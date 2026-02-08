رئيس الحكومة يتفقد جنوب لبنان: مسارات الإغاثة مستمرة وإعادة الإعمار تنطلق من البنى التحتية

خلال جولة ميدانية في جنوب لبنان صباح الأحد، أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن أعمال إعادة إعمار بلدة كفر كلا ستنطلق خلال الأسابيع المقبلة، مؤكداً أن الأولوية ستُعطى لإعادة تأهيل البنى التحتية تمهيداً لعودة السكان.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن سلام قوله إن كفركلا "بلدة منكوبة"، مشيراً إلى أن الدولة ستعمل على إعادة تنظيمها وترميم ما تضرر فيها، عبر البدء بإصلاح الطرق ومدّ شبكة الاتصالات، بما يضمن توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة للأهالي.

وأضاف أن زيارته تأتي "للتأكيد أن الدولة بكل أجهزتها تقف إلى جانب القرى المنكوبة"، لافتاً إلى أن وضع كفركلا "أصعب من غيرها" بسبب قربها من الحدود واستمرار ما وصفه بـ"الانتهاكات الإسرائيلية اليومية".

وكان سلام قد بدأ جولة تستمر يومين في البلدات الحدودية التي تعرضت لدمار واسع خلال حرب سبتمبر/أيلول 2024، ولا تزال عمليات إعادة إعمارها متوقفة، من بينها بلدة طير حرفا الواقعة على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من الحدود مع إسرائيل.

وصباح الأحد، تفقد سلام بلدات في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية، ووصل إلى كفركلا حيث كان في استقباله عدد من الشخصيات البلدية والنيابية.

وأكد رئيس الحكومة أن العمل يجري على "مسارات متكاملة"، تشمل استمرار الإغاثة والإيواء، إلى جانب إطلاق مرحلة إعادة الإعمار بدءاً من البنى التحتية، مشدداً على ضرورة إثبات "جدية عودة الدولة" إلى المناطق المتضررة.

كما أشار إلى أن دعم صمود السكان يمثل أولوية في عمل الحكومة، موضحاً أن مشاريع عدة قيد المتابعة، أبرزها طريق سوق الخان–شبعا، لما له من أهمية حيوية لأهالي المنطقة، إضافة إلى ملف الصرف الصحي، واستكمال تأهيل المدارس الرسمية بما يضمن بيئة تعليمية مناسبة.

وتأتي جولة سلام في ظل ضغوط أميركية متواصلة على الحكومة اللبنانية والجيش لاستكمال خطة نزع سلاح حزب الله.

وكانت الخسائر المادية في جنوب لبنان قد قُدّرت بنحو 11.2 مليار دولار، حيث دُمّر أكثر من 46 ألف مسكن بشكل كامل، فيما تعرضت نحو 30 ألف وحدة لأضرار جسيمة جعلتها غير صالحة للسكن، وتضررت قرابة 45 ألف وحدة سكنية جزئياً، إلى جانب مبانٍ ومنشآت أخرى استمر استهداف بعضها حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار.