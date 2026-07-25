حركة "كوكراتش" في الهند تنهي الاحتجاجات بعد استقالة وزير التعليم

أعلن وزير التعليم الهندي دارمندرا برادهان استقالته يوم السبت، بعد أسابيع من احتجاجات حاشدة قادها الشباب على خلفية مزاعم بتسريب أسئلة الامتحانات ووجود مخالفات في نظام التعليم.

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"أشعر بالألم إزاء أحداث الأيام العشرة الماضية. هذا ليس مسألة هيبة شخصية بالنسبة إلي"، قال برادهان في بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

"لقد أرسلت خطاب استقالتي إلى رئيس الوزراء"، أضاف في رسالته المكتوبة باللغة الهندية.

وقال حزب "كوكرُوتش جانتا بارتي" (CJP)، الذي انطلق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويتصدر قيادة الاحتجاجات، إنه بعد استقالة برادهان تم الاستجابة لجميع مطالبه في جولة جديدة من المحادثات، وإنه قرر إنهاء الاحتجاجات التي تمركزت في موقع التظاهر في "جانتر مانتر" بوسط نيودلهي.

متظاهر يرفع لافتة بعد استقالة وزير التعليم الهندي دارمندرا برادهان في أعقاب احتجاجات على مستوى البلاد في مومباي، الهند، السبت 25 يوليو 2026. AP Photo/Rafiq Maqbool

"ندعو الجميع إلى الانسحاب السلمي من مواقع الاحتجاج"، قال أشوتوش رانكا، المتحدث باسم حزب "كوكرُوتش جانتا بارتي" الذي أطلق الحركة الاحتجاجية، خلال مؤتمر صحفي في نيودلهي.

بدأت حركة "كوكرُوتش" قبل أكثر من شهر، بعد اتهامات بتسريب أسئلة في بعض أكبر امتحانات القبول في الهند. وانطلقت في البداية كدعوة إلى إصلاحات تعليمية، لكنها اتسعت لتتحول إلى احتجاج أوسع على البطالة ومساءلة الحكومة وفرص العمل في الاقتصاد. وشارك طلاب ومهنيون وعائلات ونشطاء في مسيرات في نيودلهي ومدن هندية أخرى.

تمثل استقالة برادهان أول تنازل كبير تقدمه حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي أمام إحدى أبرز موجات الاعتراض الشعبي التي تواجهها في الأعوام الأخيرة.

متظاهرون يبدون ردود فعلهم بعد استقالة وزير التعليم الهندي دارمندرا برادهان في أعقاب تظاهرات AP Photo/Prabhat Mehrotra

نادرا ما استجابت الحكومة لضغوط شعبية متواصلة خلال أكثر من 12 عاما قضاها مودي في الحكم. وكان الاستثناء الأبرز في عام 2021 عندما اضطرت إلى سحب قوانين زراعية مثيرة للجدل بعد احتجاج للمزارعين استمر عاما كاملا.

أشعلت أنباء استقالة برادهان احتفالات بين آلاف المحتجين الذين خيموا في موقع التظاهر في نيودلهي لأكثر من شهر. وتعانق كثيرون ولوحوا بالعلم الهندي.

وتصاعد التوتر يوم الاثنين عندما تحركت الشرطة لتفريق آلاف المحتجين الذين كانوا يسيرون باتجاه البرلمان. وأصيب عدد من الطلاب خلال حملة القمع، ما زاد من غضب المتظاهرين.

متظاهرون يشاركون في تظاهرة تطالب بإصلاحات تعليمية في إطار الحركة الاحتجاجية المستمرة لحزب AP Photo/Vipin

وسعت حكومة مودي في وقت سابق إلى تهدئة التوتر من خلال الإعلان عن إنشاء محاكم سريعة البت للنظر في قضايا تسريب أسئلة الامتحانات، والتعهد بتقديم تشريعات لتعزيز الإجراءات ضد الغش والفساد في منظومة الامتحانات.

لكن هذه التدابير لم تقنع المحتجين، الذين قالوا إنها لا تعالج مسألة مساءلة الحكومة. وأكدت أحزاب المعارضة، التي وقفت وراء الاحتجاجات، أن استقالة برادهان تُظهر أن الحكومة رضخت لضغط شعبي متواصل.