أوبرا "ريغوليتو" .. عمل إنساني يتكرر في كل العصور والمجتمعات

غزيرة وسهلة الفهم..أوبراريغوليتو، عمل درامي بألحان مبهجة، إنساني يتكرر في كل العصور والمجتمعات. في هذا الإنتاج المقدم في برشلونة، يظهر التينور الفرنسي بنيامين بيرنهايم لأول مرة على خشبة "دار أوبرا ديل ليسيو".

"تحفة فنية"

"ريغوليتو فيردي أشبه بفيلم كبير. إنها تحفة فنية. ومن بين جميع الأعمال الأوبرالية التي أعرفها لفيردي، أشعر حقاً أنه الأكثر اكتمالاً، وأكثر ما لا يمكن المساس به لأنه يبدو منطقياً. كل شيء فيه مهم، كل ملاحظة وكل قياس، يقول التينوربنيامين بيرنهايم.

ويضيف قائلاً: "هناك ثلاثة، لا يمكنني أن أقول ألواناً، لكن، لوحات بألوان مختلفة. وهذا يعطي لريغوليتو، انطباعاً بالدفء، وللدوق الأناقة والغطرسة، ولجيلدا الحلاوة والجمال مثل الزهرة المتلألئة.

تستند الأوبرا إلى الثلاثي الذي لا يُقاوم: الدوق القوي، ومهرج البلاط وابنته المحبوبة التي تحظى بحماية فائقة. عندما تقع جيلدا في حب دوق مانتو، يُغلق فخ المأساة.

ريغوليتو، قصة مثيرة نفسياً ستظل حاضرة، لأنها تتعلق بالموت والحب والتضحية الشخصية والتعطش للسلطة أولغا بيريتياتكو سوبرانو

"كنز موسيقي"

"لا دونا إي موبايل" هي الأغنية المثالية"، يقول بيرنهايم.

إنها كنز موسيقي، برنهايم يحب ألحانها. مع ذلك، فإن الدور معقد: دور زير نساء سيئ السمعة يقع في الحب ويعاني بسبب اختطاف من أحبها.

هناك شيء جميل في هذا الرجل الذي هو في الواقع كاذب، متلاعب. يدرك أنه لا بكل الأمور. سُلب منه شيء ما، وهو خائف حقا، ليس فيما يتعلق به فقط، إنه خائف عليها أيضاً. التينور بنجامين بيرنهايم

أوبرا ريغوليتو يورونيوز

لحظات ساحرة تعود بفضل فريق قوي.

"إننا فريق قوي، لسنا أشخاصاً نريد أن نكون في مركز الاهتمام كما لو كُنا وحدنا على خشبة المسرح ونترك الآخرين يتابعون. إننا فريق واحد وهذا رائع"، تقول السوبرانوأولغا بيريتياتكو.