فيديو. إسبانيا في حداد على ضحايا حادث القطار.. وجنازات في الأندلس

أقيمت مراسم في عدة بلدات في مختلف أنحاء إقليم هويلفا لإحياء ذكرى ستة من بين 43 شخصا قضوا عندما اصطدم قطاران قرب بلدة أداموس.

ومن بين الضحايا أندريس غاياردو، وهو معلم يبلغ من العمر 38 عاما، نعاه أهالي إيسلا كريستينا، ودافيد كوردون، لاعب كرة قدم سابق، الذي أُقيمت جنازته في إل بولفورين.

في ألخاراكي، اجتمع السكان في مراسم واحدة لأربعة من أفراد نفس العائلة، ولم ينجُ سوى طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات.

في أنحاء البلاد، أُنزلت الأعلام إلى نصف السارية مع دخول إسبانيا في ثلاثة أيام من الحداد الوطني، وزار كبار المسؤولين الناجين وموقع الحادث.