ترامب يتراجع عن فرض رسوم على دول أوروبية ويُعلن وضع إطار لاتفاق مستقبلي بشأن غرينلاند

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه قرر التراجع عن تهديده بفرض رسوم جمركية على عدد من الدول الأوروبية، في سياق مسعاه لفرض سيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند، وذلك بعد التوصل إلى تفاهم مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته بشأن "إطار لاتفاق مستقبلي" يتعلق بالأمن في منطقة القطب الشمالي.

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وأوضح ترامب أن الاتفاق الإطار لا يقتصر على غرينلاند فقط، بل يشمل فعليا منطقة القطب الشمالي بأكملها، معتبرا أن هذا الحل، في حال إتمامه، سيكون إنجازا عظيما للولايات المتحدة وجميع دول الناتو.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه، وبناء على التفاهم الذي جرى مع الأمين العام للناتو حول غرينلاند، قرر عدم فرض رسوم جمركية.

وليست هذه المرة الأولى التي يلوّح فيها ترامب بفرض رسوم جمركية قبل أن يتراجع. ففي أبريل/نيسان الماضي، وبعد إعلانه عزمه فرض تعريفات واسعة على دول حول العالم وما تبع ذلك من رد فعل سلبي حاد في الأسواق، خفّف موقفه. وعندما وُجّهت إليه انتقادات بالتراجع، ردّ قائلًا: "هذا يُسمّى تفاوضًا".

كما خفف ترامب، الأربعاء، من لهجته بشأن غرينلاند، مؤكدًا أنه لن يسعى لضمها بالقوة، وهو ما ساهم في استقرار سوق الأسهم الأميركية.

من جانب آخر، أكد ترامب أن نائبه جي دي فانس، ووزير خارجيته ماركو روبيو، ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، سيتولّون إدارة المفاوضات بشأن غرينلاند، على أن يرفعوا تقاريرهم إليه مباشرة.

وفي سياق متصل، لفت ترامب إلى وجود مناقشات إضافية جارية حاليا تتعلق بمشروع “القبة الذهبية” في ما يخص غرينلاند.

وجاء إعلان ترامب، الأربعاء، بعد وقت قصير من قوله في خطاب ألقاه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إنه لا ينوي استخدام القوة العسكرية للاستيلاء على الإقليم التابع للدنمارك، والذي يعتبره بالغ الأهمية للأمن القومي الأميركي.

كما امتنع ترامب عن تحديد سعر معقول لشراء غرينلاند خلال لقائه مع الأمين العام للناتو في دافوس. وردًا على سؤال لوكالة أسوشييتد برس، قال إن "الثمن الحقيقي هو ثمن الأمن والسلامة، والأمن القومي والدولي المرتبط بالعديد من دولكم"، مضيفًا: "هذا هو الثمن، وهو ثمن كبير".

كما أجاب بشكل مبهم عندما طُلب منه توضيح قصده من قوله سابقًا "سنتذكر" إذا رفضت الدنمارك بيع غرينلاند، قائلًا: "عليكم أن تكتشفوا ذلك بأنفسكم".

لقاء ترامب-روته

وخلال لقاء مع ترامب، قال الأمين العام للناتو إنه يذكّر الدول الأعضاء بأن ترامب "ملتزم تمامًا" بالحلف، لكن لديه "نقطة إزعاج واحدة" تتمثل في عدم مساهمة الأوروبيين في الدفاع بنفس مستوى مساهمة الولايات المتحدة.

كما سعى روته إلى طمأنة ترامب بأن حلفاء الناتو سيقفون إلى جانب الولايات المتحدة في حال تعرضها لهجوم، مذكّرًا بأن دول الحلف قاتلت في أفغانستان إلى جانب واشنطن عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول، وأن بعض الجنود لم يعودوا إلى أوطانهم.

وقال روته: "يمكنك أن تطمئن تمامًا، إذا تعرضت الولايات المتحدة لهجوم في أي وقت، فسيكون حلفاؤك إلى جانبك". وردّ ترامب قائلًا إنه يقدّر هذا الكلام، معربًا عن أمله في أن يكون صحيحًا.

خطاب دافوس

وفي وقت سابق من الأربعاء، شدد ترامب على أنه يريد "الحصول على غرينلاند، بما يشمل الحق والملكية والسيادة"، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لا يعتزم استخدام القوة لتحقيق ذلك، موجّهًا انتقادات لاذعة لحلفاء أوروبيين، ومعلنًا أن حلف شمال الأطلسي لا ينبغي أن يعترض على ما وصفه بالتوسع الأميركي.

وفي خطاب غير مألوف ألقاه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي، قال ترامب إنه يطالب بأرض "باردة وسيئة الموقع"، مضيفًا أن الولايات المتحدة أنقذت أوروبا فعليًا خلال الحرب العالمية الثانية.

وأشار إلى أن واشنطن تريد لأوروبا أن تكون "حليفًا قويًا"، مشددًا على أن كل دولة في الناتو يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها.

وقال إن دول حلف الناتو باتت أكثر قوة بعد تخصيصها 5% من ناتجها القومي الإجمالي للإنفاق على الدفاع، لكنه انتقد في الوقت نفسه ما وصفه بسنوات طويلة من تمويل واشنطن للحلف "من دون أن تحصل على شيء في المقابل".

وأضاف: "ربما لن نحصل على شيء إلا إذا قررت استخدام قوة مفرطة، وعندها سنكون لا يُقهرون بصراحة. لكنني لن أفعل ذلك، حسنًا؟"، قبل أن يستدرك لاحقًا: "لا أحتاج إلى ذلك" و"لا أريد استخدام القوة".

ترحيب دنماركي

وفي تعليق على خطاب ترامب في دافوس، قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن إن بلاده تنظر بإيجابية لاستبعاد الرئيس الأمريكي الخيار العسكري بشأن جزيرة غرينلاند.

وأضاف في تصريحات أدلاها، الأربعاء، بالعاصمة كوبنهاغن، أن استبعاد ترامب للخيار العسكري بشأن غرينلاند، أمر مهم لكن لا ينهي جوهر المشكلة القائمة في هذا الخصوص.

وأوضح أنه لم يستمع مباشرة إلى خطاب ترامب في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، وإنما جرى إطلاعه على مضمونه.

وأشار إلى نية ترامب "الاستحواذ" على غرينلاند لم تتغير.

من جهته، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مسألة غرينلاند شأن يخص الولايات المتحدة والدنمارك، مشيرًا إلى أن الدنمارك تعاملت مع الجزيرة كإقليم ذي طابع استعماري.