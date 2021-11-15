إد شيران يتوج بجائزة أفضل فنان في حفل إم.تي.في الموسيقي الأوروبي ببودابست

فاز المغني ومؤلف الأغاني الإنجليزي إد شيران بجائزة أفضل فنان وأفضل اغنية عن اغنية "باد هابيتس" فيما حصد نجوم فرقة البوب الكورية بي.تي.إس أربع جوائز في حفل إم.تي.في الموسيقي الأوروبي الذي أقيم بالعاصمة المجرية بودابست مستأنفا الحضور بشكل شخصي بعد نسخته الافتراضية في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت إم.تي.في إن حفل الجوائز الموسيقى الأوروبي لعام 2021 "احتفال موسيقي لجميع الجماهير في أنحاء العالم".

وفاز ليل ناز اكس بجائزة أفضل فيديو عن "مونتيرو (نادني باسمك)" في حين فازت فرقة بي.تي.إس الكورية بمعظم الجوائز بما في ذلك جائزة أفضل فرقة بوب، وأفضل فرقة بوب كوري، وأفضل مجموعة، وأكبر جمهور.

وفازت فرقة مونسكين لأول مرة بجائزة أفضل فريق روك، في حين فازت المغنية ومضيفة الحفل سويتي بجائزة أفضل أغنية جديدة.

وفازت نيكي ميناج بجائزة أفضل أغنية هيب هوب.