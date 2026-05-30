أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحصار البحري المفروض على إيران، فيما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنها ستراقب مدى مصداقية تنفيذ هذه التصريحات، وما إذا كانت ستُترجم إلى خطوات عملية أم ستبقى في إطار التصريحات الإعلامية.

اعلان اعلان

وأفاد مسؤول في إدارة ترمب لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن الرئيس الأمريكي لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن أي اتفاق جديد مع إيران، مشيرًا إلى أن ملف الأموال الإيرانية المجمدة لا يزال يمثل إحدى أبرز العقبات أمام المفاوضات الجارية بين الطرفين.

من جهتها، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هناك قلقًا حقيقيًا داخل إسرائيل من احتمال اكتفاء ترامب بإبرام اتفاق مرحلي وصفه بـ"السيئ" مع إيران.

وأضاف المسؤول أن أي اتفاق يمكن أن يكون مقبولًا إذا تضمن إزالة مخزون اليورانيوم المخصب، محذرًا في الوقت نفسه من إمكانية أن تتمكن طهران من خداع واشنطن والاحتفاظ بجزء من مخزونها النووي إذا اقتصر الاتفاق على تعهدات أو بيانات نوايا دون آليات تنفيذ واضحة.

وتزامن الجدل بشأن الملف الإيراني مع تصاعد التوتر على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، إذ ذكرت وسائل إعلام أن المقاتلات الإسرائيلية شنّت سلسلة غارات استهدفت مواقع متفرقة في جنوب لبنان. كما أفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي نفّذ تفجيرات في بلدة دبين التابعة لقضاء مرجعيون جنوبي البلاد.

في المقابل، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن حزب الله أطلق نحو 15 صاروخًا باتجاه شمال إسرائيل خلال الليلة الماضية.

كما أعلن الجيش سقوط صاروخ في مدينة كريات شمونة، ما تسبب في أضرار في موقع السقوط.

تابعوا آخر التطورات:

${title} ${body}