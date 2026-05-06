مباشر. مع استمرار الموجهات على جبهة لبنان.. ترامب يعلّق "مشروع الحرية" وإيران تعلن آلية جديدة في هرمز

صورة للدمار الذي أحدثه الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي في جنوب لبنان
صورة للدمار الذي أحدثه الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي في جنوب لبنان حقوق النشر AP Photo
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
مع دخول اليوم الـ68 لاندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعليق "مشروع الحرية" لحركة الملاحة في مضيق هرمز لفترة وجيزة.

في المقابل، أفادت قناة "برس تي في" الإيرانية -نقلا عن مصادر- بأن طهران أطلقت رسميا آلية جديدة لتنظيم حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الآلية الجديدة دخلت حيز التنفيذ.

وبموجب النظام المطبق حديثا، ستتلقى جميع السفن التي تنوي عبور المضيق بريدا إلكترونيا يوضح القواعد واللوائح الخاصة بالمرور، وفقا للقناة الإيرانية.

على صعيد جبهة لبنان، يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على العديد من البلدات جنوب البلاد بالتوازي مع استمرار نسف المنازل والبنى التحية.

بالمقابل، ينفذ حزب الله عمليات ضد تلك القوات وخصوصًا عبر المسيرات التي تعمل بأسلاك الألياف الضوئية والتي تشكل هاجسًا جديدًا لإسرائيل أخيرًا.

غارتان إسرائيليتان على أطراف بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان

الجيش الإسرائيلي: إنذار لسكان 12 بلدة بجنوب لبنان والبقاع الغربي بإخلاء منازلهم والابتعاد لمسافة كيلومتر

إصابة 3 مسعفين بغارة إسرائيلية على بلدة ديركيفا جنوب لبنان

استهدف الطيران المسيّر الإسرائيلي فجرا، مسعفين من "الهيئة الصحية الإسلامية" في بلدة ديركيفا جنوب لبنان، ما أدى الى سقوط 3 جرحى وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. 


إعلام إيراني: اعتراض طائرات مسيرة قرب جزيرة قشم

ذكرت شبكة أخبار الطلاب نقلا عن السلطات المحلية في منطقة هرمزجان أن دويا قويا سُمع في جزيرة قشم جنوب إيران نجم عن اعتراض الدفاعات الجوية طائرات مسيرة صغيرة وطائرات استطلاع، مؤكدة عدم وقوع أي اصطدام أو أضرار أو انفجار.


عراقجي لنظيره الصيني: إيران لن تقبل إلا باتفاق عادل وشامل

نقل التلفزيون الإيراني عن وزير الخارجية عباس عراقجي قوله خلال لقاء نظيره الصيني وانغ يي في بكين إن "إيران لن تقبل إلا باتفاق عادل وشامل".

بدورها، نقلت وكالة تسنيم عن وزير الخارجية الصيني قوله إن "المنطقة تمر بمنعطف مصيري واللقاءات المباشرة بين واشنطن وطهران ضرورية".  

