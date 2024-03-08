دراسة: كيف تؤثر المواد البلاستيكية الدقيقة على صحة القلب؟

بقلم: يورونيوز

حللت دراسة جديدة تأثير البلاستيك على صحة القلب، وأظهرت ارتفاع خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

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كيف تؤثر المواد البلاستيكية الدقيقة والمواد البلاستيكية النانوية الأصغر على القلب؟

هذا هو السؤال الذي طرحته دراسة إيطالية صغيرة وجدت أن هذه الجزيئات البلاستيكية الصغيرة، معظمها جسيمات نانوية غير مرئية، كانت موجودة في لوحة الشرايين للمشاركين في الدراسة.

وقام الباحثون بتحليل حالة 257 شخصًا خضعوا لعملية جراحية لإزالة الأوعية الدموية المسدودة، ونظروا في تراكم الدهون في الشرايين السباتية التي تزود الدماغ والوجه والرقبة بالدم.

وباستخدام طريقتين، وجدوا دليلاً على وجود مواد بلاستيكية نانوية في اللويحة لدى 150 مريضاً، مع عدم وجود دليل على وجود مواد بلاستيكية في حوالي 107 مرضى.

وتمت متابعة المرضى لمدة ثلاث سنوات، وخلال تلك الفترة، أصيب 20% ممن لديهم مواد بلاستيكية في شرايينهم بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو ماتوا لأي سبب مقارنة بـ8% في المجموعة التي لم يكن هناك دليل على وجود مواد بلاستيكية.

ونشرت النتائج في مجلة نيو انغلاند الطبية هذا الأسبوع.

"رسالة مثيرة للقلق''

ووجد الباحثون أيضًا أن الأوعية الدموية لدى أولئك الذين يستخدمون البلاستيك كانت أكثر التهابًا من أولئك الذين لا يستخدمون البلاستيك، وبالتالي قد يعرضهم أكثر لخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والموت.

وقال الدكتور رافاييل مارفيلا من جامعة كامبانيا في إيطاليا، الذي قاد فريق البحث: "آمل أن تؤدي الرسالة المثيرة للقلق من دراستنا إلى رفع وعي المواطنين، وخاصة الحكومات، ليصبحوا أخيرا على بينة من أهمية صحة كوكبنا". يذاكر.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث، وفقا للدكتور فيليب لاندريجان من كلية بوسطن، الذي كتب افتتاحية مصاحبة في المجلة.

وقال إن هذا هو التقرير الأول الذي يشير إلى وجود صلة بين المواد البلاستيكية الدقيقة والمواد البلاستيكية النانوية والأمراض لدى البشر.

وقد عثر علماء آخرون على قطع بلاستيكية في الرئتين والكبد والدم والمشيمة وحليب الثدي.

وأضاف: "إنها لا تثبت السبب والنتيجة، ولكنها تشير إلى السبب والنتيجة". "ويحتاج الأمر بشكل عاجل إلى تكراره أو دحضه من خلال دراسات أخرى أجراها باحثون آخرون على مجموعات سكانية أخرى".

قيود كبيرة

وقال الدكتور ستيف نيسن، خبير القلب في كليفلاند كلينك، لوكالة أسوشيتد برس: "الدراسة مثيرة للاهتمام. ومع ذلك، هناك قيود كبيرة حقا".

وأضاف: "إنها دعوة للاستيقاظ، ربما نحتاج إلى التعامل مع مشكلة المواد البلاستيكية الدقيقة بجدية أكبر. هل هي سبب لأمراض القلب؟ لم يتم إثباتها. كسبب محتمل؟ نعم، ربما".

وتشمل بعض القيود أن الدراسة نظرت فقط إلى الأشخاص الذين يعانون من ضيق الشرايين والذين كانوا بالفعل معرضين لخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

كما كان المرضى الذين استخدموا البلاستيك يعانون من أمراض القلب والسكري وارتفاع الكوليسترول في الدم أكثر من المرضى الذين لا يستخدمون البلاستيك. وكانوا أكثر احتمالا لأن يكونوا رجالا وأكثر احتمالا أن يكونوا مدخنين.

هذا النوع من الدراسات الرصدية لا يثبت أيضًا أن المواد البلاستيكية تسببت في مشاكل في القلب لدى المرضى. وقال الباحثون أيضًا إنه لا يمكن استبعاد التلوث المختبري، وقالوا: "الدراسات المستقبلية التي يتم إجراؤها باستخدام غرف نظيفة، حيث لا يوجد بلاستيك بأي شكل من الأشكال باستثناء المادة قيد الدراسة، قد تدعم ملاحظاتنا". كما أنهم لم ينظروا إلى متغيرات مثل الطعام ومياه الشرب التي يمكن ربطها بالبلاستيك النانوي.