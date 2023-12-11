ما بعد التسونامي: تتطلع مجتمعات الصيد اليابانية إلى المستقبل

ضرب زلزال وتسونامي عام 2011 اليابان بشدة. بعد مرور أكثر من عقد، يزور فريق يورونيوز منطقة توهوكو الواقعة شمال شرق اليابان لمعرفة كيف تعود مجتمعات الصيد إلى الانتعاش مرةً أخرى.

اعلان

نتوجه في حلقة اليوم من برنامج Focus إلى منطقة توهوكو في اليابان, لنرى كيف تمضي مجتمعات الصيد قدما ً, على طول الساحل الشمالي للمحيط الهادئ في البلاد, وذلك بعد مرور أكثر من عقد من الزمن على الزلزال والتسونامي المدمرين والحادثة النووية في عام 2011.

على الرغم من السنوات الصعبة العديدة، نتعرف على كيفية بذل صناعة الصيد في مدينة الميناء سوما جهودًا كبيرة للتعافي وذلك بفضل القوة العاملة الشابة والمتنوعة.

نلتقي بالصياد المحلي Masahiro الذي يشرح لنا سبب تميز أسماك هذه المنطقة من اليابان.

”المنطقة البحرية هنا غنية بالرواسب، لذلك يمكنك اصطياد مجموعة متنوعة من الأسماك. تؤخذ الأسماك المصطادة سريعاً إلى البر، لذا فهي طازجة ولذيذة“. يقول الصياد

نتحدث أيضاً مع Masahiro بشأن آماله المستقبلية ورأيه في التأثير المحتمل لقرار إطلاق المياه المعالجة من محطة القوى النووية في فوكوشيما دايشي مؤخرًا.

في المنطقة الشمالية، في جزر أوراتو الفاتنة، نكتشف كيف عادت صناعة المَحار في المنطقة إلى مستوياتها السابقة. بعد أن دمرت بسبب تسونامي عام 2011، نلتقي بمربي المَحار Haruo الذي يروي لنا كيف كان الدعم من بلدان مثل فرنسا حاسمًا في تغيير الموازين.