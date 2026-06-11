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الموساد يكشف أحد مشاريعه السرية.. عملية بدأت عام 2012 وحصلت على جائزة رئاسية

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يلقي كلمة خلال حفل إحياء ذكرى يوم ذكرى الجنود الذين سقطوا في إسرائيل
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ يلقي كلمة خلال حفل إحياء ذكرى يوم ذكرى الجنود الذين سقطوا في إسرائيل حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: Chaima Chihi & يورونيوز
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اعتبرت وزارة الدفاع أن مساهمات المسؤولين كانت أساسية في استكمال المشروع ووصوله إلى مرحلة التنفيذ الكامل.

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ منح جائزة رئاسية للموساد تقديراً لتطوير "نظام عملياتي سري" قالت إنه وسّع بشكل كبير قدرات الجهاز في جمع المعلومات الاستخباراتية وتنفيذ العمليات.

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وبحسب الوزارة، استغرق تطوير المشروع 14 عاماً، إذ انطلقت أعماله عام 2012، قبل أن يصل إلى مرحلة الإنجاز التي أهلته للحصول على التكريم الرسمي.

وأوضحت الوزارة أن المشروع يجسد "ابتكاراً تكنولوجياً استثنائياً وجرأة عملياتية غير مسبوقة"، مشيرة إلى أن الجائزة مُنحت بشكل مشترك للموساد، والصناعات الجوية الإسرائيلية، وسلاح الجو الإسرائيلي، "تقديراً لمساهمتهم في تطوير النظام السري".

وبحسب الإعلام العبري، فقد شارك في دفع المشروع إلى الأمام عدد من رؤساء الموساد الذين تعاقبوا على قيادة الجهاز خلال السنوات الماضية، من بينهم تمير باردو ويوسي كوهين، إضافة إلى المدير السابق ديفيد برنياع الذي أنهى مهامه مؤخراً.

واعتبرت وزارة الدفاع أن مساهمات هؤلاء المسؤولين كانت أساسية في استكمال المشروع ووصوله إلى مرحلة التنفيذ الكامل.

وانطلق المشروع خلال فترة رئاسة تامير باردو للموساد عام 2012، واستمر العمل عليه خلال ولايتي يوسي كوهين وديفيد برنياع، قبل أن يحظى باعتراف علني هذا الأسبوع من خلال الجائزة الرئاسية.

وجاء الإعلان عن منح الجائزة بعد أيام من تولي اللواء رومان غوفمان رسمياً رئاسة الموساد خلفاً لبرنياع الذي انتهت ولايته على رأس الجهاز.

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كما يتزامن الإعلان عن المشروع مع ما وصفه مسؤولون سابقون في الموساد بمرحلة تحول واسعة شهدها الجهاز خلال السنوات الأخيرة.

وقال المسؤول الكبير السابق في الموساد إيلان روم لصحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية إن برنياع قاد عملية إعادة هيكلة تنظيمية كبيرة داخل المؤسسة الاستخباراتية.

وأضاف روم أن هذه التغييرات مكنت الموساد من تنفيذ عشرات العمليات المتزامنة في الوقت نفسه، مقارنة بفترات سابقة كان الجهاز يركز خلالها على عملية أو عمليتين رئيسيتين فقط في آن واحد.

وأشار إلى أن هذه القدرات جاءت نتيجة سنوات من التخطيط والإصلاحات التنظيمية التي وسعت نطاق عمل الجهاز وعززت قدرته على إدارة عدد أكبر من المهام والعمليات في وقت واحد.

وفي سياق انتقال القيادة داخل الموساد، ذكرت الصحيفة أن برنياع، رغم معارضته العلنية لتعيين غوفمان خلال الإجراءات القانونية المرتبطة باختياره، دعا العاملين في الجهاز إلى دعم الرئيس الجديد بعد مصادقة المحكمة العليا على التعيين.

وقال برنياع في رسالة وجهها إلى عناصر الموساد عقب قرار المحكمة: "إن نجاح اللواء غوفمان هو نجاح الموساد ونجاح دولة إسرائيل بأكملها".

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