ستارمر: تصريحات ترامب بشأن إيران لا تتماشى مع قيمنا وعلى إسرائيل وقف هجماتها على لبنان

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي تضمنت تهديدًا بتدمير إيران، لا تنسجم مع القيم البريطانية، في إشارة تعكس تباينًا متزايدًا في المواقف بين الحليفين التقليديين.

وفي مقابلة مع قناة "آي تي في" البريطانية يوم الجمعة، علّق ستارمر على منشور لترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، حذّر فيه طهران من ضرورة التوصل إلى اتفاق أو مواجهة "عواقب وخيمة".

وقال ستارمر إن وقف إطلاق النار جاء نتيجة مهلة فرضها الرئيس الأمريكي على إيران لفتح مضيق هرمز، بعد تهديده بأنه "وإلا فإن حضارة كاملة ستنهار".

وقال ستارمر: "دعوني أكون واضحا حقا بشأن ذلك، إنها ليست كلمات كنت سأستخدمها في أي وقت، نظرا لأنني أتعامل مع ذلك وفقا لقيمنا ومبادئنا البريطانية".

وأوضح أن هذه المبادئ هي ما دفعته إلى عدم الانخراط في الحرب مع إيران، مع السماح فقط باستخدام القواعد الجوية البريطانية لأغراض دفاعية، قائلاً: "لن أتراجع أو أستسلم لأي ضغط".

ورغم ذلك، اتهمت نائبة وزير الخارجية الإيراني بريطانيا بالسماح للولايات المتحدة باستخدام قاذفات B2 في ضربات هجومية، وهو ما نفاه ستارمر بشدة.

وقال: "قواعدنا لم تُستخدم ولن تُستخدم في عمليات هجومية، وخاصة ضد المدنيين"، مضيفًا: "منذ البداية، كنا نراقب الوضع بدقة، وأنا واضح تمامًا بشأن ما اتُفق عليه واستخدام القواعد".

وأكد: "نحن لن ننجر إلى هذه الحرب، لأنه يجب أن يكون هناك أساس قانوني، وهذا مهم عندما يتعلق الأمر بإرسال جنودنا وتعريض حياتهم للخطر".

فواتير الطاقة

وخلال المقابلة ذاتها، قال ستارمر إنه "سئم" من رؤية العائلات في المملكة المتحدة تشهد ارتفاعًا وانخفاضًا في فواتيرها "بسبب أفعال فلاديمير بوتين أو دونالد ترامب".

وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه ورغم وقف إطلاق النار، فإن تأثير أزمة الشرق الأوسط على المملكة المتحدة "واضح للعيان".

وخلال المقابلة، شدد ستارمر على ضرورة تعزيز مرونة واستقلالية قطاع الطاقة، محذرًا من أن البريطانيين "سيدفعون ثمن الحرب".

مضيق هرمز

كما تناول مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر مائي استراتيجي ظل مغلقًا فعليًا حتى تم التوصل إلى الاتفاق مساء الثلاثاء. وقد تسبب إغلاق المضيق في تراجع أسواق الأسهم عالميًا وارتفاع حاد في أسعار النفط.

وأوضح ستارمر: "موقفنا هو أن مفتوح يعني مفتوح للملاحة الآمنة، أي مرور بدون رسوم، وبإمكان السفن العبور".

وأضاف أن العالم سيحتاج إلى "الانتظار والترقب" لمعرفة ما إذا كان فتح المضيق سيترسخ فعليًا.

كما أشارت تقارير إلى أن جزءًا من اتفاق وقف إطلاق النار قد يتضمن حق إيران في فرض رسوم على السفن المارة عبر مضيق هرمز.

وقال ستارمر: "بعض النقاشات في الأيام الأخيرة كانت تدور حول: لنرَ ما الذي سيحدث خلال يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام، وهذه ستكون بداية الاختبار. ليس ما يُقال في اليوم الأول أو الثاني هو المهم".

الهجمات على لبنان

وفي المقابلة الواسعة، قال ستارمر أيضًا إن إسرائيل "مخطئة" في استمرار ضرباتها على لبنان رغم وقف إطلاق النار مع إيران، مضيفًا أنها "يجب أن تتوقف" باعتبار ذلك "مسألة مبدأ".

وأوضح أن استمرار الضربات الإسرائيلية على لبنان، رغم الهدنة، يمثل نقطة خلاف تهدد استقرار الاتفاق.

وفي وقت لاحق من يوم الخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته ستجري محادثات مع لبنان "في أقرب وقت ممكن".

وعند سؤاله عما إذا كانت هذه الضربات تشكل خرقًا لوقف إطلاق النار، قال ستارمر: "من الصعب القول إنها خرق، لأننا لا نملك كل تفاصيل الاتفاق".

وأضاف: "لكنني واضح تمامًا: ما يحدث خاطئ، ويجب أن يتوقف، مؤكدًا أن المسألة "ليست تقنية تتعلق بخرق اتفاق، بل مسألة مبدأ".