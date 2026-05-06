في المقابل، أفادت قناة "برس تي في" الإيرانية -نقلا عن مصادر- بأن طهران أطلقت رسميا آلية جديدة لتنظيم حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الآلية الجديدة دخلت حيز التنفيذ.

وبموجب النظام المطبق حديثا، ستتلقى جميع السفن التي تنوي عبور المضيق بريدا إلكترونيا يوضح القواعد واللوائح الخاصة بالمرور، وفقا للقناة الإيرانية.

على صعيد جبهة لبنان، يواصل الجيش الإسرائيلي غاراته على العديد من البلدات جنوب البلاد بالتوازي مع استمرار نسف المنازل والبنى التحية.

بالمقابل، ينفذ حزب الله عمليات ضد تلك القوات وخصوصًا عبر المسيرات التي تعمل بأسلاك الألياف الضوئية والتي تشكل هاجسًا جديدًا لإسرائيل أخيرًا.

