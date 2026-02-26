كيم جونغ أون: قد نمحو كوريا الجنوبية إذا تعرضت لنا.. ومستعدون للتعايش مع أمريكا بشروط

صورة صادرة عن الحكومة الكورية الشمالية تُظهر كيم جونغ أون خلال إلقائه خطابًا في حفل إنجاز شارع "سائبول" في بيونغ يانغ، 15 فبراير/شباط 2026. حقوق النشر  Korean Central News Agency/Korea News Service via AP
بقلم: Ekbal Zein & يورونيوز
ترك كيم هامشًا للحوار مع الولايات المتحدة، قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين في أبريل/نيسان، لكنه اشترط أن تعترف واشنطن بكوريا الشمالية كقوة نووية.

هدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأن بلاده قادرة على "محو" كوريا الجنوبية بالكامل إذا تعرّض أمن بيونغ يانغ للتهديد، مجددًا رفضه أي تعامل سياسي أو دبلوماسي مع سيول خلال مؤتمر حزب العمال الحاكم الذي يُعقد كل 5 سنوات.

وقال كيم إن كوريا الشمالية "ليس لديها أي شأن للتعامل مع كوريا الجنوبية، الكيان الأكثر عداءً لها، وستستبعدها بشكل دائم من قائمة الأشقاء". وأضاف أن سيول، ما دامت تعيش واقع الحدود الجغرافية المشتركة مع الشمال، فإن خيارها الوحيد لضمان الأمن هو "التخلي عن كل ما يتعلق ببيونغ يانغ وتركها وشأنها".

من جانبه، أكد الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونغ، اليوم الخميس، أن الجهود الرامية إلى بناء الثقة وإيجاد قواسم مشتركة مع كوريا الشمالية "يجب أن تتواصل"، بهدف ترسيخ السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

وفي السنوات الأخيرة، صعّد كيم من حدّة خطابه تجاه كوريا الجنوبية، وأعلن رفضه الصريح للدبلوماسية بين الكوريتين، في مسار يرى محللون أنه لا يعني بالضرورة اقتراب مواجهة عسكرية، بل يهدف إلى تعزيز موقع بيونغ يانغ الإقليمي مستندة إلى ترسانتها النووية وعلاقاتها المتنامية مع موسكو وبكين.

باب مفتوح أمام واشنطن بشروط

في المقابل، ترك كيم هامشًا للحوار مع الولايات المتحدة، قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الصين في أبريل/نيسان، لكنه اشترط أن تعترف واشنطن بكوريا الشمالية كقوة نووية.

وأكد أن التعايش بين البلدين ممكن فقط إذا قبلت الولايات المتحدة بواقع استمرار الترسانة النووية الكورية الشمالية. وشدد على أن بلاده ستواصل زيادة عدد أسلحتها النووية وتوسيع قدراتها العملياتية، رغم العقوبات الدولية المفروضة عليها، مع استمرار تجاربها على صواريخ باليستية عابرة للقارات.

وتقدّر مراكز أبحاث مستقلة أن بيونغ يانغ تمتلك عشرات الرؤوس النووية، وكانت قد أعلنت في السنوات الأخيرة عزمها على "التوسّع غير المحدود" في برنامجها النووي، معتبرة أن مفهوم "نزع السلاح النووي" لم يعد مطروحًا بالنسبة لها.

