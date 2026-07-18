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ردًا على ماركو روبيو.. رئيس كوبا يتهم واشنطن بالترويج لتحالفات تُذكر بـ"فاشية هتلر"

صورة أرشيفية: الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل حضر فعالية في معهد "ICAP" الكوبي في هافانا، كوبا، يوم السبت 21 مارس 2026.
صورة أرشيفية: شارك الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل في فعالية في معهد "ICAP" الكوبي في هافانا، كوبا، يوم السبت 21 آذار/مارس 2026. حقوق النشر  Ernesto Mastrascusa/Poo
حقوق النشر Ernesto Mastrascusa/Poo
بقلم: Marina Neila
نشرت في
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الرئيس الكوبي يرد على اتهامات وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" الذي ربط هافانا بتوسع اليسار المتطرف في القارة الأميركية.

اتهم الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، يوم الجمعة، الولايات المتحدة بالترويج لتحالفات تُذكربـ**"فاشية هتلر"**، وذلك رداً على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، التي زعم فيها أن النظام الكوبي ساعد في تشكيل اليسار المتطرف داخل الولايات المتحدة وفي بقية أنحاء القارة.

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وفي رسالة نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي، أكد الرئيس الكوبي أن واشنطن تدفع باتجاه استراتيجية دولية لليمين المتطرف يمكن مقارنتها بالفاشية وبعملية "كوندور".

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كما تساءل عما إذا كانت هذه الاتهامات تهدف إلى تبرير إجراءات جديدة ضد الجزيرة، محمّلا اليمين الدولي مسؤولية عدد من النزاعات، من بينها الحرب في غزة، والهجمات على إيران، وتشديد الحصار الأميركي المفروض على كوبا.

وتأتي تصريحات دياز كانيل بعد يوم واحد من افتتاح روبيو في واشنطن اجتماعا وزاريا حول ما سماه "الإرهاب السياسي لليسار المتطرف".

وخلال كلمته، قال وزير الخارجية الأميركي إن كوبا تحافظ على روابط مع حركات يسارية راديكالية داخل الولايات المتحدة وخارجها، واعتبرها فاعلا أساسيا في توسع تلك الحركات عبر القارة.

ويأتي هذا التبادل الأخير للاتهامات في ظل تصاعد حدة التوترات بين البلدين، فمنذ مطلع العام الجاري، كثفت إدارة دونالد ترامب ضغطها على هافانا من خلال عقوبات اقتصادية جديدة وقيود تهدف إلى إجبارها على إجراء تغييرات سياسية واقتصادية، في وقت تواصل لا تزال فيه الجزيرة ترزح تحت وطأة أزمة اقتصادية عميقة تفاقمت بسبب النقص في المواد الأساسية وتراجع نشاطها الإنتاجي.

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