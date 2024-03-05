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مسؤول إسرائيلي: الأضرار الاقتصادية لحرب غزة أكبر بستة أضعاف من حرب لبنان عام 2006

انكماش الاقتصاد الإسرائيلي جرّاء الحرب
انكماش الاقتصاد الإسرائيلي جرّاء الحرب Copyright Ariel Schalit/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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قال مدير مصلحة الضراب الإسرائيلية شاي أهارونوفيتش إن إسرائيل تتكبد أضراراَ أكبر بستة أضعاف عن تلك التي وقعت خلال حربها مع حزب الله اللبناني عام 2006.

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وطبقاً لموقع "وللا" الإسرائيلي، أشار أهارونوفيتش إلى أن طلبات التعويضات عن الأضرار غير المباشرة للإسرائيليين جرّاء الحرب قد تتجاوز 700 ألف مؤكداً بالفعل تقديم نصف مليون طلب للتعويض حتى الآن.

ونقل الموقع عن أهارونوفيتش قوله: "الحرب شكلت تحدياً معقداً للغاية للتعامل مع الأضرار المباشرة، كما لم نشهدها من قبل". وأضاف: "لم نكن في مثل هذا الوضع من قبل".

ويحق للمدنين والمجندين الإسرائيليين الحصول على تعويضات للأضرار المباشرة وغير المباشرة التي وقعت عليهم نتيجة للحرب.

كذلك حذر إيلان بيلتو، الرئيس التنفيذي لاتحاد الشركات العامة في إسرائيل، من تداعيات استمرار خرق الميزانية من أجل الإنفاق المتزايد على الجيش خلال الحرب.

وقال: : "إذا دخلنا في حالة من الهستيريا واستسلمنا لضغوط الجيش وتم خرق إطار الميزانية بما يتجاوز الحاجة لمرة واحدة، فستكون لذلك عواقب وخيمة، سواء في مجال الضرائب أو مجال الرفاه".

وقال المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنحو 19% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2023 في وقت تراجع فيه مستوى الاستثمار بنسبة 70%.

وأضاف بأن الإنفاق الخاص انخفض بنسبة 26.3%، وانخفضت الصادرات بنسبة 18.3%، وكان هناك انخفاض بنسبة 67.8% في الاستثمار في الأصول الثابتة، وخاصة في المباني السكنية.

كما عانى قطاع البناء من نقص العمالة بسبب الاستدعاءات العسكرية وانخفاض عدد العمال الفلسطينيين.

وقفز في الوقت نفسه الإنفاق الحكومي على الحرب وتعويض الشركات والأسر بنسبة 88.1%.

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