للمرة الأولى منذ 2022.. بتكوين تتجاوز حاجز الـ 45 ألف دولار

بقلم: يورونيوز

سجلت عملة "بتكوين" ارتفاعاً بنسبة 3%، الثلاثاء، لتتخطى بذلك حاجز الـ45 ألف دولار للمرة الأولى منذ نيسان/أبريل 2022.

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وازدادت قيمة العملة المشفرة "بتكوين" لتصل إلى أعلى مستوى لها في 21 شهراً حيث بلغت 45386 دولاراً في وقت سابق اليوم. وسجلت زيادة 2% في أحدث تعاملات لتصل إلى 44980 دولاراً.

وارتفعت "بتكوين" 15% منذ بداية كانون الأول/ ديسمبر مع اقتراب الموعد النهائي في 10 كانون الثاني/ يناير لصدور قرار لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بشأن هذا الصندوق.

وهو ما دفع بالمتداولين للاستثمار في أكبر عملة مشفرة ترقباً للقرار المتوقع بالموافقة، وسط توقعات من احتمالية ارتفاعها إلى 50 ألف دولار بعد ذلك.

وارتفعت العملة المشفرة "إيثريوم" 1% إلى 2376 دولاراً.

ومن المتوقع أن يحقق السوق العالمي للعملات المشفرة تقييماً بقيمة 4.94 مليارات دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 12.8٪، وفقاً لتقرير لشركة "Allied Market Research".