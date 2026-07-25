بعد غارات التحالف على الحديدة.. منظومة دفاع جوي يونانية في السعودية تعترض صاروخين باليستيين أُطلقا من اليمن

اعترضت منظومة دفاع جوي من طراز باتريوت تشغلها قوات يونانية في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، صاروخين باليستيين أُطلقا من الأراضي اليمنية وكانا يستهدفان مصافي النفط في مدينة ينبع، بحسب ما أكدته مصادر أمنية يونانية لوكالة "رويترز".

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وجاءت عملية الاعتراض بعد أن أصدرت الدفاع المدني السعودي تحذيرًا طارئًا لسكان مدينة ينبع، دعت فيه إلى توخي الحذر بسبب التهديد الصاروخي.

وقال أحد المصادر الأمنية إن الهجوم نُفذ باستخدام صاروخين باليستيين استهدفا مصافي النفط في ينبع، مؤكدًا أن الصاروخين انطلقا من اليمن. كما أكد مصدر أمني يوناني ثانٍ نجاح منظومة الدفاع الجوي في اعتراض الصاروخين قبل وصولهما إلى أهدافهما.

وتنشر اليونان منذ عام 2021 بطارية دفاع جوي أمريكية الصنع من طراز باتريوت في السعودية، ويشغلها أفراد من القوات المسلحة اليونانية، وذلك بموجب اتفاق بين البلدين يهدف إلى تعزيز حماية البنية التحتية الحيوية للطاقة في المملكة. وتُعد عملية السبت المرة الثانية التي ينجح فيها الطاقم اليوناني في تشغيل المنظومة لاعتراض تهديدات صاروخية.

غارات للتحالف على مواقع الحوثيين في الحديدة

وجاء اعتراض الصاروخين بعد يوم من إعلان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن تنفيذ غارات استهدفت مواقع عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في محافظة الحديدة، مؤكدًا أن تلك المواقع كانت تُستخدم لتهديد الملاحة التجارية في البحر الأحمر.

وفي المقابل، ذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن الضربات السعودية استهدفت منشآت تابعة للمؤسسة العامة للاتصالات في مدينة الحديدة، كما شملت جزيرة كمران الواقعة قبالة الساحل الغربي لليمن.

وأكد المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، في بيان صدر السبت، أن ميناء الحديدة لم يكن ضمن أهداف العمليات العسكرية، مشددًا على أن جميع الموانئ اليمنية، بما فيها الحديدة ورأس عيسى والصليف، ما زالت مفتوحة أمام حركة الملاحة البحرية وتواصل استقبال السفن التجارية بصورة طبيعية.

الحوثيون يتهمون السعودية بمواصلة حصار اليمن

من جهته، اتهم المتحدث باسم جماعة الحوثي، محمد عبد السلام، السعودية بمواصلة فرض حصار على اليمن، معتبرًا أن الرياض، رغم حديثها عن الدفاع عن سيادة اليمن، تنتهج الأسلوب ذاته الذي تستخدمه إسرائيل في حروبها، وفقًا لما نقلته قناة إيران إنترناشيونال.

وأضاف عبد السلام أن السعودية، من وجهة نظر الجماعة، "حولت نفسها إلى عدو معلن لليمن"، في تصعيد جديد للخطاب المتبادل بين الطرفين.

ولم تعلن القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) عن تنفيذ أي ضربات جديدة ضد إيران مساء الجمعة أو خلال الساعات الأولى من صباح السبت، وذلك للمرة الأولى بعد سلسلة عمليات عسكرية استمرت 13 ليلة متتالية.

كما لم ترد أي تقارير عن وقوع ضربات أو انطلاق صفارات الإنذار خلال الليل في كل من البحرين والأردن والكويت، وهي دول تضم قواعد عسكرية أمريكية وكانت إيران قد استهدفتها سابقًا ضمن ردودها على الضربات الأمريكية.