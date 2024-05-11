العراق يطرح جولة جديدة من تراخيص النفط والغاز وشركات صينية تحصل على نصيب الأسد منها

بقلم: يورونيوز

أعلنت وزارة النفط العراقية يوم السبت عن جولة جديدة من تراخيص التنقيب عن النفط والغاز.

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وتشمل الرخص الجديدة 29 حقلًا جديدًا في 12 محافظة من بينها نينوى والأنبار والنجف، وتتنافس 22 شركة نفط وغاز عالمية للحصول عليها.

وحازت شركة ZPEC الصينية (Zhongman Petroleum) بحقل شرق بغداد النفطي، بعد أن طلبت الحصول على ربح بنسبة 6.67 في المئة.

وحسب وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، فقد حصلت ZPEC وشركات صينية على نصيب الأسد من التراخيص.

وأعلن وزير النفط حيان عبد الغني أن احتياطيات العراق النفطية المؤكدة ستصل قريباً إلى 160 مليار برميل، من 142 مليار برميل حالياً.

ويسعى العراق، من خلال جولات التراخيص هذه، إلى زيادة طاقته الإنتاجية من النفط والغاز في مناطق جديدة من البلاد، وتعزيز الاقتصاد، فضلاً عن خلق فرص عمل.

وينفق العراق حوالي 12 مليار دولار سنوياً لاستيراد الغاز.