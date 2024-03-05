متفوقاً على إيلون ماسك.. جيف بيزوس يستعيد صدارة ترتيب أثرياء العالم برصيد 200 مليار دولار

بقلم: يورونيوز

استعاد مؤسس شركة أمازون الأمريكي جيف بيزوس صدارة لائحة أغنى أثرياء العالم بثروة وصلت إلى 200 مليار دولار ليزيح مالك شركة تسلا إيلون ماسك عن المركز الأول الذي احتله منذ العام الماضي.

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وفي تقرير لوكالة بلومبرغ، جاء بيزوس في المركز الأول على الرغم من انخفاض حجم ثروته بمقدار 500 مليون دولار.

لكن ماسك خسر 31 مليار دولار خلال العام الماضي لتصل ثروته إلى 198 مليار دولار في المركز الثاني.

وجاء رجل الأعمال الفرنسي برنار أرنو، مالك مجموعة (LVMH)، التي تندرج تحت مظلتها علامات تجارية شهيرة مثل لوي فيتون وبلغاري وديور وفيندي وجيفنشي وكنزو ومارك جيكوبز، في المركز الثالث بثروة قدرها 197 مليار دولار.

وحل مارك زوكربرغ مؤسس ومالك شركة ميتا (فيسبوك وواتساب وإنستغرام) رابعاً برصيد 179 مليار دولار بعد انخفاض ثروته خلال العام الماضي بمقدار 1.42 مليار دولار.

وجاء بيل غيتس، مؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت في المركز الخامس بثروة قدرها 150 مليار دولار.

ويأتي إصدار لائحة بلومبرغ بعد أكثر من شهر على تقرير لمنظمة أوكسفام المعنية بتخفيف حدة الفقر في العالم، قالت فيه إن ثروات أغنى أثرياء العالم تضاعفت بمقدار 114% منذ عام 2020.

وأشار التقرير إلى أن العالم قد يشهد أول ترليونير خلال عقد من الزمن بينما يحتاج إنهاء الفقر على الكوكب إلى أكثر من قرنين.

وقال التقرير إن ثروة المليارديرات زادت بمقدار 3.3 تريليون دولار عما كانوا عليه في عام 2020، ونمت ثرواتهم بمعدل أسرع بثلاث مرات من معدل التضخم في حين ظل الفقر العالمي غارقاً في مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.