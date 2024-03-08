شاهد: " القفاز السحري" .. تطبيق رقمي يساعد الأطفال على التعامل مع صدمات الحرب

بقلم: يورونيوز

يعد الأطفال من أكثر فئات المجتمع الأوكراني تضرراً من الحرب القائمة، حيث اضطر قرابة 500 ألف منهم للنزوح مع عائلاتهم منذ الغزو الروسي لأوكرانيا الذي ترك، مثل كل الصراعات المسلحة الأخرى، بصمة لا تمحى على الملايين منهم. فكيف سيساعدهم التطبيق الرقمي " القفاز السحري" على التعامل مع الصدمات؟

اعلان

حين اندلعت الحرب على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، كانت المراسلة والكاتبة الحربية المجرية حسناء الغاوي تعيش في الولايات المتحدة مع عائلتها.

وأرادت مساعدة الأطفال المتضررين فوراً، حتى من بعيد، من خلال قصة تعلمهم كيفية التغلب على مخاوفهم.

وعلى مدى عامين من العمل، لتحويل الفكرة إلى واقع، وبمساعدة عالمة النفس النرويجية سولفريد راكنيس، أصبح تطبيق الهاتف المحمول "القفاز السحري" (Magic Mitten)، متاحاً باللغتين الأوكرانية والإنجليزية.

وتقول تقول الكاتبة والمراسلة الحربية، حسناء الغاوي:"كان مشروع التطوير بأكمله مثيراً للغاية، وأكثر تعقيداً وأطول مما كنا نظن، لأنه ليس من السهل تطوير شيء تَناظُرِيٌّ إلى أداة رقمية، لعبة يمكن اللعب بها، ليست معقدة، ويمكن أن تستمر على الأجهزة القديمة، ويمكن أن تجذب الأطفال، حتى في مثل هذه المواقف الصادمة الصعبة".

ويعتمد تطبيق "القفاز السحري" على خرافة أوكرانية أصلية عن سكان أصابع نصف قفاز مفقود، ويمكن الاستماع إليها على مدى سبعة أيام، كل واحدة منها مصحوبة بتمارين، لتقليل التوتر وزيادة الوعي العاطفي وتعزيز الاسترخاء. ويخطط المبدعون لإنتاج نسختين باللغة العربية والنرويجية.