته في منتدى دافوس.