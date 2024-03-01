مُدعياً خيانة هدفها.. الملياردير ماسك يقاضي شركة الذكاء الاصطناعي "أوبن إيه آي" ورئيسها ألتمان

بقلم: يورونيوز

رفع الملياردير إيلون ماسك دعوى قضائية ضد شركة "أوبن إيه آي" التي تملك تشات جي بي تي ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، بسبب خرق العقد والواجب الائتماني والممارسات الإدارية غير العادلة.

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رفع إيلون ماسك دعوى قضائية ضد "أوبن إيه آي" ( OpenAI) ومديرها التنفيذي سام ألتمان، بسبب ما يقول إنه خيانة للأهداف التأسيسية لشركة " تشات جي بي تي" ( ChatGPT) للذكاء الاصطناعي، المتمثلة، حسب رأيه، في إفادة البشرية بدلاً من السعي لتحقيق الأرباح.

وقال الملياردير إيلون ماسك في الدعوى التي رفعها أمام المحكمة العليا في ولاية سان فرانسيسكو، إنه عندما قام بتمويل إنشاء "أوبن إيه آي"، اتفق مع ألتمان والرئيس المشارك غريغ بروكمان على إبقاء شركة الذكاء الاصطناعي باعتبارها شركة غير ربحية تقوم بتطوير التكنولوجيا بما يعود بالنفع على البشرية.

وجاء في الدعوى أن " تركيز الشركة المدعومة من مايكروسوفت على جني الأموال ينتهك هذا العقد، وأنها أبقت على تصميم جي بي تي 4، وهو نموذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً لديها، سراً".

ويزعم ماسك أنه من خلال تبني علاقة وثيقة مع مايكروسوفت، خرقت "أوبن إيه آي" وكبار مديريها التنفيذيين هذه الاتفاقية و"أفسدوا" مهمة الشركة.

كما يريد الملياردير إصدار أمر قضائي لمنع أي شخص، بما في ذلك مايكروسوفت، من الاستفادة من تكنولوجيا ""أوبن إيه آي".

ومن الجدير بالذكر أن إيلون ماسك قد شارك في تأسيس ""أوبن إيه آي" عام 2015، لكنه استقال من منصبه بالشركة الناشئة في 2018، واشترى منصة تويتر (إكس حالياً) في تشرين الأول/ أكتوبر 2022 مقابل 44 مليار دولار، كما أن ماسك يدير حالياً شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا.