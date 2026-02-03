فيديو. ثلوج قياسية في اليابان تقتل 30 شخصًا وتغمر مناطق نائية

تواجه اليابان تداعيات تساقط ثلوج كثيف على غير العادة، رُبط بوفاة 30 شخصا خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب المسؤولين. وفي آوموري، تُظهر الصور منزلا تضرر بشدة تحت وطأة الثلوج، فيما يكافح السكان لشق طريقهم عبر شوارع تصطف على جانبيها أكوام ثلج عميقة. ولا تزال بعض المناطق النائية في آوموري مغطاة بما يصل إلى 4.5 متر من الثلوج المتراكمة.

وتقول السلطات إن كتلة هوائية باردة قوية على طول ساحل بحر اليابان جلبت كميات من الثلوج تفوق المعتاد بكثير. ومن بين الضحايا سيدة تبلغ من العمر 91 عاما عُثر عليها تحت كومة كبيرة من الثلوج أمام منزلها، يُرجَّح أنها أصيبت جراء تساقط الثلج من السطح.

وقد نشرت الحكومة قوات للمساعدة في إزالة الثلوج وتقديم الدعم للمسنين الذين يعيشون بمفردهم، في وقت لا تزال فيه الخدمات المحلية تحت ضغط شديد.