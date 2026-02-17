رقم قياسي عالمي: بطاقة بوكيمون نادرة تُباع بـ16.5 مليون دولار

حقق المصارع واليوتيوبر الأمريكي لوغان بول رقمًا قياسيًا عالميًا ببيع بطاقته النادرة من لعبة بوكيمون في مزاد علني، حيث بلغت قيمة الصفقة 16.5 مليون دولار أمريكي، لتصبح بذلك أغلى بطاقة بوكيمون في التاريخ.

وقد حصلت البطاقة المباعة (بيكاتشو إيلستريتور/Pikachu Illustrator)، على أعلى تقييم من شركة Professional Sports Authenticator (PSA) المتخصصة في تقييم البطاقات، بدرجة 10/10. ولا توجد أي نسخة أخرى حصلت على هذا التقييم.

وبدأ المزاد يوم 6 يناير بعروض تجاوزت 1.5 مليون دولار في اليوم الأول، وارتفع السعر تدريجيًا حتى وصل إلى 5.1 مليون دولار في الخامس عشر من الشهر نفسه. ثم توقف المزاد لساعات قصيرة قبل أن تتدفق العروض مجددًا، ليُحسم في النهاية عند 16.5 مليون دولار.

وعلق بول خلال بث مباشر على يوتيوب قائلاً: "يا لها من جنون"، بينما أكد ممثل موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن الصفقة كسرت الرقم القياسي العالمي كـ"أغلى بطاقة قابلة للجمع تم بيعها في مزاد".

وسبق أن اشترى لوغان بول هذه البطاقة، التي تضم شخصية بيكاتشو الصفراء من سلسلة بوكيمون اليابانية، في مزاد سابق عام 2021 مقابل 5.28 ملايين دولار، محققًا رقمًا قياسيًا آنذاك.

ولم يقتصر بول على المزاد فقط، بل عرض البطاقة في مناسبات مختلفة لزيادة قيمتها، بما في ذلك حملها كقلادة خلال عروض WWE التي يشارك بها.

وتعتبر قيمة البطاقة عالية نتيجة لندرتها، إذ لا يتجاوز عدد النسخ حول العالم 30 إلى 40 نسخة، فيما تُعد النسخة التي كان بحوزة بول الوحيدة الحاصلة على تقييم مثالي.

ولم تصنع هذه البطاقات للعب، بل كانت مخصصة للعرض، وقد وزعت على الفائزين في مسابقات رسمية في اليابان عام 1997.

والمشتري هذه المرة هو إيه جيه سكاراموتشي، نجل المسؤول الإعلامي السابق في البيت الأبيض أنتوني سكاراموتشي، وفق موسوعة غينيس للأرقام القياسية ودار غولدين للمزادات.

وعقب المزاد، وضع بول البطاقة حول عنق المالك الجديد معلقة بقلادة من الماس تُقدر قيمتها بـ75 ألف دولار.

وتعود شعبية بطاقات بوكيمون إلى نجاح سلسلة ألعاب الفيديو "بوكيت مونسترز" وظهور البطاقات الورقية في اليابان عام 1996، وقد شهدت هذه البطاقات انتعاشًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها.

وتشمل العوامل التي تحدد قيمة البطاقة: ندرتها، الشخصية التي تجسدها (مثل ميو، ميوتو، بيكاتشو، وتشارزارد) والفنان الذي يظهر اسمه على البطاقة، مثل أتسوكي نيشيدا مبتكر شخصية بيكاتشو.

والبطاقة المصنفة PSA 10 تعني أنها في حالة ممتازة، وقد مُنحت كجائزة في مسابقة للرسم عام 1998 ولم تُبع تجاريًا قط.

وبعد عام من شرائها، ارتدى بول البطاقة حول عنقه في إحدى فعاليات المصارعة في تكساس، لتصبح رمزًا لهواة الجمع ومصدرًا للقيمة الاستثمارية.