لبنان: 8 قتلى وعشرات المصابين.. إسرائيل توسّع تصعيدها بغارات على الجنوب والبقاع

وسعت إسرائيل تصعيدها العسكري في لبنان، فبعد ضربات استهدفت مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان، امتدت الغارات إلى منطقة البقاع شرقا، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى، في حصيلة أولية.

اعلان اعلان

قتلى وجرحى في عين الحلوة

استهدفت غارة إسرائيلية مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين جراء الغارة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الهجوم على عين الحلوة نفذته سفن حربية.

وعقب الغارة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عناصر من حركة حماس عملوا، بحسب بيانه، من مقر في منطقة عين الحلوة جنوب لبنان.

وأوضح أن المقر الذي تم استهدافه استخدم خلال الفترة الأخيرة من قبل عناصر حماس للاستعداد لتنفيذ عمليات ضد قواته داخل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تدريبات هدفت إلى دفع مخططات مختلفة ضد قواته وإسرائيل.

وأضاف أن البنية التحتية التي جرى استهدافها أقيمت في قلب منطقة مأهولة بالسكان المدنيين، معتبرا أن النشاط داخل المقر يشكل خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدا لأمن إسرائيل، مؤكدا أنه سيواصل العمل ضد تموضع حماس في لبنان بهدف إزالة التهديد عن مواطني إسرائيل وعن قواته.

البقاع: غارات في العمق وبيان منفصل

وفي البقاع شرق لبنان، نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي أربع غارات، وأفادت وسائل اعلام لبنانية بأن إحدى الغارات استهدفت مبنى كاملا خلف القرض الحسن على اوتوستراد رياق بعلبك، ما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل، إضافة إلى غارة على الطريق بين رياق وبعلبك، وأخرى على طريق تمنين التحتا، وغارة في سهل قصرنبا.

وعقب هذه الغارات، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه أغار في منطقة بعلبك على مقرات تابعة لحزب الله كانت تستخدم، بحسب زعمه، من قبل عناصره للدفع بمخططات ضد قواته وإسرائيل.

وأشار إلى أن حزب الله يضع بشكل منهجي ممتلكاته في قلب التجمعات السكانية المدنية خلافا للتفاهمات، مع استغلال السكان واستخدامهم دروعا بشرية، على حد تعبيره.

واعتبر أن نشاط المواقع التي تمت مهاجمتها يشكل خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتهديدا لإسرائيل، مؤكدا أنه سيواصل العمل على إزالة أي تهديد يطالها.

وأعلن الدفاع المدني في شرق لبنان عن سقوط 6 قتلى و20 مصابا في حصيلة غير نهائية للغارات الإسرائيلية على منطقة البقاع.

الجيش يقدم تصوره لحصر السلاح شمال الليطاني

وقبل أيام، عرض قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، أمام مجلس الوزراء تقريره الشهري حول تنفيذ خطة حصر السلاح، وذلك خلال جلسة عُقدت في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون.

وخلال الجلسة، قدّم هيكل تصوّره لحصر السلاح شمال الليطاني، كما عرض العراقيل التي تُعيق استكمال الخطة جنوب الليطاني، وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، ضمن جدول أعمال تضمن ثلاثين بندًا تناولت ملفات أمنية ومالية وإدارية وتشريعية.