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تقرير: اقتصاد إسرائيل يسجل أدنى معدلات للنمو

ممرضة إسرائيلية تدفع نقالة في مركز برزيلاي الطبي
ممرضة إسرائيلية تدفع نقالة في مركز برزيلاي الطبي Copyright EMILIO MORENATTI/AP2007
بقلم:  يورونيوز
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كشف تقرير أولي لمكتب الإحصاء الإسرائيلي المركزي، الاثنين انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 19.4% في الربع الأخير من عام 2023 متضررا من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

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أفاد مكتب الإحصاء في تقريره أن انكماش الاقتصاد في الربع الأخير من عام 2023 " تأثر بشكل مباشر باندلاع حرب السيوف الحديدية في 7 أكتوبر...وخاصة فيما يتعلق باستدعاء 300 ألف من جندي احتياط، مما تسبب بتركهم أماكن عملهم وشركاتهم للشروع في الخدمة العسكرية لعدة أشهر."

ووفقا للتقرير، حافظ الاقتصاد الإسرائيلي في عام 2023 بشكل عام على نمو إيجابي بنسبة 2%، وهو أقل بكثير من العامين السابقين.

وفي عام 2021، نما الناتج المحلي الإجمالي السنوي لإسرائيل بنسبة 8.6%، أما في عام 2022، بلغ النمو الاقتصادي 6.5%.

وفي سياق متصل، أفاد التقرير أن الاستهلاك الخاص في إسرائيل انخفض بنسبة 26.9% فيما انخفضت نسبة الواردات إلى 42.4%.

المصادر الإضافية • أ ب

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