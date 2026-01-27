بعد محادثة "رائعة" مع ترامب.. الشرع يلتقي بوتين الأربعاء في روسيا

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الشرع سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين غداً في موسكو لإجراء محادثات رسمية، في زيارة هي الثانية من نوعها منذ الإطاحة بحليف الكرملين الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وقال الكرملين في بيان إن المحادثات ستتناول "وضع العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى الوضع الراهن في الشرق الأوسط"، وهي زيارة أكّدتها أيضًا وكالة الأنباء السورية.

وكانت روسيا الحليف الرئيسي للأسد خلال الحرب السورية الدامية التي استمرت 14 عامًا، إذ نفذت ضربات جوية مكثفة استهدفت مناطق كانت تسيطر عليها فصائل معارضة، وقد شكّل سقوط الأسد ضربة ثقيلة للنفوذ الروسي في المنطقة.

الزيارة الثانية من نوعها

تُعد زيارة الأربعاء هي الثانية من نوعها إلى موسكو، بعد لقاء مباشر جمع الشرع ببوتين في 15 أكتوبر، أي بعد أشهر قليلة من الإطاحة بالأسد على يد قوات معارضة قادها تحالف "هيئة تحرير الشام" بزعامة الشرع، حيث فرّ الأسد إلى روسيا وحصل على حق اللجوء.

واعتُبر ذلك اللقاء حينها تحولًا براغماتيًا واضحًا في العلاقة بين الطرفين، إذ أعطى الجانبان أولوية لاستمرارية العلاقات الثنائية، في وقت تسعى فيه موسكو إلى تثبيت اتفاقات تضمن الحفاظ على قاعدتيها العسكريتين في سوريا، فيما يضغط الشرع باتجاه تسليم بشار الأسد، الذي تؤويه روسيا منذ فراره إليها عقب الإطاحة به قبل أكثر من عام.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع. Alexander Zemlianichenko/ AP

وخلال محادثات أكتوبر 2025، تعهّد الشرع باحترام الاتفاقات السابقة بين دمشق وموسكو، في إشارة مباشرة إلى إمكانية احتفاظ روسيا بإمكانية الوصول إلى منشآتها الأساسية، ولا سيما القاعدة البحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية على الساحل المتوسطي. وتُعد هاتان القاعدتان محوريتين لروسيا في الشرق الأوسط.

في المقابل، شدد بوتين على العلاقات "الودية" الممتدة لعقود، وأبدى استعداد روسيا لتوسيع التعاون في مجالات الطاقة وإعادة إعمار البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية، في ظل مرحلة التعافي التي تمر بها سوريا بعد الحرب.

"قسد" وإعادة التموضع الروسي

يأتي الكشف عن هذا اللقاء في وقت تواصل فيه سوريا التعامل مع تعقيدات داخلية وإقليمية متشابكة، ويتزامن مع مساعٍ تبذلها السلطات الجديدة لبسط سيطرتها على كامل الأراضي السورية، ولا سيما المناطق التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقد أعادت روسيا ضبط انتشارها العسكري، إذ نقل مسؤول عسكري سوري في محافظة الحسكة لوكالة فرانس برس (أف ب) أن القوات الروسية سحبت، الثلاثاء، معدات عسكرية وأسلحة ثقيلة من مطار القامشلي عبر الجو باتجاه قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية، التي تُعد القاعدة الجوية الرئيسية لموسكو في سوريا.

بالنسبة لبوتين، يظل الانخراط مع دمشق أداة للحفاظ على النفوذ في منطقة مضطربة، ولمواجهة محاولات العزل الغربية، ولإظهار روسيا بوصفها شريكًا موثوقًا حتى في أعقاب تغيّر الأنظمة.

اتصال بين ترامب والشرع

بالتوازي، تواصل واشنطن حضورها الفاعل في المشهد السوري، وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حديثه إلى الصحفيين الثلاثاء، أنه أجرى "مكالمة هاتفية رائعة" مع الشرع، واصفًا المحادثة بأنها "إيجابية جدًا".

وأضاف: "الأمور تسير على ما يرام في تلك المنطقة، ونحن سعداء للغاية بذلك".

من جانبها، أعلنت الرئاسة السورية أن الشرع تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي، جرى خلاله بحث تطورات المرحلة الانتقالية في سوريا وجهود تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

وأكدت أن الشرع شدد خلال الاتصال على تمسّك سوريا بوحدة أراضيها، وعلى أهمية توحيد الجهود لمنع عودة "التنظيمات الإرهابية". كما اتفق الشرع وترامب على ضرورة تغليب لغة الحوار في معالجة النزاعات الإقليمية.

وشدد الشرع على نهج الانفتاح ومدّ يد التعاون مع جميع الأطراف على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

ووفق بيان الرئاسة، أكد ترامب دعمه لبناء سوريا موحدة، مرحّبًا باتفاق وقف إطلاق النار، ومشيدًا بتفاهمات دمج "قسد".

ويأتي هذا الموقف في وقت تكثّف فيه الولايات المتحدة تحركاتها الدبلوماسية بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ومسار سياسي بين قسد، التي قادها الأكراد وشكّلت لسنوات الحليف الأبرز لواشنطن في سوريا، وبين الشرع، الذي بات يُنظر إليه اليوم بوصفه الشريك المفضل للإدارة الأمريكية في المرحلة الحالية.