مصر تعلن نتائج التحقيقات الأولية بشأن حريق ميناء دمياط: هجوم بطائرة مسيّرة وراء الحادث

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء المصري، الخميس، أن التحقيقات الأولية بشأن الحريق الذي اندلع في ميناء دمياط المطل على البحر المتوسط، الأربعاء، أظهرت أنه نجم عن هجوم بطائرة مسيّرة، دون تحديد الجهة المتسببة فيه.

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وقالت رئاسة الوزراء في بيان إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث ناجم عن طائرة مسيّرة، مؤكدة أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عنه حتى الآن، وأضاف البيان أن الجهات المختصة تواصل استكمال التحقيقات لكشف جميع ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن حماية مصالح مصر وأمنها القومي.

ميناء دمياط: استمرار النشاط التشغيلى بالميناء بكفاءة كاملة

أعلنت هيئة ميناء دمياط، في بيان صباح اليوم الخميس، استمرار النشاط التشغيلي للميناء بكفاءة كاملة، مؤكدة انتظام حركة استقبال ومغادرة السفن وعمليات الشحن والتفريغ والتداول بمختلف الأرصفة وفق المعدلات المقررة.

وأوضحت الهيئة أن الميناء يواصل تقديم خدماته البحرية واللوجستية على مدار الساعة دون توقف تلبية لاحتياجات الخطوط الملاحية، مشيرة إلى أن حركة تداول البضائع تسير بصورة طبيعية في مختلف القطاعات وفق الخطط المعتمدة لضمان انسيابية حركة التشغيل والحفاظ على معدلات الأداء المستهدفة.

الحريق اندلع في سفينتين داخل الميناء

وكان حريق قد اندلع يوم الأربعاء في ميناء دمياط، إثر اشتعال النيران في وحدة عائمة لإعادة تغويز الغاز الطبيعي المسال وأخرى مخصصة لتخزينه، حيث سارعت فرق الطوارئ والإطفاء إلى الموقع لاحتواء الحادث والسيطرة على النيران.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ والإطفاء تعاملت مع الحادث فور وقوعه وفق خطط الاستجابة السريعة المعتمدة.

كما أوضحت أن وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، انتقل إلى موقع الحادث لمتابعة عمليات السيطرة على النيران وتأمين الموقع ميدانياً.

ولم تكشف الوزارة في حينه عن أسباب اندلاع الحريق، لكنها أكدت أن الجهات الفنية المختصة تواصل تقييم تداعيات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ترامب: أُبلغت بما جرى في مصر

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اطّلع على تفاصيل الحادث في مصر، وذلك خلال مناسبة بالبيت الأبيض حضرها عدد من المسؤولين الأمريكيين، ولوّح ترامب برد قوي من جانب واشنطن، دون الخوض في تفاصيل إضافية.

بدورها، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مصدرين إيرانيين أن هجوم دمياط نُفذ بطائرة مسيّرة بهدف توجيه رسالة تحذيرية، تفيد بقدرة طهران على توسيع نطاق اضطرابات الشحن العالمي وإمدادات الطاقة حال استمرار التصعيد، ورغم إيضاح المصدرين لأبعاد الرسالة، فإنهما لم يكشفا عن هوية المنفذ سواء كانت إيران أو فصائل متحالفة معها كما لم يحددا موقع انطلاق الطائرة.

تقارير أمنية ترجح تعرض ناقلات الغاز لهجوم

أمس نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين أن ناقلات لتخزين الغاز في ميناء دمياط تعرضت لهجوم بطائرات مسيّرة، مشيرين إلى أن الجهة المسؤولة عن الهجوم لم تتضح بعد.

من جانبها، أفادت شركة "أمبري" للأمن البحري بأن تقييمها الأولي يشير إلى أن طائرة مسيّرة أصابت ناقلة لتخزين الغاز الطبيعي المسال مملوكة لشركة أمريكية وترفع علم جزر مارشال، مؤكدة أن السفينة تعرضت لإصابة مباشرة بطائرة مسيّرة واحدة على الأقل أثناء وجودها داخل ميناء دمياط.

بدورها، ذكرت شركة Kpler المتخصصة في تحليلات أسواق الطاقة أن السفينتين تعرضتا لأضرار، وأن العمليات في ميناء دمياط، أحد أبرز موانئ استيراد الغاز في مصر، تعطلت بصورة مؤقتة، مضيفة أن السفينتين نُقلتا إلى عرض البحر في انتظار تقييم السلطات المصرية للوضع.

كما أعلنت شركة "إنشكيب" لخدمات الموانئ أن النيران اندلعت في ناقلتَي غاز داخل الميناء، قبل أن يتم سحبهما إلى خارج منطقة الميناء، في إطار الإجراءات المتخذة لتأمين الموقع والحد من تداعيات الحادث.

يُعد ميناء دمياط على البحر المتوسط أحد أهم الموانئ المصرية ونقطة عبور إقليمية حيوية لا سيما في ظل اضطراب حركة الملاحة العالمية بفعل الحرب في الشرق الأوسط، كما يحتوي على منشآت لمعالجة الغاز الطبيعي وتخزينه وإعادة تصديره.