خلفًا لأفيخاي أدرعي.. الكابتن إيلا تتولى رسميًا منصب المتحدثة العربية باسم الجيش الإسرائيلي

جندي إسرائيلي يتابع صفحة الجيش على فيسبوك، 15 نوفمبر 2012.
جندي إسرائيلي يتابع صفحة الجيش على فيسبوك، 15 نوفمبر 2012.
حقوق النشر AP Photo/Sebastian Scheiner
بقلم: يورونيوز
نشرت في
ستُرقّى إيلا إلى رتبة مقدم عند توليها مهامها الجديدة، لتصبح بذلك أعلى ضابطة مسلمة رتبة في الجيش الإسرائيلي.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أن الرائدة إيلا ووايا، المعروفة باسم "الكابتن إيلا"، ستتولى منصب المتحدثة باسم الجيش باللغة العربية، خلفًا لـ أفيخاي أدرعي.

ويأتي هذا التغيير بعد أن أمضى أدرعي نحو عقدين في هذا المنصب، حيث باتت إيلا، العربية المسلمة البالغة من العمر 36 عامًا والمولودة في مدينة كالنسوا شمال تل أبيب، المسؤولة عن التواصل مع الجمهور العربي عبر جميع المنصات الإعلامية للجيش.

آيلا التي ستخلف أدرعي تتحدث عن "صمود" الجيش الإسرائيلي و "جذوره"
وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، ستُرقّى إيلا إلى رتبة مقدم عند توليها مهامها الجديدة، لتصبح بذلك أعلى ضابطة مسلمة رتبة في الجيش الإسرائيلي.

وتجدر الإشارة إلى أن إيلا بدأت خدمتها في الجيش عام 2013 في وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وتولت مؤخرًا إدارة مكتب الإعلام العربي.

وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن أدرعي سيحال إلى التقاعد في نوفمبر، لكن صحيفة "جيروزاليم بوست" أفادت بأن النقاش بين أدرعي والعميد إفي دفرين، المتحدث باسم الجيش، لا يزال مستمرًا لتحديد التوقيت الأنسب والبديل الأنسب لمنصبه.

