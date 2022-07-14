أوركسترا فيينا الفيلهارمونية.. استقلالية وتفرد منذ 180 عاما

الإستقلالية والاعتماد على الذات هو المسار الذي اختارته أوركسترا فيينا منذ 180 عاما. الفرقة ليس لديها قائد أوركسترا رئيسي ولكنها تعمل حصريًا مع أفضل الموسيقيين في عصرنا الحالي.

في هذه الحلقة الجديدة من "موسيقى" نكتشف كيف تعمل الأوركسترا وماذا يعني أن تكون جزءًا من هذه الفرق الأسطورية.

فيينا الفيلهارمونية

تأسست أوركسترا فيينا الفيلهارمونية عام 1842 من قبل قائد الأوركسترا والملحن أوتو نيكولاي واثنين من النقاد المحليين هما أوغست شميدت وألفريد يوليوس بيشر، وأراد الثلاثة تشكيل أوركسترا سيمفونية محترفة من النوع الذي لم يكن موجودًا في فيينا حينها.

وكان دافعهم أداء جميع سيمفونيات بيتهوفن وفقًا لأعلى المعايير الموسيقية.

كان أحد مؤسسي أوركسترا فيينا هو المحامي والملحن ألفريد يوليوس بيشر الذي أسس أيضًا جمعيات ديمقراطية أخرى في فيينا في القرن التاسع عشر.

تعد المبادئ الديمقراطية جزءًا من المسودة التأسيسية للأوركسترا منذ عام 1842. حيث يتم انتخاب أعضائها بشكل ديمقراطي في الوقت الذي كانت فيه النمسا تتبع فيه نظاما ملكيا إلى غاية عام 1918.

عازفة الفلوت بأوركسترا فيينا كارين بولينيت يورونيوز

أقيمت الحفلات الموسيقية الأولى في للفرقة في قصر هوفبورغ حتى عام 1870 عندما تم افتتاح أوبرا موسيكفيرين.

تقدم أوركسترا فيينا الفيلهارمونية أكثر من أربعين حفلة موسيقية سنويًا في فيينا بما في ذلك حفلة رأس السنة الموسيقية وحفلة ليلة الصيف. ومنذ عام 1922 بدأت تقدم الأوركسترا عرضا سنويًا في مهرجان سالزبورغ.

استقلالية أوركسترا فيينا

ينص دستور الأوركسترا الذي ألفه أوتو نيكولاي على أن أعضاء أوركسترا الأوبرا هم فقط من يمكنهم أن ينظموا لأوركسترا فيينا.

يتمتع العازفون بالحكم الذاتي، فهم يديرون وينظمون حفلاتهم الموسيقية ويقسمون العائدات فيما بينهم.

ويدير الأوركسترا رئيس يختاره الأعضاء من بينهم ومن قبل لجنة إدارية منتخبة بنفس الطريقة. كان مؤسسو فرقة فيينا مهتمين بالسياسة ولعبوا جميعًا دورًا نشطًا في تنفيذ الأفكار الديمقراطية.

تم قبول أول عازفات في الأوركسترا في عام 1997. ويوجد الآن 14 موسيقي يعزفون على القيثارة والكمان والباسون والناي والفيولا والكمان.

تم تقديم سلسلة حفلات عن طريق الاشتراك عام 1860 وساعد هذا في وضع الأوركسترا على أسس مالية سليمة استمرت حتى يومنا هذا. وأصبحت فيينا الفيلهارمونية شركة مسجلة في عام 1908.

أوركسترا فيينا الفيلهارمونية يورونيوز

جولات موسيقية عالمية

انتقلت الأوركسترا إلى معرض باريس العالمي في عام 1900 مفتتحة بذلك تقليدا موسيقيا للجولات الموسيقية العالمية.

والآن تقدم الأوركسترا عروضها بشكل متكرر في كل من ألمانيا واليابان والولايات المتحدة.

كانت أوركسترا فيينا أول أوركسترا سيمفونية أوروبية وربما أول أوركسترا محترفة في جميع أنحاء العالم تقوم بجولة في أمريكا الجنوبية.

ذهبت الأوركسترا لأول مرة لأمريكا اللاتينية عام 1922 تحت قيادة وينغارتنر ومرة أخرى بقيادة شتراوس في عام 1923. وتبعتها أوركسترا إن بي سي عام 1940.

وفي عام 1954 قامت أوركسترا بامبيرغر السيمفونية بجولة في المكسيك.

قدمت أوركسترا فيينا الفيلهارمونية لأول مرة عرضا بالولايات المتحدة في 7 نوفمبر 1956 فيما كان بداية علاقة وثيقة طويلة الأمد مع مدينة نيويورك وقاعة كارنيغي.

كما قدمت أول عرض لها باليابان عام 1956. تبعها الاتحاد السوفيتي عام 1962 والصين عام 1973 وإسرائيل عام 1988 وأستراليا عام 2006.

وتقدم الأوركسترا أكثر من خمسين حفلًا موسيقيًا سنويًا على المستوى الدولي.