نتنياهو: سنجد حلاً لمسيّرات حزب الله قريبًا.. ومسؤول إسرائيلي في الشمال: "لم يوضح لنا ما هو"

وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بإيجاد حل “وشيك” لمواجهة تهديد الطائرات المسيّرة التابعة لحزب الله، وذلك بالتزامن مع إطلاق الحزب نحو عشر طائرات مسيّرة باتجاه مواقع للقوات الإسرائيلية، وفقاً لوسائل إعلام عبرية.

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ونُقل عن نتنياهو قوله إن “أفضل العقول في إسرائيل وخارجها” تعمل على تطوير حلول لهذا التهديد، في وقت تتواصل فيه الهجمات بالمسيّرات التي تُخلّف خسائر بشرية وتثير حالة من القلق الأمني في شمال إسرائيل.

غير أن رئيس المجلس الإقليمي في الشمال، موشيه دافيدوفيتش، أوضح أن رئيس الوزراء لم يقدّم أي تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذا الحل أو آليات تنفيذه.

تهديد أمني متزايد

وتشير تقديرات أمنية إسرائيلية إلى أن حزب الله قلّص اعتماده على المواجهة المباشرة، واتجه بشكل متزايد إلى استخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ المضادة للدروع كوسائل رئيسية في عملياته الهجومية.

وتُصنَّف هذه الطائرات ضمن أخطر التهديدات في جنوب لبنان، إذ تعمل من دون اتصال لاسلكي، ما يجعلها أقل عرضة للتشويش أو لأنظمة الحرب الإلكترونية.

وتعتمد على رابط مباشر عبر كابل ألياف بصرية دقيق يصل بين الطائرة وجهاز التحكم، قد يمتد بين 10 و20 كيلومتراً، وهو ما يمنحها قدرة عالية على المناورة والدقة حتى لحظة الاصطدام، مقارنة بالطائرات المسيّرة التقليدية.

كما تفيد تقارير أمنية بأن كلفة هذه الطائرات منخفضة للغاية، إذ قد لا يتجاوز سعر الواحدة 300 دولار عبر منصات بيع إلكترونية، في مقابل إنفاق عسكري إسرائيلي كبير لمواجهتها.

أمن الشمال وحزمة دعم حكومية

وفي هذا السياق، قال دافيدوفيتش إنه يثمّن القرار الحكومي، غير أنه شدد على أن “أي خطوة لن تكتمل دون ضمان أمن السكان”، مضيفاً: “هناك حرب في الشمال”.

واستجابة لذلك، أعلن نتنياهو أن الحكومة صادقت على تخصيص 13 مليار شيكل (نحو 4.5 مليارات دولار) لتعزيز منطقة الشمال المتضررة.

وتتضمن الحزمة بنوداً رئيسية، أبرزها تخصيص 105 ملايين شيكل بشكل عاجل لاحتياجات الحماية الطارئة، إلى جانب نحو ستة مليارات شيكل لبرامج حماية طويلة الأمد على غرار نموذج “غلاف غزة”، فضلاً عن نحو خمسة مليارات شيكل لاحتياجات مدنية تشمل الرفاه والصحة والنقل، ضمن خطة أوسع قُدّرت بـ12 مليار شيكل لمنطقة خط المواجهة، لكنها ظلت عالقة في المسارات الحكومية.

وكانت صحيفة “غلوبس” العبرية قد أفادت بأن نتنياهو عقد اجتماعاً سابقاً خُصص لبحث تصاعد تهديد المسيّرات، تقرر خلاله تخصيص ملياري شيكل من ميزانية وزارة الدفاع لتطوير حلول عاجلة، في وقت أظهرت فيه بعض وسائل الحماية الميدانية، مثل الشِباك المعدنية، عجزاً عن توفير حماية فعّالة للجنود في المنطقة.