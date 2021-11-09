وفاة الممثل المصري أحمد خليل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر وعدد من الفنانين وصناع الدراما الممثل أحمد خليل الذي توفي يوم الثلاثاء عن عمر ناهز 80 متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وكان خليل قد نُقل إلى المستشفى مؤخرا بعد تدهور حالته الصحية. وجرى تشييع الجثمان من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد في الجيزة.

ولد خليل في العام 1941 وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1965 وتم تعيينه معيدا بالمعهد في العام التالي مباشرة لتفوقه.

بدأ مشواره الفني مع (مسرح الجيب) حيث قدم تسع مسرحيات خلال عامين فقط قبل أن ينتقل للعمل بالسينما ثم بدأ رحلة عمل طويلة خارج مصر امتدت نحو 12 عاما شارك خلالها في العديد من المسلسلات الخليجية.

عاد للعمل مرة ثانية في مصر عام 1986 بمسلسل (الساقية تدور) للمخرج تيسير عبود والذي حقق وقتها نجاحا كبيرا ثم توالت أعماله التلفزيونية والسينمائية.

من أشهر مسلسلاته (حديث الصباح والمساء) و(هوانم جاردن سيتي) و(رد قلبي) و(الفرسان) و(ملك روحي) و(سكة الهلالي) و(امرأة من زمن الحب) و(قصة الأمس) و(العميل 1001) و(الفتوة) و(لحم غزال).

وفي السينما شارك في أفلام (امرأة فوق القمة) و(ضد الحكومة) و(كتيبة الإعدام) و(القتل اللذيذ) و(ناصر 56) و(كوكب الشرق) و(جاءنا البيان التالي).

وكتب الممثل إيهاب فهمي مدير المسرح القومي على حسابه بفيسبوك "مع السلامة يا أستاذ.. رحلت في هدوء كما كنت دائما".

وفاة خليل بالفيروس زادت من خسارة الفن المصري للممثلين الذين غيبتهم الجائحة العالمية مؤخرا ومن بينهم دلال عبد العزيز ويوسف شعبان وهادي الجيار ورجاء الجداوي.