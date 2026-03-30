في اليوم الـ31 من الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، تتواصل الضربات المتبادلة واتساع رقعة المواجهة إقليميًا، مع تطورات ميدانية وسياسية متزامنة على عدة جبهات.
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن غارات أميركية - إسرائيلية استهدفت منشآت في تبريز ومطار مهر آباد في طهران وفرعين للبنك الوطني ومصنعًا للورق المقوّى جنوبي العاصمة. وفي السياق النووي، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مجمع خنداب للماء الثقيل تعرّض لأضرار جسيمة وتوقف عن العمل، مؤكدة خلوّه من مواد نووية مُعلَن عنها، بينما اعتبره الجيش الإسرائيلي موقعًا رئيسيًا مرتبطًا بإنتاج البلوتونيوم.
في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيّرتين أُطلقتا من اليمن نحو إيلات، فيما سقط صاروخ إيراني في منطقة صناعية قرب بئر السبع مسببًا أضرارًا في منشأة تضم مواد كيميائية خطرة.
على الجبهة اللبنانية، أعلن حزب الله استهداف مستوطنات وتجمعات عسكرية إسرائيلية بالصواريخ والمسيّرات، بالتوازي مع مساعٍ إسرائيلية لإعادة رسم قواعد الاشتباك عبر توغل بري وفرض "مناطق عازلة" داخل الأراضي اللبنانية. وفي تطور ميداني، أعلنت إندونيسيا مقتل أحد جنودها في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وإصابة ثلاثة آخرين جراء سقوط مقذوف قرب موقع للكتيبة الإندونيسية في محيط بلدة عدشيت القصير.
إقليميًا، تترافق العمليات مع تعزيزات عسكرية أميركية وطرح خيارات تصعيدية ضد أهداف داخل إيران، مقابل تأكيد طهران الجهوزية لأي تدخل محتمل. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى تفاهم يسمح بمرور 20 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز خلال أيام، معتبرًا أن العمليات العسكرية أدت إلى "تغيير في النظام" داخل إيران، ومؤكدًا في الوقت نفسه ثقته بإمكان التوصل إلى اتفاق مع طهران رغم استمرار الحرب.
التغطية الحيّة:
${title}
التلفزيون الإيراني: موجة أخرى من الصواريخ باتجاه الأراضي المحتلة
قال التلفزيون الإيراني إن موجة أخرى من الصواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي المحتلة.
من جهتها، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب الكبرى والأغوار ومستوطنات الضفة إثر رصد صواريخ إيرانية.
فرنسا: طلبنا عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن تعرض قوات اليونيفيل لاعتداءات
وزير خارجية فرنسا:
- طلبنا عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن عقب حوادث خطيرة تعرضت لها قوات اليونيفيل لحفظ السلام في لبنان
- اعتداءات جنود إسرائيليين على أفراد قوات الأمم المتحدة غير مقبولة ولا يمكن تبريرها
التلفزيون الإيراني: موجة صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة
أفاد التلفزيون الإيراني بإطلاق موجة صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة، في حين أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية رصد إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه تل أبيب.
حزب الله: هاجمنا تجمعا للعدو الإسرائيلي قرب مرفأ الناقورة
قال حزب الله إنه هاجم بمسيّرة انقضاضية تجمعا للاحتلال الإسرائيلي قرب مرفأ الناقورة جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيقه إصابة مباشرة.
البيت الأبيض: تقدم في المحادثات مع إيران وتحذير من عواقب عسكرية إذا فشل الاتفاق
أعلن البيت الأبيض أن المحادثات الجارية مع إيران تشهد تقدمًا، مشيرًا إلى أن طهران وافقت على بعض النقاط التي طرحتها واشنطن خلال الاجتماعات الخاصة، في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوصل إلى اتفاق قبل انقضاء المهلة المحددة في السادس من أبريل.
وقال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إن ما يقال علنًا يختلف عمّا يجري داخل قاعات التفاوض، مؤكدين أن المحادثات مستمرة "وتسير على ما يرام"، رغم ما وصفوه بالمواقف الاستعراضية الصادرة عن النظام الإيراني في العلن.
وأضاف البيت الأبيض أن بعض الجهات داخل إيران تبدي رغبة في إنهاء التصعيد والجلوس إلى طاولة المفاوضات، معتبرًا أن لا تزال هناك "فرصة حقيقية" أمام طهران لإبرام اتفاق جيد يتضمن التخلي بشكل دائم عن طموحاتها النووية.
وأشار المسؤولون إلى أن إيران لم تعد تمتلك القدرة الموثوقة على تهديد الولايات المتحدة أو حلفائها، مؤكدين أن الأطراف الإيرانية المشاركة في المفاوضات تبدو أكثر اعتدالًا خلف الكواليس مقارنة بقيادات سابقة.
وفي الوقت نفسه، حذر البيت الأبيض من أن عدم التزام إيران بتعهداتها سيؤدي إلى "عواقب عسكرية وخيمة"، مؤكدًا أن الجيش الأمريكي مستعد لتقديم جميع الخيارات المتاحة للرئيس ترامب في حال فشل المسار الدبلوماسي.
وأوضح أن العمليات العسكرية الجارية تهدف إلى تقليص القدرات الهجومية والدفاعية لإيران، مشيرًا إلى أن الجدول الزمني للعملية العسكرية يتراوح بين أربعة وستة أسابيع.
وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، قال البيت الأبيض إن عبور ناقلات النفط عبر المضيق مؤخرًا جاء نتيجة للمحادثات المباشرة وغير المباشرة مع إيران، مؤكدًا أن هذه الناقلات "ما كانت لتعبر لولا الجهود الدبلوماسية التي بذلها الرئيس ترامب".
وتوقعت الإدارة الأمريكية أن تعبر نحو 20 ناقلة نفط مضيق هرمز خلال الأيام المقبلة.
قناة إسرائيلية: حزب الله يطلق نحو 100 صاروخ يوميا
قالت القناة 14 الإسرائيلية إن حزب الله اللبناني يطلق نحو 100 صاروخ باتجاه إسرائيل يوميا.
إسرائيل: الحرب ستنتهي عندما تتكبد إيران أضرار جسيمة
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر عسكري قوله إن الحملة ستنتهي حين تتكبد إيران أضرارا اقتصادية وعسكرية جسيمة، على حد وصفه
الحرس الثوري: قواتنا البحرية نفذت 4 عمليات ناجحة ضد أهداف أمريكية وصهيونية
قال الحرس الثوري الإيراني إن قواته البحرية "نفذت 4 عمليات ناجحة وسريعة ضد أهداف أمريكية وصهيونية استمرارا للموجة 87".
إيران: اتخذنا إجراءات لضمان أمن مضيق هرمز
الخارجية الإيرانية:
- العدوان الأمريكي الصهيوني تسبب في انعدام الأمن بمضيق هرمز
- اتخذنا إجراءات لضمان أمن مضيق هرمز طبقا للقانون الدولي
- هناك سفن لدول صديقة وغير معادية تعبر مضيق هرمز بالتنسيق مع السلطات الإيرانية المختصة
إسرائيل: اغتلنا قيادات بارزة مسؤولة عن التنسيق بين حزب الله والفصائل الفلسطينية
قال الجيش الإسرائيلي إنه اغتال قيادات بارزة في وحدة مسؤولة عن التنسيق بين حزب الله والفصائل الفلسطينية، على حد قوله.
الرئيس الإيراني: شعبنا لم يترك الساحات خلال شهر كامل
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الشعب الاإيراني "لم يترك الساحات خلال شهر كامل من اعتداءات أمريكا وإسرائيل" على بلاده.
وأضاف بزشكيان أنه عقد اليوم اجتماعا للحكومة استعرض خلاله القضايا الداخلية وتقديم الخدمات للمواطنين.
مسؤول أمريكي للجزيرة: عناصر من الفرقة 82 المحمولة جوا وصلت الشرق الأوسط
مسؤول أمريكي للجزيرة:
- عناصر من الفرقة 82 المحمولة جوا وصلت إلى منطقة الشرق الأوسط نهاية الأسبوع
- تعزيزات الفرقة 82 تتضمن اللواء القتالي الأول وقادة متخصصين في الدعم اللوجيستي والاتصالات
- سيستمر وصول تعزيزات للفرقة 82 إلى المنطقة هذا الأسبوع ليبلغ عددها نحو 3000 عنصر
أمير قطر: بحثت مع الأمير محمد بن سلمان تطورات المنطقة
قال أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إنه بحثت مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تطورات المنطقة وانعاكس التصعيد على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.
اعتراض صاروخ أطلق من لبنان على نهاريا
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه جرى اعتراض صاروخ أطلق من لبنان باتجاه مدينة نهاريا.
غارات على لبنان.. وحزب الله يفجر عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية
هجوم على طهران والدفاعات الجوية تتصدى له
ذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة طهران للتصدي لأهداف معادية. وأفادت وكالة مهر أنه جرى تدمير "هدف معاد" في أجواء غربي العاصمة الإيرانية.
أمير قطر وولي العهد السعودي يبحثان في جدة الأوضاع الإقليمية
الديوان الأميري القطري:
- أمير قطر وولي العهد السعودي بحثا في جدة الأوضاع الإقليمية والدولية وجهود خفض التصعيد.
- أمير قطر وولي العهد السعودي بحثا احتواء التوتر في ظل التطورات واستمرار عدوان إيران.
إيران: أي قرار لإنهاء الحرب سيكون وفقا لشروطنا
قال الرئيس الإيراني إن أي قرار بشأن إنهاء الحرب سيتم اتخاذه فقط مع مراعاة جميع شروط إيران وفي إطار ضمان عزة ومصالح شعبها، على حد تعبيره.
نتنياهو رفض مبادرة فرنسية لوقف إطلاق النار
نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية عن مصادرقولها:
- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض مبادرة فرنسية لوقف إطلاق النار
- نتنياهو قال في محادثات مغلقة إن أي اتفاق أمريكي إيراني محتمل لن يوقف القتال مع حزب الله
- نتنياهو قال إن إسرائيل ستستغل الفرصة لدفع حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني
ترامب: المرشد الإيراني مجتبى خامنئي حي على الأرجح لكن حالته سيئة للغاية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن تغييرات كبيرة طرأت داخل النظام الإيراني، مشيرًا إلى أن واشنطن باتت تتعامل مع ما وصفه بـ"مجموعة جديدة أكثر اعتدالًا"، وذلك في تصريحات أدلى بها لصحيفة "نيويورك بوست".
وأضاف ترامب أن مجتبى خامنئي، الذي يُتداول اسمه كخليفة محتمل للمرشد الأعلى في إيران، يُعتقد أنه لا يزال على قيد الحياة، لكنه في حالة صحية "سيئة للغاية" بعد إصابته بجروح خطيرة، مشيرًا إلى أن ظهوره العلني غاب حتى الآن.
كما أوضح الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستتحقق قريبًا مما إذا كان رئيس البرلمان الإيراني مستعدًا للتعاون مع واشنطن في المرحلة المقبلة.
وفي سياق متصل، توعّد ترامب برد قريب على استهداف مصفاة النفط في مدينة حيفا، دون أن يقدّم تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الرد المحتمل.
عراقجي لنظيره الفرنسي: هرمز مغلق أمام سفن الدول المشاركة في العدوان على إيران
قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي بحث هاتفيا مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتداعياتها على المنطقة.
قطر تتصدى بنجاح لهجوم بطائرات مسيرة من إيران
قالت وزارة الدفاع القطرية إن دولة قطر تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة من إيران وإن قواتها المسلحة تصدت لجميعها بنجاح.
قالت وزارة الدفاع القطرية إن دولة قطر تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة من إيران وإن قواتها المسلحة تصدت لجميعها بنجاح.

تعلن وزارة الدفاع القطرية عن تعرض دولة قطر لهجوم بعدد من الطائرات المسيّرة من إيران، اليوم الاثنين، ونجحت قواتنا المسلحة "بفضل من الله" بالتصدي لجميع الطائرات المسيّرة.
حفظ الله قطر وأميرها وشعبها والمقيمين على أرضها.
تركيا تعترض ذخيرة باليستية دخلت المجال الجوي عقب إطلاقها من إيران
رويترز عن الدفاع التركية:
- الدفاع الجوي التابع للناتو في شرق المتوسط يحيد ذخيرة باليستية أطلقت من إيران
- الذخيرة الباليستية التي تم اعتراضها دخلت مجالنا الجوي
- نتخذ جميع التدابير اللازمة بحزم في مواجهة أي تهديد يستهدف أراضي بلادنا ومجالنا الجوي
سقوط مقذوفين قرب سفينة حاويات شمال شرق رأس تنورة بالسعودية
قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة حاويات أبلغت عن سقوط مقذوفين قربها، شمال شرق رأس تنورة بالسعودية.
مجموعة السبع: مستعدون لاتخاذ "كل الإجراءات اللازمة" لاستقرار سوق الطاقة
اكد وزراء المال والطاقة في مجموعة السبع الاثنين استعدادهم لاتخاذ "كل الاجراءات اللازمة" لضمان استقرار سوق الطاقة، في إطار جهودهم لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط.
وقال الوزراء في بيان مشترك "نحن على أتم الاستعداد لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة بتنسيق وثيق مع شركائنا، بما فيها الحفاظ على استقرار وأمن سوق الطاقة".
وأضافوا "ندرك أهمية العمل الدولي المنسق للتخفيف من التداعيات وحماية استقرار الاقتصاد الكلي".
حزب الله يستهدف إسرائيل بـ5 صواريخ
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب الله أطلق 5 صواريخ على منطقة الكريوت في حيفا وجرى اعتراض 4 منها.
وقال حزب الله في بيان إنه استهدف بمسيرة جرافة إسرائيلية من طراز "دي 9" عند تلة الصلعة في بلدة القنطرة جنوبي لبنان، مشيرا إلى أنه حقق "إصابة مباشرة" بها.
وأضاف الحزب أنه قصف بالصواريخ موقع حدب يارون الإسرائيلي.
إيران: استهداف طائرة مدنية في مطار مشهد
قالت هيئة الطيران المدني الإيرانية إن استهداف طائرة مدنية في مطار مشهد تحمل أدوية ومعدات طبية يمثل جريمة حرب.
إيران: المنشآت النووية تحت السيطرة والمراقبة الدقيقة
قال نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إن المنشآت النووية في البلاد تخضع لمراقبة وسيطرة دقيقة، مؤكدا عدم وجود تهديد.
إسماعيل قاآني: على أمريكا وإسرائيل الاعتياد على النظام الجديد بالمنطقة
وكالة تسنيم عن قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني:
- نتنياهو كان يحلم بتوسيع الحزام الأمني في المنطقة
- نيران حزب الله وأنصار الله كشفت وعود إسرائيل الكاذبة للمستوطنين
- على أمريكا وإسرائيل الاعتياد على النظام الجديد بالمنطقة
عُمان تدين استهداف منشآت الكهرباء وتحلية المياه بالكويت
أعربت وزارة الخارجية العُمانية عن إدانة سلطنة عُمان واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف معسكرا وإحدى منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في دولة الكويت الشقيقة.
وأكدت السلطنة تضامنها التام ووقوفها إلى جانب دولة الكويت فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وحماية سيادة أراضيها ومقدراتها الوطنية.
وجددت في الوقت نفسه دعوتها لجميع الأطراف إلى الوقف الفوري والتام للحرب، وعدم التصعيد من خلال استهداف المنشآت المدنية والحيوية، معتبرة ذلك انتهاكا صريحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشددت الخارجية العُمانية على أهمية تغليب لغة الحوار بما يضمن أمن واستقرار المنطقة.
صحة لبنان: شهيد و17 جريحا بغارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية
وزارة الصحة اللبنانية: شهيد و17 جريحا في الغارة الإسرائيلية على منطقة الرحاب بالضاحية الجنوبية لبيروت.
وول ستريت جورنال: اختراق إيراني يستهدف نحو 50 كاميرا مراقبة بإسرائيل
قالت وول ستريت جورنال نقلا عن مديرية الأمن السيبراني في إسرائيل إن جهات إيرانية اخترقت منذ بداية الحرب قرابة 50 كاميرا مراقبة داخل إسرائيل، في إطار مساع استخباراتية لتقييم أضرار الضربات الصاروخية وتتبع تحركات القوات على الأرض.
وأضافت المديرية أن عمليات الاختراق ركزت على جمع معطيات ميدانية آنية، محذرة من مخاطر استخدام أنظمة مراقبة غير مؤمّنة في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية.
وزير الخزانة الأميركي: رفعنا عقوبات عن شحنات النفط الخام الروسية والإيرانية الموجودة في عرض البحر
حزب الله: إستهدفنا تجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيليّ في بلدة دير سريان جنوبي لبنان بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة وحقّقنا إصابات مؤكّدة
روبيو لشبكة "إي بي سي": هناك أشخاص في إيران يتحدثون إلينا بأساليب مختلفة عمن سبقوهم
إسرائيل تقول إنها استهدفت جامعة الإمام الحسين في طهران التابعة للحرس الثوري
قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إنه شن غارة على جامعة الإمام الحسين التي يديرها الحرس الثوري الإيراني حيث "كان البحث وتطوير الأسلحة المتقدمة يجري داخل الجامعة".
وأضاف البيان: "مؤخرا، تم ضرب أحد المواقع الأساسية للبنية التحتية العسكرية للحرس الثوري الإيراني، والذي يقع ضمن حرم جامعة الإمام الحسين، المؤسسة الأكاديمية العسكرية الرئيسية للحرس الثوري، والتي تُستخدم أيضا كمرفق احتياطي للطوارئ لأجهزة الجيش التابعة للنظام".
ترامب يهدد بـ"محو" جزيرة خرج إذا لم تنجح المفاوضات مع إيران "بسرعة"
هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين بـ"محو" جزيرة خرج التي تتمتع بأهمية استراتيجية كبرى لإيران، في حال لم تُعِد طهران فتح مضيق هرمز ولم تُفضِ المحادثات التي وصفها بأنها "جادة"، إلى نتيجة "سريعة".
وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال": "تُجري الولايات المتحدة محادثات جادة مع نظام جديد وأكثر عقلانية لإنهاء عملياتنا العسكرية في إيران. لقد أُحرز تقدم هائل، ولكن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بسرعة لأي سبب من الأسباب - وهو ما يُرجح حدوثه - وإذا لم يُفتح مضيق هرمز على الفور، فسوف نختتم إقامتنا الممتعة في إيران بتفجير ومحو جميع محطات الطاقة وآبار النفط وجزيرة خرج (وربما جميع محطات تحلية المياه!)".
"أ ف ب" عن مصدر أمني: مقتل ثلاثة عناصر من حزب الله بضربة على أطراف ضاحية بيروت الجنوبية
قٌتل ثلاثة عناصر على الأقل من حزب الله، الإثنين، جراء غارة استهدفت شقة في مبنى سكني على اطراف ضاحية بيروت الجنوبية، وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة "فرانس برس".
وأورد المصدر أن الغارة "استهدفت مكتبا يستخدمه حزب الله ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصره وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بالغة"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي من جهته إنه بدأ "قصف بنى تحتية لحزب الله" قرب بيروت.
وقال مصور لوكالة "فرانس برس" إن الشقة المستهدفة تقع في الطابق الثالث في حي يكتظ بالمحال والمؤسسات التجارية التي تضرر عدد منها في منطقة بئر حسن. وقال إن مسلحين تابعين لحزب الله فرضوا طوقا أمنيا عقب الغارة.
متحدثة لـ "فرانس برس": إصابات في صفوف قوة الأمم المتحدة الموقتة بسبب "حادث" في جنوب لبنان
أصيب عناصر من قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) الإثنين بجروح جراء "حادث" في بلدة قريبة من الحدود مع اسرائيل، وفق ما أفادت متحدثة وكالة "فرانس برس"، من دون تحديد طبيعة الحادث.
وقالت المتحدثة باسم يونيفيل كانديس أردييل: "وقع حادث يتعلق بقوات حفظ السلام قرب بني حيان، وهناك إصابات"، وذلك غداة إعلان القوة الدولية مقتل جندي اندونيسي من وحداتها بانفجار مقذوف في موقع تابع لها في بلدة عدشيت القصير الحدودية مع اسرائيل، لم تحدد مصدره.
الجيش الإيراني يحمّل إسرائيل مسؤولية هجوم على محطة لتحلية المياه في الكويت
اتّهم الجيش الإيراني، الاثنين، إسرائيل بالوقوف وراء هجوم استهدف محطة لتحلية المياه في الكويت.
وقال "مقر خاتم الأنبياء"، غرفة العمليات المركزية للقوات المسلحة الايرانية، في بيان نقله التلفزيون الرسمي إن "العدوان الوحشي للنظام الإسرائيلي ضد محطة تحلية المياه الكويتية الذي تم تنفيذه في الساعات الأخيرة تحت ذريعة اتهام جمهورية إيران الإسلامية، هو مؤشر على وضاعة وانحطاط المحتلين الصهاينة".
حزب الله: قصفنا بصاروخ موجه قوة إسرائيلية داخل منزل في بلدة بيت ليف وأوقعنا قتلى وجرحى وإستهدفنا دبّابة ميركافا في بلدة الطيبة بصاروخ موجّه وحقّقنا إصابة مباشرة
إيران تقول إنها لا تسعى لحيازة أسلحة نووية لكنها تعيد النظر بشأن معاهدة عدم انتشارها
أعلنت إيران، الاثنين، أنها لا تسعى لحيازة أسلحة نووية، لكنها أشارت إلى أن مجلس الشورى يدرس حاليا إمكان الانسحاب من معاهدة عدم انتشارها.
وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي أسبوعي إن "جمهورية إيران الإسلامية لم تسع يوما للأسلحة النووية ولا تسعى إليها".
وأضاف: "في ما يتعلّق بالبقاء طرفا في هذه المعاهدة، وبغض النظر عن موقفنا الواضح بشأن حظر جميع أسلحة الدمار الشامل، فإن هذه مسألة يجري نقاش حقيقي بشأنها ضمن الرأي العام وعلى المستوى البرلماني".
إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الأميركية المشاركة في حرب إيران
أغلقت الحكومة الإسبانية مجالها الجوي أمام الطائرات الأميركية المشاركة في الحرب على إيران ومنعت واشنطن من استخدام قواعدها، وفق ما أعلنت وزيرة الدفاع مارغريتا روبليس الاثنين.
وقالت روبليس للصحافيين إنه "لا يُسمح استخدام القواعد ولا استخدام المجال الجوي الإسباني طبعا في عمليات تتعلّق بالحرب في إيران"، مؤكدة بذلك تقريرا نشرته صحيفة "إل باييس".
حزب الله: قصفنا بصواريخ نوعية قاعدة حيفا البحرية
إيران تقول إن سفيرها في لبنان سيبقى رغم قرار الحكومة اللبنانية سحب اعتماده
أعلنت إيران، الاثنين، أن سفيرها لدى لبنان سيبقى في البلاد رغم إعلانه من جانب الحكومة اللبنانية شخصا غير مرغوب فيه ومنحه مهلة لمغادرة البلاد بحلول الأحد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحافي أسبوعي: "سيواصل سفيرنا عمله كسفير لإيران في بيروت، وسيبقى موجودا هناك"، مضيفا أن السفارة في بيروت "لا تزال تعمل".
الجيش اللبناني يعلن مقتل عسكري في الاستهداف الاسرائيلي لأحد حواجزه في منطقة صور
استهداف حاجز للجيش في العامرية على طريق القليلة - صور باعتداء إسرائيلي، ما أسفر عن استشهاد أحد العسكريين وإصابة آخرين بجروح.
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي وإصابة ضابط بجروح خطرة في اشتباك مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان
زيلينسكي يعرض على روسيا وقفا للهجمات على منشآت الطاقة لتخفيف الأزمة الناجمة عن حرب الشرق الأوسط
عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، على روسيا وقفا متبادلا للضربات الجوية على مواقع الطاقة، وذلك للمساعدة في تخفيف أزمة النفط العالمية التي تفاقمت بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
وقال زيلينسكي للصحافيين: "إذا كانت روسيا مستعدة لوقف استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية، فلن نردّ على قطاع الطاقة لديها".
"تسنيم" عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: لم نجر أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة حتى الآن وتلقينا رسائل عبر وسطاء بشأن رغبة واشنطن في التفاوض واجتماعات باكستان هي إطار وضعته تلك الدول بنفسها ولم نشارك فيه
مصدر عسكري لـ "فرانس برس": غارة إسرائيلية على حاجز للجيش اللبناني في منطقة صور
استهدفت غارة إسرائيلية، الاثنين، حاجزا للجيش اللبناني في منطقة صور في جنوب البلاد، وفق ما أفاد مصدر عسكري وكالة "فرانس برس"، في أول استهداف مباشر لنقطة تابعة للجيش منذ بدء الحرب بين حزب الله واسرائيل.
وأشار المصدر، من دون كشف هويته، إلى إصابة نحو خمسة عسكريين بجروح، في حصيلة أولية.
ومنذ بدء الحرب في الثاني من آذار/مارس، نعت قيادة الجيش ثمانية عسكريين قتلوا بنيران إسرائيلية في جنوب البلاد وشرقها خارج مراكز خدمتهم.
زيلينسكي يشيد باتفاقات "تاريخية" مع دول الخليج بشأن التعاون الأمني
أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، باتفاقيات دفاعية "تاريخية" وُقُعت مع بلدان في الشرق الأوسط أثناء زيارة إلى المنطقة في الأيام الماضية.
وقال زيلينسكي للصحافيين: "أعتقد بأنها اتفاقات تاريخية. نتوصل إلى تفاهم بشأن التعاون الاستراتيجي في مجال التكنولوجيا العسكرية وغير ذلك. نتحدّث عن اتفاقيات مدّتها عشر سنوات".
ووقّعت أوكرانيا اتفاقيات دفاعية مع كل من قطر والسعودية والإمارات الأسبوع الماضي. وبينما لم يجر الكشف عن مضمون الاتفاقيات إلا أن زيلينسكي أشار إلى أنها تشمل الخبرة الأوكرانية في إسقاط المسيّرات، وهو أمر يحمل أهمية ملحّة بالنسبة لدول الخليج التي تتعرّض لهجمات إيرانية في ظل الحرب المستعرة في الشرق الأوسط.
"القناة 13" الإسرائيلية: إصابة مصفاة تكرير البترول في حيفا للمرة الثانية منذ بدء الحرب
صور متداولة لتصاعد أعمدة الدخان بعد قصف على حيفا
#عاجل | بالفيديو: سقوط صواريخ في #حيفا شمال "إسرائيل" بعد إطلاق رشقة صاروخية متزامنة من #إيران و #حزب_الله
"القناة 12" الإسرائيلية: إطلاق رشقة صاروخية بعيدة المدى من لبنان بالتزامن مع رشقة إيرانية
وزارة الدفاع العراقية: قاعدة محمد علاء الجوية في بغداد تعرضت لاستهداف بصواريخ ما أسفر عن تدمير طائرة
بيان— وزارة الدفاع العراقية (@modmiliq) March 30, 2026
في تمام الساعة (01:55) بعد منتصف الليل، تعرّضت قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية إلى استهداف بصواريخ كراد عيار 122 ملم، انطلقت من أطراف العاصمة بغداد.
نتج عن هذا الاعتداء تدمير طائرة من نوع (Antonov-132) تابعة للقوة الجوية العراقية، دون تسجيل خسائر بشرية، فيما باشرت الجهات المختصة بالتحقيق في الحادثة.
الجيش السوري يقول إن "هجوما واسعا" بمسيرات استهدف عددا من قواعده قرب الحدود مع العراق
هيئة العمليات في الجيش العربي السوري للإخبارية:
📌هجوم واسع بعدد من الطائرات المسيّرة استهدف عدة قواعد للجيش قرب الحدود العراقية فجر اليوم
📌تمكنت وحداتنا من التصدي لأغلب المسيّرات وأسقطتها
📌ندرس خياراتنا وسنقوم بالرد المناسب لتحييد أي خطر ومنع أي اعتداء على الأراضي السورية… pic.twitter.com/goe61zIWRz
"هآرتس" عن مصادر: شركات الصناعات العسكرية ضاعفت 3 مرات إنتاجها لصواريخ الدفاعات الجوية
وزارة الطاقة الإيرانية تقول إن شبكة الكهرباء عادت "مستقرة" بعد الهجمات
أُعيد التيار الكهربائي إلى طهران ومحافظة البرز، وفق ما أعلن نائب وزير الطاقة الإيراني صباح الاثنين، غداة حديث الوزارة عن انقطاعات ناجمة عن هجمات استهدفت منشآت الطاقة.
وقال مصطفى رجبي نائب الوزير للتلفزيون الرسمي: "شبكة الكهرباء مستقرة بالكامل، وقد حُلت المشكلات أيضا في طهران وفي محافظة البرز".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب هدد في الآونة الأخيرة بضرب محطات الكهرباء في إيران إن لم تُعد إيران فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، قبل أن يؤجل إنذاره أكثر من مرة.
إيران تؤكد مقتل قائد بحرية الحرس الثوري علي رضا تنكسيري
أكدت إيران، الاثنين، مقتل قائد القوات البحريّة في الحرس الثوري علي رضا تكسيري، بعد أيام على إعلان إسرائيل أنها استهدفته في غارة جوية.
وجاء في بيان نُشر على موقع "سباه نيوز" التابع للحرس الثوري أن تنكسيري توفي متأثرا بجروح بالغة.
ساعر يهاجم لبنان: السفير الإيراني يحتسي قهوته في بيروت ويسخر من الدولة المضيفة
هاجم وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر لبنان واصفا إياه بـ"دولة افتراضية محتلة من إيران"، بعد انقضاء المهلة التي حددتها الخارجية اللبنانية للسفير الإيراني للمغادرة وعدم انصياعه.
وقال ساعر إن المهلة التي منحتها بيروت للسفير الإيراني محمد رضا شيباني انقضت أمس دون أن يغادر البلاد، متسائلا: "هذا الصباح، يحتسي السفير الإيراني قهوته في بيروت ويسخر من الدولة المضيفة".
وأضاف أن وزراء حزب الله لا يزالون يشغلون مناصب في الحكومة اللبنانية.
وشدد ساعر على أن لبنان "لن يستعيد حريته حتى يتم إتخاذ قرار في بيروت" لمواجهة ما وصفه بـ"الاحتلال الإيراني وحلفائه - حزب الله".
Last week, the Lebanese Foreign Ministry declared the Iranian ambassador a "persona non grata" and set a deadline for his expulsion from Lebanon. That deadline expired yesterday, March 29th.
غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت
غارة على ضاحية بيروت الجنوبية بعد إنذار إسرائيلي
استهدفت غارة، صباح الاثنين، ضاحية بيروت الجنوبية، عقب إنذار وجهه الجيش الإسرائيلي لسكان سبعة احياء رئيسية فيها.
وتصاعد الدخان من المكان المستهدف إثر الغارة، وهي الأولى منذ ثلاثة أيام، على المنطقة التي باتت شبه خالية من سكانها، بعد نزوح العدد الأكبر منهم، على وقع الغارات وإنذارات الإخلاء المتكررة منذ بدء الحرب بين حزب الله واسرائيل في الثاني من آذار/مارس.
"شهدنا تغييرًا في النظام".. ترامب: أعتقد أننا سنُبرم اتفاقًا مع الإيرانيين
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أن الحرب الأميركية الإسرائيلية حققت "تغييرا" في النظام الإيراني، مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيُبرم "اتفاقا" مع الإيرانيين.
وقال ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة: "أعتقد أننا سنُبرم اتفاقا معهم، أنا متأكد من ذلك.. لكننا شهدنا تغييرا في النظام"، مشيرا إلى عدد القادة الإيرانيين الذين قُتلوا في الحرب المستمرة منذ حوالي شهر.
وأضاف "نتعامل مع أشخاص مختلفين لم يسبق لأي أحد التعامل معهم من قبل. إنها مجموعة أشخاص مختلفة تماما. لذا أعتبر ذلك تغييرا في النظام".
الجيش الإسرائيلي: إصابة 6 جنود بجروح بعضهم في حالة خطرة بحوادث منفصلة جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يجدد إنذاره لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت بالإخلاء
#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان الضاحية الجنوبية وخاصة في الأحياء:
🔸حارة حريك
🔸الغبيري
🔸الليلكي
🔸الحدث
🔸برج البراجنة
🔸تحويطة الغدير
🔸الشياح
⭕️يواصل جيش الدفاع العمل ومهاجمة البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله الإرهابي في مختلف أنحاء الضاحية.
⭕️جيش الدفاع لا ينوي المساس… pic.twitter.com/g97DbJcOxO
جاكرتا تعلن أن جنديا في اليونيفيل قُتل في لبنان من الجنسية الإندونيسية
أكدت إندونيسيا، الاثنين، مقتل أحد جنودها في قوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) بعدما أعلنت هذه القوة انفجار مقذوف في موقع لها في جنوب لبنان.
وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية في بيان نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي: "تعرب حكومة جمهورية إندونيسيا عن خالص تعازيها بعد وفاة جندي إندونيسي من قوات حفظ السلام وجرح ثلاثة آخرين كانوا يخدمون ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل)، إثر قصف مدفعي غير مباشر في محيط موقع الكتيبة الإندونيسية التابعة لليونيفيل قرب عدشيت القصير في 29 آذار/مارس".
ترامب يقول إن إيران ستسمح بمرور 20 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز في الأيام المقبلة
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، أن الولايات المتحدة تفاوضت مع إيران بشأن مرور 20 ناقلة نفط عبر مضيق هرمز الذي تغلقه طهران عمليا منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار المحروقات.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي: "منحونا، بدافع الاحترام على ما أعتقد، 20 ناقلة نفط"، مؤكدا أنها "ناقلات نفط ضخمة، ستعبر مضيق هرمز، وسيبدأ ذلك صباح الغد، ويستمر لبضعة أيام".
السعودية أعلنت اعتراض خمسة صواريخ كانت تستهدف المنطقة الشرقية
أعلنت وزارة الدفاع السعودية فجر الاثنين، اعتراض خمسة صواريخ بالستية كانت تستهدف شرق البلاد.
وقالت الوزارة في بيان "رصد واعتراض 5 صواريخ بالستية باتجاه المنطقة الشرقية" من المملكة العربية السعودية.
ضربة إيرانية على محطة كهرباء في الكويت.. ومقتل عامل هندي وأضرار في منشأة حيوية
أعلنت وزارة الكهرباء في الكويت الاثنين أن ضربة إيرانية استهدفت محطة لتوليد الكهرباء، وأسفرت عن مقتل عامل من الجنسية الهندية وإلحاق أضرار مادية في مبنى في الموقع.
وقالت الوزارة "تعرض مبنى خدمي في إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم من العدوان الإيراني الآثم على دولة الكويت ما أسفر عن وفاة أحد العاملين من الجنسية الهندية"، وعن "تضرر" المبنى.