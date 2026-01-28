زيلينسكي: الهجوم الروسي على القطاع المدني "إرهاب محض".. وقتلى في عدة مناطق أوكرانية

قتل خمسة أشخاص في شمال شرق أوكرانيا، إثر هجوم روسي بطائرة مسيرة استهدف قطار ركاب، في حادثة وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"الإرهاب".

وأوضحت السلطات أنه تم العثور على أجزاء من خمس جثث في موقع الهجوم على القطار، الذي وقع يوم الثلاثاء قرب قرية في منطقة خاركيف الأوكرانية.

وكان القطار يسير من مدينة تشوب، قرب الحدود الغربية لأوكرانيا مع المجر وسلوفاكيا، إلى بلدة بارفينكوف. وأظهرت صور منشورة على الإنترنت احتراق عربة بجانب مسار سكك حديدية مغطى بالثلوج.

بدوره، قال زيلينسكي: "في أي دولة، سيُعتبر الهجوم بطائرة مسيرة على قطار مدني إرهاباً بحتاً، ولا يوجد له أي غرض عسكري، ولا يمكن أن يكون هناك أي غرض عسكري".

واعتبر الرئيس أن القصف الأخير يقوض جهود السلام وحث الحلفاء على زيادة الضغط على موسكو لإنهاء الحرب، وأضاف: "كل هجوم روسي من هذا النوع يقوّض الدبلوماسية المستمرة ويضعف جهود الشركاء الذين يحاولون إنهاء هذه الحرب".

وبحسب زيلينسكي، فإن القطار كان يقل أكثر من 200 راكب، بينهم 18 شخصاً في العربة التي أصيبت.

في المقابل، وصف نائب رئيس الوزراء أوليكسي كوليبا الهجوم الذي نفذته ثلاث طائرات مسيرة بأنه "عمل مباشر من الإرهاب الروسي".

هجمات على عدة مناطق أوكرانية

في غضون ذلك، أعلنت سلطات خاركيف مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في قصف استهدف قطاراً بالمقاطعة، فيما أفاد حاكم زاباروجيا بمقتل شخص وإصابة آخرين جراء قصف مماثل.

كما أعلن حاكم خيرسون مقتل شخص وإصابة عدد آخر في قصف استهدف مركز المدينة، بينما أفادت سلطات دونيتسك بمقتل 4 أشخاص وإصابة عدة آخرين في قصف روسي على مواقع تسيطر عليها القوات الأوكرانية بالمقاطعة. وفي العاصمة، أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل شخصين في قصف استهدف ريف كييف.

وقد تعرضت مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود، والتي تعد مركزاً رئيسياً لصادرات أوكرانيا، لقصف متكرر من القوات الروسية منذ غزوها لأوكرانيا قبل ما يقرب من أربع سنوات. وقال حاكم المنطقة أوليه كيبر إن امرأة حامل في الأسبوع 39 وفتاتين كانوا من بين الجرحى.

710 آلاف شخص في العتمة

في سياق متصل، صرّح وزير الطاقة الأوكراني دينيس شميهال بأن 710 آلاف شخص لا يزالون بلا كهرباء في العاصمة الأوكرانية كييف، في ظل استمرار أزمة الطاقة في البلاد نتيجة الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة وسط ظروف شتوية قاسية.

وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرإنفورم" بأن الاتحاد الأوروبي يقدّم 447 مولد كهرباء لاستخدامها في كييف ومدينة كروبيفنيتسكي والبلدات الحدودية، تم تسليم 76 مولداً منها يوم الثلاثاء.

وأشار روديون ميروشنيك، السفير الخاص بوزارة الخارجية الروسية، إلى أن ما يقرب من 1.3 مليون شخص في روسيا والأراضي الأوكرانية المحتلة من قبل روسيا تعرضوا لانقطاع الكهرباء الأسبوع الماضي نتيجة الهجمات الأوكرانية، وفقاً لوكالة "تاس".

كما أكدت شركة النفط والغاز الأوكرانية الحكومية "نفتوجاز" يوم الثلاثاء أن ضربة روسية استهدفت أحد منشآتها في إحدى المناطق الغربية من البلاد.

وكان الجنرال الروسي فاليري جيراسيموف، قد زعم أن القوات الروسية سيطرت حتى الآن هذا الشهر على 17 مستوطنة واستولت على أكثر من 500 كيلومتر مربع (193 ميلاً مربعاً) من الأراضي الأوكرانية.