Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

واشنطن تستهدف ناقلة نفط جديدة في هرمز وتشدد حصار الموانئ الإيرانية

أرشيف: صورة ملتقطة من جسر حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس أبراهام لنكولن" تُظهر طائرات على سطح الإقلاع في مضيق هرمز، في 15 فبراير 2012.
أرشيف: صورة ملتقطة من جسر حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس أبراهام لينكون" تظهر طائرات أميركية متوقفة على سطحها في مضيق هرمز، 15 فبراير 2012 حقوق النشر  AP Photo
حقوق النشر AP Photo
بقلم: Aleksandar Brezar
نشرت في
شارك محادثة تابع يورونيوز على جوجل
شارك Close Button

أعطبت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" ناقلة أخرى كانت تحاول كسر الحصار على إيران، في ثالث غارة هذا الأسبوع، بعد ساعات قليلة من تأكد مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم الهنود في غارة الأربعاء على الناقلة "إم تي سيتّيبلو".

قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" الخميس إن القوات الأمريكية نفذت ضربة جديدة عطلت ناقلة نفط أخرى كانت تحاول الالتفاف على الحصار الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية هذا الأسبوع.

اعلان
اعلان

وأوضحت "سنتكوم" أن طائرة أمريكية أطلقت صاروخين اثنين من طراز "هلفاير" على غرفة محركات السفينة التي ترفع علم غينيا بيساو "بعدما أخفق الطاقم مرارا في الامتثال لتعليمات القوات الأمريكية".

وأضافت أن هذه هي الضربة الأمريكية الثالثة من هذا النوع هذا الأسبوع، والتاسعة منذ بدء الحصار، وتشرف "سنتكوم" على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

وذكرت القيادة أن الضربات التي استهدفت السفينة بينما كانت تحاول نقل النفط عبر خليج عُمان وقعت في الساعات الصباحية من يوم الخميس (نحو الساعة 4:20 صباحا بتوقيت وسط أوروبا).

وفي وقت مبكر من الخميس، أفاد مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة بأن حريقا اندلع في ناقلة على بعد 21 ميلا بحريا شمال شرق صحار في سلطنة عُمان، فيما قالت السفارة الهندية في البلاد إن البحرية العُمانية تعمل على إجلاء أفراد الطاقم.

وبحسب شركة الأمن البحري البريطانية "فانغارد"، كان على متن الناقلة 20 فردا من أفراد الطاقم.

وجاءت هذه الضربة الأمريكية الأخيرة بعد ضربة مماثلة في اليوم السابق قبالة سواحل عُمان.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على منصة "إكس" إن طائرة حربية أمريكية "أطلقت ذخيرة دقيقة التوجيه على غرفة محركات السفينة بعد أن أخفق الطاقم مرارا في الامتثال لتعليمات القوات الأمريكية"، مشيرة إلى أن الناقلة ترفع علم بالاو وتحمل اسم "إم تي سيتّيبيللو".

واستدعت الهند الأربعاء أكبر دبلوماسي أمريكي في نيودلهي لتقديم "احتجاج شديد" بعد أن أسفر الهجوم عن فقدان ثلاثة من أفراد طاقمها الهنود، قبل أن يُتأكد لاحقا مقتل البحارة الثلاثة.

Related

ويوم الاثنين، أصابت مقاتلة أمريكية من طراز "إف-18 سوبر هورنت" تابعة لحاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" الناقلة "إم تي ماريفيكس" التي ترفع علم بالاو في خليج عُمان وعطلتها للأسباب نفسها.

وقالت القوات الأمريكية إنه منذ بدء الحصار في 13 نيسان/أبريل "أُعيد توجيه 135 سفينة امتثلت للأوامر، وسمح لـ 42 سفينة تدعم المساعدات الإنسانية بالمرور".

ويُعد هذا الهجوم الأحدث في سلسلة من الضربات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة التي استهدفت السفن التجارية في المضيق، الذي يخضع منذ أشهر لحصارين متنافسين.

وقد أوقفت طهران حركة سفن الشحن عبر هذا الممر المائي الحيوي في بداية الحرب في 28 شباط/فبراير، بينما فرضت الولايات المتحدة في الوقت ذاته حصارا خاصا بها على جميع السفن والموانئ الإيرانية.

المصادر الإضافية • AFP

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة تابع يورونيوز على جوجل