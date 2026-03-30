Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

الحديث عن تحرك بري في إيران يُذكّر بأكبر عمليات الإنزال في التاريخ.. ماذا نعرف عنها؟

صورة أرشيفية لمروحيات "هيوي" تنقل جنودًا من اللواء 173 الأمريكي قرب قرية بليي هو درون في فيتنام، أغسطس 1965 حقوق النشر  AP Photo/Horst Faas, File
بقلم: Ekbal Zein & يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك محادثة
شارك Close Button

يتصاعد الحديث عن احتمال تنفيذ الولايات المتحدة عملية إنزال في إيران للسيطرة على مخزون اليورانيوم أو جزيرة خرج، وسط نقاشات داخل البيت الأبيض وتحذيرات من مخاطرها، ما يعيد إلى الواجهة مقارنات مع أبرز عمليات الإنزال العسكرية الحاسمة في التاريخ.

يكثر الحديث عن احتمال قيام الولايات المتحدة الأمريكية بعملية إنزال في إيران، سواء للسيطرة على مخزون اليورانيوم المخصب أو على جزيرة خرج، الشريان النفطي الحيوي للجمهورية الإسلامية، والتي عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اهتمام سابق بالسيطرة عليها.

ويأتي ذلك في ظل تقارير تتداول أفكارًا قيد النقاش داخل البيت الأبيض، دون أن تُحسم رسميًا، وسط تقديرات تشير إلى أن مثل هذه الخطوة قد تنطوي على مخاطر كبيرة وتكلفة أعلى مما هو متوقع، في وقت تلوّح فيه طهران بالاستعداد لمواجهة أي تحرك عسكري محتمل.

وفي خضم هذا الجدل، يعيد الحديث إلى الأذهان أبرز عمليات الإنزال الجوي والبرمائي التي شكّلت منعطفات حاسمة في التاريخ العسكري، حيث لم تكن مجرد تحركات ميدانية، بل عمليات أعادت رسم خرائط الحرب والسياسة، وطرحت تساؤلات حول ما إذا كان أي إنزال محتمل اليوم يمكن أن يحقق نتائج مشابهة أو يواجه مصيرًا مختلفًا.

1- إنزال النورمندي

يُعد إنزال النورمندي، الذي بدأ في 6 يونيو 1944، أكبر عملية إنزال بحري وجوي في التاريخ الحديث، ونفذته قوات الحلفاء (الولايات المتحدة، بريطانيا، وكندا) على خمسة شواطئ في شمال فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية.

شكّل هذا الإنزال نقطة تحول مفصلية في مسار الحرب، إذ أتاح للحلفاء فتح جبهة غربية ضد ألمانيا النازية. وبحلول نهاية أغسطس 1944، تمكنت القوات من تحرير شمال فرنسا، لتبدأ بعد ذلك عملية التقدم نحو العمق الألماني بالتوازي مع تقدم القوات السوفيتية من الشرق، ما مهّد لإنهاء الحرب في أوروبا.

صورة أرشيفية تُظهر جنودًا ومركبات اقتحام أثناء إنزال النورمندي على شواطئ فرنسا مع وصول قوارب الحلفاء في 6 يونيو 1944. U. S. Air Force via AP/File

2- عملية ماركت غاردن

نُفذت بين 17 و27 سبتمبر 1944، وجاءت ضمن محاولة الحلفاء التوغل سريعًا داخل الأراضي الألمانية عبر هولندا، من خلال دمج إنزالات جوية مع تقدم قوات برية مدرعة.

اعتمدت الخطة على إنزال قوات محمولة جواً للسيطرة على جسور استراتيجية في مدن رئيسية مثل أيندهوفن ونايميخن وأرنهيم، تمهيدًا لعبور نهر الراين.

مظليون يقفزون من طائرة قرب غروسبيك في هولندا، الخميس 19 سبتمبر 2019، ضمن فعاليات إحياء الذكرى الخامسة والسبعين لعملية ماركت غاردن، AP Photo/Peter Dejong

غير أن العملية واجهت مقاومة ألمانية أشد من المتوقع، إلى جانب مشكلات في التنسيق وتأخر الإمدادات، ما أدى إلى عزل القوات المحمولة جواً، خصوصًا في أرنهيم. وانتهت العملية دون تحقيق أهدافها، لتُسجَّل كإحدى أبرز الإخفاقات العسكرية رغم طموحها الكبير.

3- عملية فارستي

تُعد من أكبر عمليات الإنزال الجوي في التاريخ، ونُفذت في 24 مارس 1945 لدعم عبور الحلفاء لنهر الراين وإنهاء المعركة ضمن عملية أوسع قادها المارشال برنارد مونتغمري.

مظلي من الفرقة المحمولة جواً السابعة عشرة ينتظر الصعود إلى طائرة نقل في مطار خارج باريس بفرنسا، استعدادًا لبدء عملية فارستي في 2 أبريل 1945. AP Photo/Life/Pool/Robert Capa

شارك فيها أكثر من 16 ألف مظلي من القوات البريطانية والأمريكية، بهدف السيطرة على مواقع استراتيجية خلف الخطوط الألمانية وتسهيل تقدم القوات البرية. ورغم مواجهة مقاومة ألمانية ونيران مضادة للطائرات، نجحت العملية في تحقيق أهدافها الأساسية، إذ ساهمت في تأمين الجسور وفتح الطريق أمام التقدم داخل ألمانيا، لتُعد من العمليات الناجحة التي سرّعت انهيار الجبهة الألمانية في المراحل الأخيرة من الحرب العالمية الثانية.

4- إنزال إنتشون

نفذته قوات الأمم المتحدة بقيادة الجنرال دوغلاس ماك آرثر في 15 سبتمبر 1950 خلال الحرب الكورية، بهدف قلب موازين الحرب بعد تقدم قوات كوريا الشمالية.

اختير ميناء إنتشون للإنزال رغم صعوبته الجغرافية وتعقيداته العسكرية، وتمت العملية عبر إنزال قوات المارينز ثم تعزيزها بوحدات إضافية، ما أتاح السيطرة على مواقع استراتيجية واستعادة العاصمة سيول. أسهمت العملية في انهيار قوات كوريا الشمالية وتغيير مسار الحرب مؤقتًا لصالح الأمم المتحدة، قبل أن يتوسع النزاع لاحقًا مع تدخل الصين.

جنود أمريكيون بزيّ كاكي ومشاة البحرية الكورية الجنوبية يشاركون في مراسم إحياء الذكرى الـ63 لإنزال إنتشون، يوم الأحد 15 سبتمبر 2013 AP Photo/Ahn Young-joon

5- إنزال غاليبولي

في 25 أبريل 1915، نفذت قوات أسترالية ونيوزيلندية إنزالها على شبه جزيرة غاليبولي ضمن حملة للحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى بهدف السيطرة على المضائق والوصول إلى إسطنبول.

وقد اجهت القوات مقاومة عثمانية شرسة بقيادة مصطفى كمال (أتاتورك)، إلى جانب أخطاء في تحديد مواقع الإنزال وطبيعة تضاريس وعرة. ورغم إنزال نحو 16 ألف جندي في اليوم الأول، تكبد الحلفاء خسائر كبيرة، وتحوّلت الحملة إلى جمود عسكري انتهى بالانسحاب الكامل أواخر عام 1915. وعلى الرغم من فشلها عسكريًا، بقيت الحملة رمزًا وطنيًا في أستراليا ونيوزيلندا.

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

أكثر من 27 قتيلاً في موجة عنف وسط نيجيريا

فيديو - "حتمًا سنعود إلى منازلنا".. نازحون يعلّقون على أخبار التوغّل الإسرائيلي في جنوب لبنان

كيف أسهمت ابتكارات النساء في تشكيل علوم الحاسوب الحديثة؟