بعد توقف القصف.. ترامب يهاجم إيران بصور مولدة بالذكاء الاصطناعي

رغم إيقاف العمليات العسكرية ضد إيران، لم يتوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن حرب افتراضية عبر منصاته، حيث ينشر بين الحين والآخر صوراً مولّدة بالذكاء الاصطناعي تُصوّر سفناً وبنى تحتية للطاقة الإيرانية وهي تتعرض للقصف والسيطرة.

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وجاءت منشوراته بعد يومين من الهدوء النسبي في الشرق الأوسط، إثر 13 يوماً من الغارات الجوية المكثفة على إيران والردود الانتقامية التي عمّت المنطقة.

وكان البنتاغون قد أوقف حملة القصف مساء الجمعة، دون تسجيل أي هجمات أمريكية يومي السبت والأحد، فيما توقفت الجمهورية الإسلامية بالمقابل عن شن هجماتها على دول الخليج التي تضم قواعد أمريكية.

ويُعزى هذا التوقف إلى تقارير أفادت بأن مستشاري ترامب نبهوه إلى قرب استنفاد الأهداف العسكرية القابلة للقصف، معربين عن خشيتهم من استنزاف الترسانة الأمريكية. بيد أن ترامب نفى تلك التقارير، مؤكداً لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن الولايات المتحدة تملك "ذخائر تفوق ما تملكه أي دولة في العالم، بل وتزيد عما نحتاج إليه".

بيد أن هذا التوقف المؤقت للعمليات العسكرية لم يثنِ ترامب عن مواصلة تهديداته لمضيق هرمز، إذ نشر مساء الأحد على منصته "تروث سوشيال" صوراً مولّدة بالذكاء الاصطناعي تُظهر تدمير أو الاستيلاء على أصول وبنى تحتية إيرانية.

ومن بين تلك الصور، واحدة تظهر قصفاً لمنشأة نفطية كتب عليها "ضربة على خرج"، في إشارة إلى الجزيرة الإيرانية، التي تعدّ الميناء الرئيسي لتصدير النفط في البلاد، والتي كان قد هدد بالاستيلاء عليها سابقًا.

ثم نشر صوراً أخرى، حمل بعضها جملة: "إنها ناقلة النفط الخاصة بنا الآن!"، وتُظهر ترامب وهو يرفع العلم الأمريكي على سفينة إيرانية، مع صور تضم جنوداً أمريكيين، وأخرى تضم شخصيات دينية إيرانية. وختم المنشورات بصورة مكتوب عليها "لا مزيد من المحركات"، تظهر سفينة إيرانية وهي تنفجر.

وعلى الرغم من طابع هذه التهديدات الافتراضي، أظهرت أسواق النفط العالمية مرونة ملحوظة، إذ سجلت تعافياً الأحد ومطلع الأسبوع بالتزامن مع توقف القتال، حيث انخفض سعر برميل خام برنت بنسبة 5.89% ليصل إلى 91.08 دولاراً، بعد أن هبط لفترة وجيزة دون حاجز 90 دولاراً، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.73% إلى 84.19 دولاراً.