مباشر. صاروخ من لبنان يصيب كريات شمونة: ترامب يعلن رفع الحصار البحري عن إيران وتل أبيب تحذر من "اتفاق سيئ"

امرأة تلوح بالعلم الإيراني في تجمع موالي للحكومة في ساحة بطهران، إيران، الجمعة 29 مايو 2026. (AP Photo/فاهد سليمي)
امرأة تلوح بالعلم الإيراني في تجمع موالي للحكومة في ساحة بطهران، إيران، الجمعة 29 مايو 2026. (AP Photo/فاهد سليمي)
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن حزب الله أطلق نحو 15 صاروخًا باتجاه شمال إسرائيل خلال الليلة الماضية.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحصار البحري المفروض على إيران، فيما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنها ستراقب مدى مصداقية تنفيذ هذه التصريحات، وما إذا كانت ستُترجم إلى خطوات عملية أم ستبقى في إطار التصريحات الإعلامية.

وأفاد مسؤول في إدارة ترمب لصحيفة "نيويورك تايمز" بأن الرئيس الأمريكي لم يتخذ بعد قرارًا نهائيًا بشأن أي اتفاق جديد مع إيران، مشيرًا إلى أن ملف الأموال الإيرانية المجمدة لا يزال يمثل إحدى أبرز العقبات أمام المفاوضات الجارية بين الطرفين.

من جهتها، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هناك قلقًا حقيقيًا داخل إسرائيل من احتمال اكتفاء ترامب بإبرام اتفاق مرحلي وصفه بـ"السيئ" مع إيران.

وأضاف المسؤول أن أي اتفاق يمكن أن يكون مقبولًا إذا تضمن إزالة مخزون اليورانيوم المخصب، محذرًا في الوقت نفسه من إمكانية أن تتمكن طهران من خداع واشنطن والاحتفاظ بجزء من مخزونها النووي إذا اقتصر الاتفاق على تعهدات أو بيانات نوايا دون آليات تنفيذ واضحة.

وتزامن الجدل بشأن الملف الإيراني مع تصاعد التوتر على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، إذ ذكرت وسائل إعلام أن المقاتلات الإسرائيلية شنّت سلسلة غارات استهدفت مواقع متفرقة في جنوب لبنان. كما أفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي نفّذ تفجيرات في بلدة دبين التابعة لقضاء مرجعيون جنوبي البلاد.

في المقابل، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن حزب الله أطلق نحو 15 صاروخًا باتجاه شمال إسرائيل خلال الليلة الماضية.

كما أعلن الجيش سقوط صاروخ في مدينة كريات شمونة، ما تسبب في أضرار في موقع السقوط.

تابعوا آخر التطورات:

عُمان: رصد جسم عائم يشتبه بأنه لغم غرب منطقة المرور في هرمز

دعا مركز الأمن البحري العماني السفن إلى توخي الحذر إثر رصد جسم عائم يشتبه بأنه لغم غرب منطقة المرور في هرمز.

الجيش اللبناني: إصابة عسكريين إثر استهدافهما داخل سيارة بمسيرة إسرائيلية معادية على طريق عبا النبطية

الحرس الثوري: 20 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية

أفادت بحرية الحرس الثوري الإيراني بأن 20 سفينة تمكنت من عبور مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الماضية بالتنسيق مع القوات الإيرانية.

وزير الحرب الأمريكي: المحادثات مع الجانب الإيراني كانت مثمرة

وزير الحرب الأمريكي:

  • المحادثات مع الجانب الإيراني كانت مثمرة والرئيس حريص على عدم حصول طهران على سلاح نووي
  • وزير الحرب الأمريكي: لن يوقع الرئيس ترمب أي صفقة إلا إذا كانت في صالح بلادنا
الرئيس اللبناني يقيّم مع رئيس الحكومة الاجتماع بين بيروت وتل أبيب في واشنطن: متمسكون بأولوية وقف إطلاق النار

الرئاسة اللبنانية:

  • الرئيس جوزيف عون قيّم مع رئيس الحكومة اجتماع واشنطن بين الوفود العسكرية اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية
  • الجانب اللبناني أكد في اجتماع واشنطن تمسكه بأولوية وقف إطلاق النار
  • عون بحث مع رئيس الحكومة التحضيرات للجولة المقبلة من المفاوضات في 2 و3 يونيو/حزيران المقبل
هيئة دولية: مستوى التهديد الأمني في مضيق هرمز لا يزال حرجا

قالت هيئة عمليات التجارة البريطانية، إن مستوى التهديد الأمني البحري بمضيق هرمز لا يزال حرجا للغاية بسبب عمليات الحصار.

الجيش الإسرائيلي ينشر إنذارا فوريا لبلدات عدة جنوبي لبنان

الجيش الإسرائيلي:

  • إنذار فوري بالإخلاء لسكان المروانية واللوبية وميدون وأنصارية وزفتا وتفاحتا جنوبي لبنان.
  • على سكان البلدات المشمولة بالإنذار الانتقال فورا إلى شمال نهر الزهراني.
  • نتحرك ضد أهداف تابعة لحزب الله بعد خرقه اتفاق وقف إطلاق النار.
مستشار المرشد الإيراني: ترمب يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة

قال مستشار المرشد الإيراني محسن رضائي: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلته الحصار وطرح مطالب مبالغ فيها".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن، أمس الجمعة، رفع الحصار البحري المفروض على إيران، إلا أن وسائل الإعلام الإيرانية نقلت عن مصادر وبحّارة تأكيدهم أن الحصار لا يزال مفروضا، وأن القيادة المركزية الأمريكية تنذر السفن الإيرانية بالتوقف وتمنع عبورها.

حزب الله: استهدفنا قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمال فلسطين المحتلة بدفعة صاروخية نوعية

وكالة تسنيم للأنباء عن مصادر: القيادة المركزية الأمريكية تنذر السفن الإيرانية بالتوقف وتمنع عبورها وبالتالي فإن الحصار لا يزال مستمرًا

حزب الله: استهدفنا مستوطنة كريات شمونة ونفّذنا كمينا في قوة إسرائيلية

حزب الله:

  • استهدفنا مستوطنة كريات شمونة بدفعة صاروخية بعد منتصف الليل ردا على خروق العدو في قرى الجنوب
  • نفّذنا كمينا فجرا لقوة إسرائيلية حاولت التقدم نحو الغندورية وفجّرنا بها عبوات ناسفة وقصفناها بالصواريخ
  • الكمين أسفر عن مصابين بين أفراد العدو الذي سحبهم تحت غطاء دخاني كثيف ثم قصف المنطقة جوا وبالمدفعية
  • قصفنا مستوطنة كريات شمونة مرة ثانية فجر اليوم بالصواريخ
مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة على أوتوستراد حبوش ـ دير الزهراني جنوب لبنان

مسؤول أمريكي: عمليات البحث في مضيق هرمز لم تكشف عن ألغام

قال مسؤول أمريكي لشبكة "إيه بي سي نيوز": إن عمليات البحث العسكرية في مضيق هرمز منذ بدء الحرب لم تكشف عن أي دليل على وجود ألغام.

وزير الحرب الأمريكي: مستعدون لاستئناف الهجمات على إيران حال فشل الاتفاق

وزير الحرب الأمريكي:

  • مستعدون لاستئناف الهجمات على إيران في حال تعذر التوصل إلى اتفاق
  • مخزوناتنا كافية تماما لاستئناف العمليات سواء في إيران أو حول العالم
  • الرئيس دونالد ترمب صبور ويرغب في التوصل إلى اتفاق ممتاز يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي
إذاعة الجيش الإسرائيلي: حزب الله وسّع صباحا نطاق إطلاق النار

إذاعة الجيش الإسرائيلي:

  • رصد إطلاق قرابة 15 صاروخا من لبنان باتجاه بلدات الشمال منذ ليلة أمس
  • حزب الله وسّع صباحا نطاق إطلاق النار ليشمل منطقة ميرون في عمق الجليل الأعلى
الجيش الإسرائيلي ينذر سكان 3 قرى جنوبي لبنان بالإخلاء

أنذر الجيش الإسرائيلي سكان 3 قرى في جنوب لبنان بالإخلاء والتوجه إلى منطقة شمال الزهراني.

وقال الجيش إن "حزب الله يخرق وقف إطلاق النار وسنعمل ضده بقوة".

مؤسسات دولية تحذر من تداعيات الحرب على الطاقة والأمن الغذائي واستقرار الاقتصاد العالمي

حذّر رؤساء وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية من أن استمرار الحرب في المنطقة يهدد إمدادات الطاقة العالمية ويعمّق الضغوط على الاقتصادات الهشة. وأكد بيان مشترك أن النزاع يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة وتزايد عدم اليقين الاقتصادي، مع تأثيرات غير متكافئة تطال الدول الفقيرة والمستوردة للطاقة والغذاء بشكل خاص. كما أشار البيان إلى تسارع السحب من مخزونات النفط العالمية بفعل اضطرابات الإمدادات، محذرًا من مخاطر إضافية إذا استمر تعطّل حركة الشحن، خاصة مع اقتراب ذروة الطلب الصيفي.

واشنطن تفرض عقوبات على شبكة احتيال إيرانية وتعلن مكافآت لتعطيل تمويل الحرس الثوري

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على شبكة احتيال إيرانية قالت إنها استهدفت شركات أمريكية وسعت للحصول على تكنولوجيا حساسة لصالح وزارة الدفاع الإيرانية. وأكدت أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن حملة “الضغط الاقتصادي” ضد طهران، وتستهدف شبكات مرتبطة بوزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري. كما أعلنت واشنطن تخصيص مكافآت تصل إلى 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في تعطيل شبكات تمويل الحرس الثوري الإيراني.

هيغسيث: الولايات المتحدة "قادرة تمامًا" على استئناف الحرب مع إيران

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن بلاده تمتلك مخزونات كافية من الأسلحة تمكّنها من استئناف العمليات العسكرية ضد إيران “إذا لزم الأمر”، مؤكدًا أن القدرات التسليحية الأمريكية متوازنة بين الذخائر عالية التقنية وتلك المنتجة بكميات كبيرة.

