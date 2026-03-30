أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن غارات أميركية - إسرائيلية استهدفت منشآت في تبريز ومطار مهر آباد في طهران وفرعين للبنك الوطني ومصنعًا للورق المقوّى جنوبي العاصمة. وفي السياق النووي، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مجمع خنداب للماء الثقيل تعرّض لأضرار جسيمة وتوقف عن العمل، مؤكدة خلوّه من مواد نووية مُعلَن عنها، بينما اعتبره الجيش الإسرائيلي موقعًا رئيسيًا مرتبطًا بإنتاج البلوتونيوم.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيّرتين أُطلقتا من اليمن نحو إيلات، فيما سقط صاروخ إيراني في منطقة صناعية قرب بئر السبع مسببًا أضرارًا في منشأة تضم مواد كيميائية خطرة.

على الجبهة اللبنانية، أعلن حزب الله استهداف مستوطنات وتجمعات عسكرية إسرائيلية بالصواريخ والمسيّرات، بالتوازي مع مساعٍ إسرائيلية لإعادة رسم قواعد الاشتباك عبر توغل بري وفرض "مناطق عازلة" داخل الأراضي اللبنانية. وفي تطور ميداني، أعلنت إندونيسيا مقتل أحد جنودها في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وإصابة ثلاثة آخرين جراء سقوط مقذوف قرب موقع للكتيبة الإندونيسية في محيط بلدة عدشيت القصير.

إقليميًا، تترافق العمليات مع تعزيزات عسكرية أميركية وطرح خيارات تصعيدية ضد أهداف داخل إيران، مقابل تأكيد طهران الجهوزية لأي تدخل محتمل. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى تفاهم يسمح بمرور 20 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز خلال أيام، معتبرًا أن العمليات العسكرية أدت إلى "تغيير في النظام" داخل إيران، ومؤكدًا في الوقت نفسه ثقته بإمكان التوصل إلى اتفاق مع طهران رغم استمرار الحرب.

التغطية الحيّة: