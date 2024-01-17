شاهد: رغم أنف السلطات السويسرية.. مظاهرة في زيوريخ ضد منتدى دافوس الاقتصادي

بقلم: يورونيوز

تجمع حوالي 200 متظاهر في ميدان هيلفيتيا بمدينة زيورخ مساء أمس الثلاثاء للتظاهر ضد المنتدى العالمي الاقتصادي في دافوس بسويسرا.

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وشارك العشرات في المسيرة التي نظمت رغم عدم حصولهم على تصريح من السلطات السويسرية.

وارتدى المشاركون في المظاهرة أقنعة لإخفاء هوياتهم واستخدموا الألعاب النارية كما قاموا بإشعال النار بنموذج مصغر لدبابة في منتصف الطريق.

وكانت حركة "البناء الثوري" (Revolutionary Construction) قد دعت إلى الاحتجاج ووصفت المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي بأنهم دعاة حرب ورأسماليون ومدمرون للمناخ.

وحمل المتظاهرون لافتة كبيرة كُتب عليها: "لا يمكن إيقافنا، عالم آخر ممكن" وهو شعار المسيرة.