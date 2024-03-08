ارتفاع الأسعار يجبر ثلث الإيطاليين على تخفيض استهلاك زيت الزيتون

بقلم: يورونيوز

أجرى معهد بيبولي المستقل للأبحاث استبيانًا خلص فيه إلى أن ثلث الإيطاليين خفضوا استهلاكهم لزيت الزيتون البكر الممتاز بسبب ارتفاع ثمنه.

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ويعتبر زيت الزيتون في إيطاليا مادة أساسية في النظام الغذائي، وجزءًا من ثقافة منطقة البحر الأبيض المتوسط، ورغم ذلك استبدله بعض الإيطاليين بحسب المسح الذي نشر يوم الجمعة بزيوت آخرى.

عارض المنتجون الإيطاليون هذه البيانات، معتبرين أنها لا تعكس الصورة كاملة، بدليل أن مبيعات زيت الزيتون عالي الجودة ارتفعت بالفعل.

وفقًا للمسح فأن تقليص استهلاك زيت الزيتون الممتاز كان بنسبة 30%، مع ارتفاع سعر الزجاجة في المحلات بحوالي الضعف من 4 يورو إلى 9 يورو، وفقًا للمعهد.

وقال ما يقرب من نصف الذين تم استجوابهم، إنهم كانوا يستبدلون زيت الزيتون بزيت بذور أرخص. وشمل الاستطلاع 500 من البالغين الإيطاليين.

وهذا الانخفاض يعتبر قليلًا مقارنة بدول من بلدان أخرى من دول البحر الأبيض المتوسط المنتجة لزيت الزيتون، حيث سبب الجفاف انخفاض الإنتاج بشكل كبير على مدار عامين. في إسبانيا، أكبر منتج لزيت الزيتون في العالم، سبب الجفاف ارتفاع الأسعار عالميًا.

وشهدت اليونان وإسبانيا انخفاضا في مبيعات زيت الزيتون بنسبة الثلث خلال العام الماضي، وفقا للتقديرات.

قال ديفيد جرانييري، رئيس اتحاد أونابرول لزراعة الزيتون الذي يمثل نصف إنتاج إيطاليا، إن ارتفاع الأسعار ساعد في توضيح السوق، وفصل زيوت الزيتون البكر ذو الجودة المنخفضة عن زيت الزيتون البكر الممتازة.

وبينما أظهر استطلاع بيبولي أن المستهلكين يشترون كميات أقل من الزيت من رفوف المتاجر الكبرى، قال ديفيد جرانييري، رئيس اتحاد أونابرول لغراسة الزياتين: "إن البيانات تشير إلى أن المبيعات المحلية لزيت الزيتون البكر الممتاز المنتج في إيطاليا، والذي يمكن أن يكلف ما يصل إلى 14 يورو للتر، ارتفعت بنسبة 8٪ في الشهرين الأولين من هذا العام."

يعتبر الإيطاليون زيت الزيتون جزءا من ثقافتهم AP Photo

وقال جرانييري: "كان المستهلك الإيطالي يتوهم أن زيت الزيتون هو سلعة"، مدعوماً بانخفاض أسعار السوبر ماركت. "زيت الزيتون ليس سلعة. إنه عنصر غذائي يقع في قلب النظام الغذائي لدول البحر الأبيض المتوسط، ويلعب دورًا أساسيًا أيضًا على المستوى الاجتماعي.. وهذا شيء محسوس بشدة في إيطاليا."

وأكدت سارة ميريجو، الرئيس التنفيذي لشركة بيبولي ، أن الاستطلاع يقيس معنويات المستهلكين، والتي تختلف عن المبيعات، وقالت إن التراجع عن النتائج كان بسبب علاقة الإيطاليين الوثيقة بزيت الزيتون، وهو على حد قولها ليس مجرد منتوج، إذ انه يمثل الإيطاليين على الساحة الدولية، وهو جزء من نظامهم الغذائي منذ قرون.