ترامب يترك باب التعامل مع إيران مفتوحًا.. والحرس الثوري يتوعد: "أصابعنا على الزناد"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حفل توقيع ميثاق "مجلس السلام" المخصص لقطاع غزة على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "سنرى ما سيحدث بشأن إيران، ولا أريد التفصيل في الإجراءات التي قد أتخذها".

وأضاف أن طهران أبدت رغبتها في الدخول في مفاوضات، مؤكداً أن واشنطن مستعدة للحوار، ومشيراً إلى أن بلاده "قضت على القدرات النووية الإيرانية".

وفي تصريح سابق الأربعاء، أكد ترامب أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءً إذا استأنفت إيران برنامجها النووي، معرباً عن أمله في ألا تكون هناك حاجة لأي خطوات عسكرية.

الحرس الثوري يهدد واشنطن وتل أبيب

ورداً على التصريحات الأمريكية، حذّر قائد الحرس الثوري الإيراني، الجنرال محمد باكبور، الولايات المتحدة وإسرائيل الخميس من "الحسابات الخاطئة"، في أعقاب موجة الاحتجاجات التي هزّت البلاد.

وقال في بيان نُشر عبر التلفزيون الرسمي بمناسبة اليوم الوطني للحرس الثوري: "الحرس الثوري الإيراني وإيران العزيزة أصابعهما على الزناد، وهما على أهبة الاستعداد أكثر من أي وقت مضى لتنفيذ الأوامر الصادرة عن القائد الأعلى المفدّى"، في إشارة إلى المرشدعلي خامنئي.

ويتولى باكبور قيادة الحرس الثوري منذ العام الماضي، خلفاً لسلفه حسين سلامي الذي قُتل في غارات إسرائيلية خلال الحرب التي استمرت 12 يوم بين إسرائيل وطهران، والتي كشفت عن اختراق استخباراتي إسرائيلي عميق داخل البنية الأمنية الإيرانية.

من جهته، أكد نائب منسق شؤون الجيش الإيراني، الأدميرال حبيب الله سياري، أن قدرات القوات المسلحة الإيرانية تتحسن وتزداد قوة بعد "حرب الاثني عشر يوماً".

وفي الأيام الأخيرة، تبادلت إيران والولايات المتحدة تحذيرات صريحة بأن أي استهداف لزعيم أي من البلدين سيؤدي إلى حرب واسعة النطاق.

وجاء هذا التصعيد في ظل الاحتجاجات التي اندلعت في إيران، والتي اتهمت طهران واشنطن بتأجيجها. وسبق أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ إجراء عسكري إذا قُتل المزيد من المتظاهرين.

إيران تعلن أول حصيلة رسمية للقتلى

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني الأربعاء أول حصيلة رسمية لضحايا الاحتجاجات، مشيراً إلى مقتل 3117 شخصاً، نقلاً عن المؤسسة الإيرانية للشهداء وقدامى المقاتلين.

وذكر البيان أن 2427 من القتلى، بينهم عناصر أمن، تم اعتبارهم "شهداء" لأنهم "ضحايا أبرياء"، مضيفاً أن "العديد منهم كانوا من المارة قُتلوا بالرصاص خلال الاحتجاجات".

في المقابل، تفيد منظمات حقوقية بأن عدد الضحايا يفوق بكثير الرقم الرسمي، وقد يتجاوز 20 ألفاً، مشيرة إلى أن قوات الأمن أطلقت النار مباشرة على المحتجين.

واندلعت الاحتجاجات في أواخر كانون الأول/ديسمبر على خلفية تظاهرات لتجار بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة، قبل أن تتسع رقعتها في الثامن من كانون الثاني/يناير لتصبح أكبر تحدٍّ للنظام منذ أكثر من أربعة عقود.

هرتسوغ: مستقبل إيران في "تغيير النظام"

من دافوس أيضاً، قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إن "مستقبل الشعب الإيراني لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تغيير النظام"، معتبراً أن "الشعب الإيراني يتوق إلى التغيير ويستحقه"، وأن "نظام آيات الله يمر بوضع هش للغاية".

ودعا هرتسوغ إلى أن يتم هذا التغيير "ضمن إطار الشعب الإيراني نفسه، وبدعم من المجتمع الدولي".

وفي الخامس من كانون الثاني/يناير، اتهمت إيران إسرائيل بمحاولة "تقويض الوحدة الوطنية"، بعد أن أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تضامنه مع "نضال الشعب الإيراني".

عقوبات دولية على الحرس الثوري

ويُصنَّف الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابية في دول مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، وتخضع قياداته لعقوبات دولية.

ويتزايد الضغط على الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لاتخاذ خطوات مماثلة، لا سيما في ظل اتهامات منظمات حقوقية له بدور مباشر في قمع الاحتجاجات الداخلية.

وفي هذا السياق، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، خلال بيان مشترك مع نظيره التشيكي بيتر ماكينكا، الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف الحرس الثوري منظمةً إرهابية.

وتنظر إسرائيل إلى الحرس الثوري باعتباره الذراع الرئيسية التي تنفّذ عبرها إيران سياستها خارج حدودها، ويرى مسؤولوها أنه يقود العمليات الإقليمية الموجّهة ضد الدولة العبرية.