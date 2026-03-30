9.000 يورو لشرفة "مميزة" في إشبيلية وأسعار مرتفعة أخرى في أسبوع الآلام

يتجمع خدم المذبح عند نافذة لمتابعة مرور تمثال المسيح التابع لأخوية سان برناردو خلال أسبوع الآلام في إشبيلية، في 16 نيسان 2025.
يحتشد خدم المذبح عند نافذة لمشاهدة موكب تمثال المسيح التابع لأخوية سان برناردو خلال أسبوع الآلام في إشبيلية، في 16 نيسان/أبريل 2025. حقوق النشر  AP Photo/Emilio Morenatti
AP Photo/Emilio Morenatti
بقلم: Lucia Blasco
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

أدى ازدهار السياحة والطلب المرتفع إلى قفزة كبيرة في الأسعار لمشاهدة المواكب في مدن مثل إشبيلية، حيث قد يصل استئجار شرفة إلى 9.000 يورو، بينما تبلغ كلفة الكرسي الواحد نحو 200 يورو.

قد تتحول مشاهدة موكب من مواكب أسبوع الآلام من مكان مميز إلى ترف حقيقي. ففي مدن مثل إشبيلية، قفزت أسعار استئجار الشرفات أو حجز المقاعد في النقاط الرئيسية لمسار المواكب خلال الأعوام الأخيرة، مدفوعة بارتفاع الطلب السياحي ومحدودية العرض.

اعلان
اعلان

وقد تتراوح تكلفة استئجار الشرفات بين نحو 80 يورو في المواقع الأقل طلبا وحتى 9.000 يورو في النقاط الاستراتيجية، حيث تُقدَّم أحيانا خدمات إضافية مثل الضيافة أو تقديم الطعام. وتتركز هذه الأسعار المرتفعة خصوصا على المسار الرسمي في إشبيلية، المعروف باسم "carrera oficial"، وهو المسار المشترك الذي تعبر منه جميع الأخويات الدينية.

وبحسب ما أفاد كلية مديري الأملاك (المصدر باللغة الإسبانية) (CAF)، فقد تضاعف متوسط أسعار الشرفات في الأعوام الأخيرة، ليصل إلى نحو 6.000 يورو عن كامل الأسبوع. كما تحذر الهيئة من مخاطر الحمولة الزائدة، وتؤكد ضرورة مراجعة العناصر الإنشائية لتفادي وقوع حوادث.

أما المقاعد، وهي خيار أكثر إتاحة لكنها خاضعة أيضا لاختلافات من مدينة لأخرى، فتبدأ أسعارها من نحو ثلاثة يورو فقط في قرطاجنة، ويمكن أن تصل إلى 200 يورو في أكثر نقاط المسار طلبا في عاصمة الأندلس، استنادا إلى بيانات (المصدر باللغة الإسبانية) المجلس العام للأخويات والهيئات الدينية.

رجل ينفجر باكيا بينما تُحمل صورة للسيدة العذراء في موكب يجوب شوارع إشبيلية خلال أسبوع الآلام، الأحد 13 أبريل 2025 AP Photo/Emilio Morenatti

إن الجاذب السياحي لأسبوع الآلام، خاصة في منطقة الأندلس حيث تحوّل الاحتفالات مراكز المدن التاريخية إلى فضاءات تعج بالزوار، يفسر هذا الارتفاع في الأسعار. ووفقا لتقديرات رابطة الشركات السياحية في إشبيلية (ASET)، يمكن للمدينة أن تستقبل ما يقرب من مليون زائر خلال هذه الفترة، مع أثر اقتصادي يصل إلى حتى 500 مليون يورو.

مؤمنون يتابعون موكب أسبوع الآلام الذي يشارك فيه التائبون من أخوية سان غونثالو في إشبيلية، إسبانيا، في 14 أبريل 2025. Foto AP/Emilio Morenatti

وإلى جانب هذا الزخم، يأتي سياق عام من ارتفاع الأسعار: من النقل والفنادق إلى الوقود، مع ازدياد كبير في الطلب. والنتيجة إنفاق متوسط يقترب من 600 يورو للشخص الواحد، بزيادة تقارب 20% مقارنة بالعام الماضي. وكل المؤشرات تدل على أن هذا سيكون أغلى أسبوع للآلام حتى الآن.

